Bitcoin: Ο αναλυτής που προέβλεψε το κραχ του 2018 «ποντάρει» σε ιστορικό ράλι έως $600.000 για το 2029
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Bitcoin: Ο αναλυτής που προέβλεψε το κραχ του 2018 «ποντάρει» σε ιστορικό ράλι έως $600.000 για το 2029

Ο βετεράνος επενδυτής Πίτερ Μπραντ υποστηρίζει ότι υπάρχει σημαντική πιθανότητα το Bitcoin να έχει ήδη ολοκληρώσει το χαμηλό του κύκλου και να εισέρχεται σε μια νέα ανοδική φάση

Bitcoin: Ο αναλυτής που προέβλεψε το κραχ του 2018 «ποντάρει» σε ιστορικό ράλι έως $600.000 για το 2029
Ο Πίτερ Μπραντ, ένας από τους πιο γνωστούς traders στις αγορές εμπορευμάτων και κρυπτονομισμάτων, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός με την πρόβλεψή του σχετικά με την κατάρρευση του Bitcoin το 2018, κάνει τώρα μια ιδιαίτερα αισιόδοξη εκτίμηση για τη μελλοντική πορεία του μεγαλύτερου κρυπτονομίσματος.

Ο βετεράνος επενδυτής υποστηρίζει ότι υπάρχει σημαντική πιθανότητα το Bitcoin να έχει ήδη ολοκληρώσει το χαμηλό του κύκλου και να εισέρχεται σε μια νέα ανοδική φάση.

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