ΑΒ Βασιλόπουλος: Ετοιμάζει παιδικά γεύματα, αλλάζει το δίκτυο και ανοίγει δρόμο για Βέλγιο – Ολλανδία
ΑΒ Βασιλόπουλος: Ετοιμάζει παιδικά γεύματα, αλλάζει το δίκτυο και ανοίγει δρόμο για Βέλγιο – Ολλανδία
Η επιστροφή πάνω από τα 2 δισ. ευρώ και το διαφαινόμενο stop loss μετά τις ζημιές της αναδιάρθρωσης - Τα νέα στοιχήματα που αποκάλυψε ο Νίκος Λαβίδας, οι εξαγωγές 100 εκατ. ευρώ, η πρόταση για τα καταστήματα Κρητικού και το ανοιχτό ενδεχόμενο πώλησης της ΕΝΑ
Από τα έτοιμα παιδικά γεύματα που σχεδιάζει να βάλει στα ψυγεία της από το 2027 μέχρι την προσπάθεια να ανοίξει για τα ελληνικά προϊόντα τις μεγάλες αγορές του Βελγίου και της Ολλανδίας, η ΑΒ Βασιλόπουλος περνά στην επόμενη φάση του μετασχηματισμού της. Μια αλλαγή που δεν περιορίζεται στη γνωστή στροφή στο franchise, αλλά απλώνεται πλέον σχεδόν σε κάθε πλευρά της δραστηριότητάς της: στο μέγεθος και τη θέση των καταστημάτων, στην ταχύτητα με την οποία φθάνουν οι αγορές στο σπίτι, στο τι βάζει ο καταναλωτής στο καλάθι του, στην εφοδιαστική αλυσίδα και τελικά στην ίδια την οικονομική εξίσωση της εταιρείας.
Τα όσα ανέφερε ο Brand President της ΑΒ Βασιλόπουλος, Νίκος Λαβίδας, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του 2025 σκιαγραφούν παράλληλα αρκετές από τις αλλαγές που συντελούνται συνολικά στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων. Τα μικρά καταστήματα γειτονιάς αναπτύσσονται με ρυθμούς πολλαπλάσιους της αγοράς, η γρήγορη παράδοση αντιπροσωπεύει ήδη σχεδόν το ένα τρίτο των ηλεκτρονικών πωλήσεων της ΑΒ, ενώ το έτοιμο φαγητό αναπτύσσεται με 17%.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Τα όσα ανέφερε ο Brand President της ΑΒ Βασιλόπουλος, Νίκος Λαβίδας, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του 2025 σκιαγραφούν παράλληλα αρκετές από τις αλλαγές που συντελούνται συνολικά στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων. Τα μικρά καταστήματα γειτονιάς αναπτύσσονται με ρυθμούς πολλαπλάσιους της αγοράς, η γρήγορη παράδοση αντιπροσωπεύει ήδη σχεδόν το ένα τρίτο των ηλεκτρονικών πωλήσεων της ΑΒ, ενώ το έτοιμο φαγητό αναπτύσσεται με 17%.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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