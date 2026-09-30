Bitcoin: Ο αναλυτής που προέβλεψε το κραχ του 2018 «ποντάρει» σε ιστορικό ράλι έως $600.000 για το 2029
Bitcoin: Ο αναλυτής που προέβλεψε το κραχ του 2018 «ποντάρει» σε ιστορικό ράλι έως $600.000 για το 2029
Ο βετεράνος επενδυτής Πίτερ Μπραντ υποστηρίζει ότι υπάρχει σημαντική πιθανότητα το Bitcoin να έχει ήδη ολοκληρώσει το χαμηλό του κύκλου και να εισέρχεται σε μια νέα ανοδική φάση
Ο Πίτερ Μπραντ, ένας από τους πιο γνωστούς traders στις αγορές εμπορευμάτων και κρυπτονομισμάτων, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός με την πρόβλεψή του σχετικά με την κατάρρευση του Bitcoin το 2018, κάνει τώρα μια ιδιαίτερα αισιόδοξη εκτίμηση για τη μελλοντική πορεία του μεγαλύτερου κρυπτονομίσματος.
Ο βετεράνος επενδυτής υποστηρίζει ότι υπάρχει σημαντική πιθανότητα το Bitcoin να έχει ήδη ολοκληρώσει το χαμηλό του κύκλου και να εισέρχεται σε μια νέα ανοδική φάση.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ο βετεράνος επενδυτής υποστηρίζει ότι υπάρχει σημαντική πιθανότητα το Bitcoin να έχει ήδη ολοκληρώσει το χαμηλό του κύκλου και να εισέρχεται σε μια νέα ανοδική φάση.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα