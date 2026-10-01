Τα μέτρα Μητσοτάκη δια χειρός Πιερρ, αλαζόνες και καμάρια γίνανε μαλλιά κουβάρια, ο Αλέξης στο Αγιον Ορος (ευλόγησον!), ο Ρούμπιο στην Αθήνα

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Η ιδέα του Πιερρακάκη και του επιτελείου του να ανακοινώνει με δόσεις μέτρα τύπου ΔΕΘ νομίζω ότι έχει ένα καλό πολιτικό effect. Οι ίδιες οι 120 δόσεις αφορούν πολύ κόσμο, έρχονται σε μια εποχή που ο κόσμος αυτός και δυσκολεύεται λόγω ακρίβειας αλλά ταυτοχρόνως και θέλει να πληρώσει προκειμένου να συνεχίσει τη δουλειά του, τη λειτουργία της μικρής ή μεσαίας επιχείρησής του και να διευκολυνθεί. Ο Πιερρακάκης δέχθηκε χθες πολλά μηνύματα από βουλευτές της ΝΔ που του είπαν ότι υπήρξε καλή αντίδραση για τη ρύθμιση των 120 δόσεων, είναι κάτι που το ζητούσε εδώ και καιρό η αγορά. Άλλωστε, τόσο στο ΥΠΟΙΚ όσο και στο Μαξίμου διαπιστώνουν ότι τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος γράφουν πολύ θετικά στην κοινή γνώμη και μάλιστα σε όλα τα ακροατήρια, καθώς όλοι είναι αντιμέτωποι με το πρόβλημα. Συνεπώς, αν έχεις ένα μέτρο που σκοράρει σε κάθε έρευνα πάνω από 60% σε αποδοχή, το συνεχίζεις και το ενισχύεις στο όριο του δημοσιονομικά εφικτού. Επίσης, μου λένε ότι έγινε και μια πρώτη συζήτηση εντός του Υπουργικού για το νέο πλαίσιο που βάζει κανόνες στους servicers και ακόμα και έμπειροι δικηγόροι και σχετικοί με το θέμα, όπως ο Θάνος Πλεύρης, αναγνώρισαν ότι η ρύθμιση είναι αυστηρή, αλλά και ταυτόχρονα πολύ ξεκάθαρη για μια αγορά που ως τώρα σε μεγάλο βαθμό ήταν ανεξέλεγκτη για τους servicers. Να σας πω ότι η ρύθμιση για τις 120 δόσεις και για το «φρένο» στους servicers θα έρθει λογικά ως το τέλος Οκτωβρίου, ανεξάρτητα από το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ.Η σιωπηρή παράταση και το πετρέλαιο θέρμανσης-Πριν από τη χθεσινή ανακοίνωση δια στόματος Μητσοτάκη για την ενίσχυση της επιδότησης στο diesel κίνησης κατά 20 λεπτά για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, είχε βγάλει ανακοίνωση η Helleniq Energy για τη δική της συμμετοχή στο σχήμα επιδότησης. Αντιθέτως, η Motor Oil συνεχίζει τη λογική της «σιωπηρής» συμμετοχής στο σχήμα των επιδοτήσεων, όπως έκανε και τον προηγούμενο μήνα, εφαρμόζοντας την έκπτωση απευθείας στην αντλία. Ως προς το πετρέλαιο θέρμανσης, το λογικό είναι ότι εκεί γύρω στις 14/10 η κυβέρνηση θα κάνει συνολικές ανακοινώσεις για την τιμή διάθεσης, αλλά και για την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, σε προφανή συνεννόηση με τα διυλιστήρια. Τότε, ανάλογα και με τις διεθνείς τιμές, θα δούμε σε ποιο ύψος θα διαμορφωθεί η επιδότηση του diesel και αν θα συνεχιστεί η επιδότηση της βενζίνης που γίνεται αποκλειστικά από τα διυλιστήρια ως τώρα.Οι αναφορές για Ντόρα κ.λπ. του Μητσοτάκη-Ρώτησα και έμαθα γιατί ο Κ.Μ επέλεξε χθες, ενώ είχε τα ευχάριστα (μέτρα) να ανακοινώσει, να χώσει και μια στην Ντόρα αφού βέβαια είπε και κάτι για τα περί αλαζονείας υπουργών. Μου είπαν ότι δεν άρεσε καθόλου στο Μ.