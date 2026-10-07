Η Αννα, ο Καρβέλας, η γλάστρα με το γιασεμί και η πρασινάδα του Κούστα, ο Διαμαντίδης πήρε το σπίτι της Παναγοπούλου στο Καβούρι

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Σωστά, λοιπόν μία γρήγορη ανάλυση, ένα brief. Στο θέμα τι γίνεται στο ματς Βίσση-Καρβέλας, κοιτάξτε η είσοδος Κούστα στο brand Βίσση είναι κάτι σαν να αγοράσει το Πρώτο Θέμα ο Ρούπερτ Μέρντοχ… μη σας πω ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Οπότε όπως καταλαβαίνετε πίσω από τη γλάστρα με το γιασεμί του Καρβέλα για να πάρει το κλειδί η Άννα πρέπει να δώσει και κανένα φράγκο παραπάνω, μιας και στην εξίσωση μπήκαν και τα 100 καράβια του Κούστα. Νομίζω ότι στο τέλος θα πρυτανεύσει η δύναμη του cash που λέει και ο φίλος μου ο Δημήτρης, που συμβουλεύει τους νεότερους «να μη τσακώνονται και να μαζεύουν πρασινάδα…». Τώρα, στο άλλο θέμα της ημέρας, τη συνάντηση στο Μ.Μ. για το Καραϊσκάκη, ε, οκ, είπαμε, πήρε γήπεδο ο Παναθηναϊκός, θέλει και ο ΠΑΟΚ, γιατί να μην πάρει επέκταση και ο Ολυμπιακός; Άλλωστε και επί ΣΥΡΙΖΑ πήρε η ΑΕΚ. Και στο κάτω κάτω… μην το κουράζουμε, έχουμε και εκλογές.Ο Ρούμπιο στην Αθήνα-Το πρόσωπο της ημέρας είναι βεβαίως ο Ρούμπιο που έχει φτάσει στην Αθήνα αποβραδίς και έχει καταλύσει μαζί με την αμερικανική αποστολή σε ξενοδοχείο, στην καρδιά της Αθήνας. Εκεί θα γίνουν σήμερα και τα ραντεβού στο πλαίσιο του «Στρατηγικού Διαλόγου», από τη μια με υφυπουργούς και υπηρεσιακούς παράγοντες του State Department και από την άλλη με τους δύο ΥΦΥΠΕΞ Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και Χάρη Θεοχάρη και παράγοντες υπουργείων. Καταλαβαίνω βέβαια ότι το απόγευμα θα πάει από το ξενοδοχείο η Μενδώνη και ο Δένδιας για την υπογραφή μιας συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Ο Ρούμπιο πάντως ξεκινά το πρόγραμμά του κατά τις 09:00 από το ΥΠΕΞ, βλέπει τον Γεραπετρίτη, κάνουν δηλώσεις και εν συνεχεία ο Ρούμπιο αποσύρεται στο ξενοδοχείο του. Έχει ζητήσει λίγη ώρα για ξεκούραση, αλλά ίσως έχει και κάποιες πριβέ επαφές που κανονίζει η Πρεσβεία πριν πάει το απόγευμα στην Πνύκα για να μιλήσει. Προφανώς έγινε μια συζήτηση και μεταξύ των επιτελών του State Department και της εδώ Πρεσβείας και αφού δόθηκε και η τυπική άδεια από το ΚΑΣ επελέγη ο καλύτερος διαθέσιμος φωτισμός, ώστε ο κ. Ρούμπιο να έχει μια σημαντική φωτογραφία που θα χρησιμοποιήσει και στην προσωπική, προεδρική του υποψηφιότητα για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών το 2028.Δείπνο στο Tudor Hall-Μένω στα του Ρούμπιο για να σας πω ότι είναι μεγάλες οι διεργασίες στο ξενοδοχείο King George, καθώς μετά τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου ο Ρούμπιο θα δειπνήσει στο Tudor Hall. Το μενού είναι ακόμα υπό διαμόρφωση, αλλά θα το επιμεληθεί ο Head Chef του ξενοδοχείου και της Μεγάλης Βρετανίας Αστέριος Κουστούδης που ειδικεύεται σε τέτοιες αποστολές. Στο δείπνο προφανώς θα είναι ο Μητσοτάκης, ο Γεραπετρίτης με το team του ΥΠΕΞ που χειρίστηκε τα του στρατηγικού διαλόγου και το entourage του Ρούμπιο, μαζί με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, το νούμερο 2 της πρεσβείας Τζόσουα Χακ κ.