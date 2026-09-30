Στοπ στις εξαγωγές για το τσάι-φαινόμενο βάζει η τεράστια ζήτηση
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Στοπ στις εξαγωγές για το τσάι-φαινόμενο βάζει η τεράστια ζήτηση

H παραγωγή του έφτασε τους 5.660 τόνους το πρώτο εξάμηνο του 2026, ποσότητα που θεωρείται υπερβολικά λιγοστή σε σχέση με τη δημοφιλία του

Στοπ στις εξαγωγές για το τσάι-φαινόμενο βάζει η τεράστια ζήτηση
Έγινε παγκόσμια τάση χάρη στο χαρακτηριστικό βιολετί χρώμα και τη γλυκιά, διακριτική γεύση του. Τώρα, όμως, στις Φιλιππίνες όπου παράγεται ο μοβ κόνδυλος, ube, εντοπίζεται σοβαρό πρόβλημα επάρκειας. Η παραγωγή του λαχανικού έφτασε τους 5.660 τόνους το πρώτο εξάμηνο του 2026, όμως η ζήτηση αυξάνεται ταχύτερα από την παραγωγική ικανότητα της χώρας, οδηγώντας τις αρχές στην αναστολή των εξαγωγών.


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