Μ και η αναφορά του υιού και ανιψιού Κώστα Μπακογιάννη περί αλαζονείας υπουργών ότι «ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι», επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά αυτά που είχε πει προ ημερών και η μητέρα του. Τώρα αν ψάξετε στ’ αλήθεια το γιατί έχασε ο Μπακογιάννης από τον Δούκα (του 15%) τον δήμο Αθηναίων μάλλον θα βρείτε… και το τούμπανο και το καμάρι. Αλλά ξαναλέω ότι για τις αλαζονικές συμπεριφορές υπουργών πιστεύω ότι έχουν δικαίωμα κριτικής όλοι, είτε είναι αρμόδιοι, είτε είναι αναρμόδιοι, άρα και η Ντόρα και ο Μπακογιάννης και εσείς και εγώ. Μόνο που εσείς και εγώ δεν μετέχουμε ελέω ονόματος τόσα χρόνια στην εξουσία. Μου λένε ότι αυτό το tension με την Ντόρα και τον πρωθυπουργό αδελφό της υπάρχει γιατί ο Μητσοτάκης της αρνήθηκε να την περάσει στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας για να μην τρέχει στα Χανιά να εκλέγεται (περπατώντας θα βγει). Δεν το έχω διασταυρώσει και άρα το γράφω ως φήμη εδώ και όχι ως γεγονός.Τσίπρας-Άγιον Όρος… βοήθειά μας-Σήμερα το πρωί έμαθα ότι θα επισκεφθεί ιδιωτικώς το Άγιον Όρος ο αγαπημένος μας Αλέξης, ο και θεοσεβούμενος πλέον. Σε δυο-τρεις Ιερές Μονές θα τον πάει ο Δημήτρης Λινός, ιατρός και κάτι σαν κοσμοκαλόγερος ή παππάς αν έχω καταλάβει καλά. Θέλω φωτογραφίες, κεριά αναμμένα, διαβάσματα και αν γίνεται να μάθω και εξομολογήσεις. Δεν θέλω πάντως να τον αδικώ με τα θρησκευτικά τον πολυχρονεμένο μας Αλέξη, γιατί με την Εκκλησία τα είχε πάντα καλά. Και με τον Ιερώνυμο (ή Συριζώνυμο) μια χαρά ήταν, άλλωστε ποιος θα ξεχάσει το περιστέρι που κάθισε επί την κεφαλήν του λίγο πριν από τις εκλογές το 2015 στα Θεοφάνια στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς; Άντε τώρα να δω πού θα τρέχει ο Νίκος να μαζέψει και τους καλόγερους…ΚΥΣΕΑ και Σαουδική Αραβία-Σας έγραψα τις προάλλες ότι το τακτικό ΚΥΣΕΑ θα γίνει σήμερα, σας λέω κιόλας ότι θα γίνει το απόγευμα για να γυρίσει από την Κύπρο ο Νίκος Δένδιας που εκπροσωπεί την κυβέρνηση στους εορτασμούς για τα 66 χρόνια από την ανεξαρτησία του νησιού. Θεωρήστε δεδομένη την παράταση της παραμονής των ελληνικών Patriot στη Σ. Αραβία, καθώς με φόντο τη Συμφωνία της Μέκκας δεν μπορεί να εμφανίζεται τώρα να αποσύρει την υποστήριξη στο Ριάντ. Μιας και είπα Ριάντ, ο Μητσοτάκης θα πάει εκεί στις 24 Οκτωβρίου, καθώς μετά από δύο χρόνια επαναλαμβάνεται η Σύνοδος Κορυφής της Ε.Ε. και των χωρών του Κόλπου, οπότε εκείνες τις μέρες λογικά θα γίνει και το τετ-α-τετ του Μητσοτάκη με τον διάδοχο MBS.Το πρόγραμμα του Ρούμπιο-Κατά τα άλλα, στην κυβέρνηση και ειδικά στο ΥΠΕΞ υπάρχει μεγάλη προετοιμασία και ανταλλαγή αλληλογραφίας με το State Department για την επίσκεψη Ρούμπιο, ο οποίος φτάνει στα μέρη μας λογικά το βράδυ της Τρίτης 6 Οκτωβρίου. Το κυρίως πρόγραμμα της επίσκεψης θα γίνει την Τετάρτη 7 του μήνα, με ραντεβού με τον Γεραπετρίτη, τις διευρυμένες συνομιλίες για τον Στρατηγικό Διάλογο και λίγο πιο αργά ραντεβού και με τον Μητσοτάκη, ο οποίος νωρίτερα θα βρίσκεται στην Κροατία για τη Σύνοδο των Ευρωμεσογειακών Κρατών MED9. Γενικά, μου λένε ότι ο Αμερικανός ΥΠΕΞ θα έχει πολύ γεμάτο πρόγραμμα που επιμελείται και η εδώ Πρεσβεία.Το κάλεσμα της πρεσβείας