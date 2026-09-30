Στοπ στις εξαγωγές για το τσάι-φαινόμενο βάζει η τεράστια ζήτηση

H παραγωγή του έφτασε τους 5.660 τόνους το πρώτο εξάμηνο του 2026, ποσότητα που θεωρείται υπερβολικά λιγοστή σε σχέση με τη δημοφιλία του