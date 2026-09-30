Bitcoin: Ο αναλυτής που προέβλεψε το κραχ του 2018 «ποντάρει» σε ιστορικό ράλι έως $600.000 για το 2029

Ο βετεράνος επενδυτής Πίτερ Μπραντ υποστηρίζει ότι υπάρχει σημαντική πιθανότητα το Bitcoin να έχει ήδη ολοκληρώσει το χαμηλό του κύκλου και να εισέρχεται σε μια νέα ανοδική φάση