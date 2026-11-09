Αλέξης Γεωργούλης για Δανάη Μπάρκα: Δεν θα γίνω νονός στο παιδί της, έχω ήδη ένα βαφτιστήρι και θέλω να έχει αποκλειστικότητα
Αλέξης Γεωργούλης για Δανάη Μπάρκα: Δεν θα γίνω νονός στο παιδί της, έχω ήδη ένα βαφτιστήρι και θέλω να έχει αποκλειστικότητα
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Με χαρά δήλωσε ο Αλέξης Γεωργούλης πως περιμένει να γεννηθεί το παιδί της Δανάης Μπάρκα, ωστόσο όταν ρωτήθηκε αν θα ήθελε να το βαφτίσει αρνήθηκε.
Ο ηθοποιός εξήγησε πως έχει ήδη ένα βαφτιστήρι και δεν θέλει να του αφαιρέσει αυτή την αποκλειστικότητα.
«Όχι, δεν θα μπω μέσα σε αυτή τη, πώς το λένε, σκέψη. Το έχω κάνει ήδη. Έχω ένα βαφτιστήρι που είναι και ανιψιά μου και είναι πάρα, πάρα πολύ ωραία, οπότε θα της κρατήσω την αποκλειστικότητα», είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Γεωργούλης στην εκπομπή «Happy Day» τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
Δείτε το βίντεο
Παρόλα αυτά, επισήμανε για το μωρό της παρουσιάστριας: «Θα μας κάνει όλους τρελο-θείους, τρελο-φίλους, τρελο-μαμάδες».
Ο ηθοποιός εξήγησε πως έχει ήδη ένα βαφτιστήρι και δεν θέλει να του αφαιρέσει αυτή την αποκλειστικότητα.
«Όχι, δεν θα μπω μέσα σε αυτή τη, πώς το λένε, σκέψη. Το έχω κάνει ήδη. Έχω ένα βαφτιστήρι που είναι και ανιψιά μου και είναι πάρα, πάρα πολύ ωραία, οπότε θα της κρατήσω την αποκλειστικότητα», είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Γεωργούλης στην εκπομπή «Happy Day» τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
Δείτε το βίντεο
Παρόλα αυτά, επισήμανε για το μωρό της παρουσιάστριας: «Θα μας κάνει όλους τρελο-θείους, τρελο-φίλους, τρελο-μαμάδες».
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