λπ. Θα είναι και αρκετοί υπουργοί όπως ο Δένδιας, ο Παπασταύρου, ο Θεοδωρικάκος, ο Κικίλιας κ.ά. Πριν αναχωρήσει για Πορτογαλία και με δεδομένο τον καλό καιρό, να χαρίσουμε και ένα δείπνο με κορυφαία θέα στον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.Η Κομισιόν δεν «στρίβει» για την ενέργεια-Για την κυβέρνηση πάντως είναι μάλλον αρνητικά τα μαντάτα από μέρους της Κομισιόν ως προς το περιθώριο ευελιξίας για επιπρόσθετα μέτρα στήριξης των καταναλωτών από τα πλεονάζοντα έσοδα του ΦΠΑ. Παρά τις επιστολές του Μητσοτάκη και της Μελόνι για ευελιξία ως προς τον δημοσιονομικό χώρο, η Φον ντερ Λάιεν ήταν και πάλι αρνητική χθες μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο, ξεκαθαρίζοντας ότι η Κομισιόν δεν συναινεί σε οριζόντιες επιδοτήσεις ως προς τα της ενέργειας. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να αλλάξει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα μέσα Οκτωβρίου, υπάρχουν ισχυρές ενστάσεις από πολλές χώρες που είτε δεν θέλουν τις επιδοτήσεις, είτε έχουν μεγάλο έλλειμμα ούτως ή άλλως. Πάντως, σήμερα στην Ευρωμεσογειακή Σύνοδο MED9 που γίνεται στο Σπλιτ της Κροατίας θα είναι και η Φον ντερ Λάιεν, οπότε ίσως Μητσοτάκης και Μελόνι της πουν μια κουβέντα.Το σπιτάκι της Κατερίνας Παναγοπούλου-Επειδή ο έρωτας, ο βήχας και τα λεφτά δεν κρύβονται, μου λένε ότι ο εφοπλιστής Διαμαντής Διαμαντίδης πήρε τη σπιταρώνα της χήρας Παναγοπούλου στο Καβούρι έναντι 125 εκατ. ευρώ. Σε τιμή ευκαιρίας, έτσι; Ξέρετε, είναι αυτό το σπίτι που είχε κάτι αυθαίρετα κομμάτια πάνω στον αιγιαλό ή στην παραλία δεν θυμάμαι τώρα και τα νομιμοποίησε η ΠΦΑ του ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν πέσει. Βέβαια η κυρία Κατερίνα Παναγοπούλου ήταν και σύμβουλος τότε του Αλέξη Τσίπρα (έχω και κότερο…) και άρα δεν πιάνεται η νομιμοποίηση. Αντε, καλορίζικο το σπιτάκι.Το παρασκήνιο στην ΕΡΤ-Στα μιντιακά γραφεία έχει ξεκινήσει μία συζήτηση για την έξοδο του CEO της εταιρίας Κωνσταντίνου Παπαβασιλείου, με κατεύθυνση τη Wide Media Group, όπου θα έχει ανάλογη θέση και διπλάσια λεφτά από τα πιο περιορισμένα της Δημόσιας Τηλεόρασης. Το διαζύγιο δεν είναι ακριβώς βελούδινο, καθώς υπήρχαν τριβές ειδικά με τον πρόεδρο Γιάννη Παπαδόπουλο με αρκετά επεισόδια όλους τους τελευταίους μήνες. Πάντως, επειδή πολλά ακούγονται στην πιάτσα, η θέση θα καλυφθεί εσωτερικά, από άνθρωπο της ΕΡΤ δηλαδή και όχι από την αγορά, ενώ η σχετική προκήρυξη θα βγει τάχιστα. Οι γνώστες πάντως μου έλεγαν ότι στην ΕΡΤ υπάρχει γενικά ένα ειρηνικό κλίμα, με φόντο και τις αρκετές παρεμβάσεις που έχει κάνει ο αρμόδιος υπουργός Παύλος Μαρινάκης, ενώ "χτίζεται" και μια καλή εικόνα του ERTNEWS προς τα έξω.Το ραντεβού Μητσοτάκη-Μεϊμαράκη