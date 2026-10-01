Τζέιν Φρέιζερ (Citi): Η Ελλάδα δείχνει τι μπορούν να πετύχουν οι συνεπείς μεταρρυθμίσεις
Τζέιν Φρέιζερ (Citi): Η Ελλάδα δείχνει τι μπορούν να πετύχουν οι συνεπείς μεταρρυθμίσεις
«Οι μεταρρυθμίσεις έδωσαν στην Ελλάδα μια ισχυρή, ηγετική φωνή στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ», τόνισε η διευθύνουσα σύμβουλος της αμερικανικής τράπεζας, η οποία είχε την προηγούμενη εβδομάδα συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Η CEO της Citi, Τζέιν Φρέιζερ, χαρακτήρισε την πορεία μετασχηματισμού της Ελλάδας την τελευταία δεκαετία παράδειγμα των αποτελεσμάτων που μπορούν να φέρουν οι στοχευμένες και συνεπείς μεταρρυθμίσεις.
Μετά τη συνάντησή της με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την προηγούμενη εβδομάδα, αναφέρθηκε μέσω του LinkedIn στην ενίσχυση της θέσης της χώρας στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, αλλά και στην αυξανόμενη ελκυστικότητά της για ξένες επενδύσεις. Παράλληλα, υπογράμμισε τη διεθνοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων και τον ρόλο της Citi ως στρατηγικού εταίρου της Ελλάδας επί περισσότερες από έξι δεκαετίες.
Στη συνάντηση συμμετείχε από την πλευρά της Citi και ο Διευθύνων Σύμβουλος και επικεφαλής Τραπεζικής Επιχειρηματικής της Citi για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα Αιμίλιος Κυριάκου.
Όλη η ανάρτηση της Τζέιν Φρέιζερ:
«Η πορεία μετασχηματισμού της Ελλάδας κατά την τελευταία δεκαετία καταδεικνύει τα αποτελέσματα που μπορούν να φέρουν οι στοχευμένες και συνεπείς μεταρρυθμίσεις. Την περασμένη εβδομάδα, συναντήθηκα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και συζήτησα μαζί του τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται πίσω από την οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις έδωσαν στην Ελλάδα μια ισχυρή, ηγετική φωνή στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ.
Η Citi στηρίζει την Ελλάδα για πάνω από έξι δεκαετίες, σε καλές και δύσκολες χρονιές, ως στρατηγικός εταίρος του ελληνικού κράτους, του τραπεζικού συστήματος και των κορυφαίων εταιρειών της χώρας. Σήμερα, η δυναμική που παρουσιάζει η χώρα ενισχύεται παράλληλα σε δύο κατευθύνσεις, καθώς από τη μία πλευρά οι ελληνικές εταιρείες επιδιώκουν να επεκταθούν σε παγκόσμιο επίπεδο και από την άλλη οι εταιρείες παγκοσμίου βεληνεκούς βλέπουν όλο και περισσότερο την Ελλάδα ως ελκυστικό προορισμό για ξένες επενδύσεις.
Σας ευχαριστώ, κύριε Μητσοτάκη, για την ανταλλαγή απόψεων και που μοιραστήκατε μαζί μου το όραμά σας για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται για την Ελλάδα».
Μετά τη συνάντησή της με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την προηγούμενη εβδομάδα, αναφέρθηκε μέσω του LinkedIn στην ενίσχυση της θέσης της χώρας στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, αλλά και στην αυξανόμενη ελκυστικότητά της για ξένες επενδύσεις. Παράλληλα, υπογράμμισε τη διεθνοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων και τον ρόλο της Citi ως στρατηγικού εταίρου της Ελλάδας επί περισσότερες από έξι δεκαετίες.
Στη συνάντηση συμμετείχε από την πλευρά της Citi και ο Διευθύνων Σύμβουλος και επικεφαλής Τραπεζικής Επιχειρηματικής της Citi για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα Αιμίλιος Κυριάκου.
Όλη η ανάρτηση της Τζέιν Φρέιζερ:
«Η πορεία μετασχηματισμού της Ελλάδας κατά την τελευταία δεκαετία καταδεικνύει τα αποτελέσματα που μπορούν να φέρουν οι στοχευμένες και συνεπείς μεταρρυθμίσεις. Την περασμένη εβδομάδα, συναντήθηκα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και συζήτησα μαζί του τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται πίσω από την οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις έδωσαν στην Ελλάδα μια ισχυρή, ηγετική φωνή στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ.
Η Citi στηρίζει την Ελλάδα για πάνω από έξι δεκαετίες, σε καλές και δύσκολες χρονιές, ως στρατηγικός εταίρος του ελληνικού κράτους, του τραπεζικού συστήματος και των κορυφαίων εταιρειών της χώρας. Σήμερα, η δυναμική που παρουσιάζει η χώρα ενισχύεται παράλληλα σε δύο κατευθύνσεις, καθώς από τη μία πλευρά οι ελληνικές εταιρείες επιδιώκουν να επεκταθούν σε παγκόσμιο επίπεδο και από την άλλη οι εταιρείες παγκοσμίου βεληνεκούς βλέπουν όλο και περισσότερο την Ελλάδα ως ελκυστικό προορισμό για ξένες επενδύσεις.
Σας ευχαριστώ, κύριε Μητσοτάκη, για την ανταλλαγή απόψεων και που μοιραστήκατε μαζί μου το όραμά σας για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται για την Ελλάδα».
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