Στοπ στις εξαγωγές για το τσάι-φαινόμενο βάζει η τεράστια ζήτηση
Στοπ στις εξαγωγές για το τσάι-φαινόμενο βάζει η τεράστια ζήτηση
H παραγωγή του έφτασε τους 5.660 τόνους το πρώτο εξάμηνο του 2026, ποσότητα που θεωρείται υπερβολικά λιγοστή σε σχέση με τη δημοφιλία του
Έγινε παγκόσμια τάση χάρη στο χαρακτηριστικό βιολετί χρώμα και τη γλυκιά, διακριτική γεύση του. Τώρα, όμως, στις Φιλιππίνες όπου παράγεται ο μοβ κόνδυλος, ube, εντοπίζεται σοβαρό πρόβλημα επάρκειας. Η παραγωγή του λαχανικού έφτασε τους 5.660 τόνους το πρώτο εξάμηνο του 2026, όμως η ζήτηση αυξάνεται ταχύτερα από την παραγωγική ικανότητα της χώρας, οδηγώντας τις αρχές στην αναστολή των εξαγωγών.
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