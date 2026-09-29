ΑΒ Βασιλόπουλος: Ετοιμάζει παιδικά γεύματα, αλλάζει το δίκτυο και ανοίγει δρόμο για Βέλγιο – Ολλανδία

Η επιστροφή πάνω από τα 2 δισ. ευρώ και το διαφαινόμενο stop loss μετά τις ζημιές της αναδιάρθρωσης - Τα νέα στοιχήματα που αποκάλυψε ο Νίκος Λαβίδας, οι εξαγωγές 100 εκατ. ευρώ, η πρόταση για τα καταστήματα Κρητικού και το ανοιχτό ενδεχόμενο πώλησης της ΕΝΑ