Τζέιν Φρέιζερ (Citi): Η Ελλάδα δείχνει τι μπορούν να πετύχουν οι συνεπείς μεταρρυθμίσεις

«Οι μεταρρυθμίσεις έδωσαν στην Ελλάδα μια ισχυρή, ηγετική φωνή στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ», τόνισε η διευθύνουσα σύμβουλος της αμερικανικής τράπεζας, η οποία είχε την προηγούμενη εβδομάδα συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη