Γιώργος Ματαράγκας για το έμφραγμα που υπέστη: Όταν διάβασα όσα γράφτηκαν, νόμιζα ότι είχα πεθάνει
Γιώργος Ματαράγκας για το έμφραγμα που υπέστη: Όταν διάβασα όσα γράφτηκαν, νόμιζα ότι είχα πεθάνει
Το έπαθα μετά τη γενική πρόβα, εξήγησε ο ηθοποιός
Μία αναφορά στην περιπέτεια της υγείας του έκανε ο Γιώργος Ματαράγκας, ο οποίος , ο οποίος υπέστη έμφραγμα το περασμένο καλοκαίρι. Ανακαλώντας όσα συνέβησαν, ο ηθοποιός περιέγραψε το σοκ που υπέστη, όταν διάβασε δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν. Όπως είπε, αναστατώθηκε από όσα γράφτηκαν, ενώ πολλοί πίστεψαν λανθασμένα ότι είχε πεθάνει.
«Ανησύχησε ο κόσμος πραγματικά και αλλά δόξα τω Θεώ πέρασε. Πήγαν όλα καλά. Κάποια στιγμή πρέπει να βλέπουμε λίγο στη ζωή μας ότι πρέπει να χαλαρώνουμε. Αναγκαστικά αλλάζεις στάση ζωής. Δεν είμαστε ακόμα νέα παιδιά», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Ματαράγκας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
«Το έπαθα μετά τη γενική πρόβα. Μετά όταν διάβασα τα μηνύματα και όσα είχαν βγει, νόμιζα ότι είχα πεθάνει. Τρελάθηκα δηλαδή. Λέω δεν είναι δυνατόν. Όλοι νόμιζαν ότι είχα πεθάνει. Δεν το πίστευα», πρόσθεσε στη συνέχεια
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή του
Ακολούθως, εξομολογήθηκε πως η πίστη του στον Θεό αποδείχτηκε πολύ σημαντική εκείνη τη δύσκολη περίοδο. «Πιστεύω στο Θεό και τώρα με βοήθησε, ειδικά τώρα που έπαθα αυτή την ιστορία. Σε αυτή την ιστορία ήταν δίπλα μου συνέχεια», εκμυστηρεύτηκε.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Γιώργος Ματαράγκας μίλησε για τους τρεις γάμους του. Συγκεκριμένα, σημείωσε πως: «Έτυχε. Έτσι έρχεται η ζωή. Με τη Νένα ήταν ο πρώτος γάμος ερωτευτήκαμε στα γυρίσματα της Λάμψης. Είχα και ένα δεύτερο γάμο, ο οποίος και αυτός κάποια στιγμή δεν πήγαινε καλά και με τον τρίτο γάμο έκανα και το παιδί μου, τον Χάρη, που είναι η ζωή μου όλη. Είναι 22 ετών. Κάνει μάρκετινγκ και επικοινωνία. Πάει πάρα πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ καλός. Το βασικότερο απ’ όλα είναι καταπληκτικό παιδί. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει πάνω απ’ όλα και όλα τα άλλα έρχονται».
«Ανησύχησε ο κόσμος πραγματικά και αλλά δόξα τω Θεώ πέρασε. Πήγαν όλα καλά. Κάποια στιγμή πρέπει να βλέπουμε λίγο στη ζωή μας ότι πρέπει να χαλαρώνουμε. Αναγκαστικά αλλάζεις στάση ζωής. Δεν είμαστε ακόμα νέα παιδιά», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Ματαράγκας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
«Το έπαθα μετά τη γενική πρόβα. Μετά όταν διάβασα τα μηνύματα και όσα είχαν βγει, νόμιζα ότι είχα πεθάνει. Τρελάθηκα δηλαδή. Λέω δεν είναι δυνατόν. Όλοι νόμιζαν ότι είχα πεθάνει. Δεν το πίστευα», πρόσθεσε στη συνέχεια
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή του
Ακολούθως, εξομολογήθηκε πως η πίστη του στον Θεό αποδείχτηκε πολύ σημαντική εκείνη τη δύσκολη περίοδο. «Πιστεύω στο Θεό και τώρα με βοήθησε, ειδικά τώρα που έπαθα αυτή την ιστορία. Σε αυτή την ιστορία ήταν δίπλα μου συνέχεια», εκμυστηρεύτηκε.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Γιώργος Ματαράγκας μίλησε για τους τρεις γάμους του. Συγκεκριμένα, σημείωσε πως: «Έτυχε. Έτσι έρχεται η ζωή. Με τη Νένα ήταν ο πρώτος γάμος ερωτευτήκαμε στα γυρίσματα της Λάμψης. Είχα και ένα δεύτερο γάμο, ο οποίος και αυτός κάποια στιγμή δεν πήγαινε καλά και με τον τρίτο γάμο έκανα και το παιδί μου, τον Χάρη, που είναι η ζωή μου όλη. Είναι 22 ετών. Κάνει μάρκετινγκ και επικοινωνία. Πάει πάρα πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ καλός. Το βασικότερο απ’ όλα είναι καταπληκτικό παιδί. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει πάνω απ’ όλα και όλα τα άλλα έρχονται».
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