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Η Apple έχει «γκρίζα λίστα» με 100.000 λέξεις και φράσεις που δεν προτείνει το πληκτρολόγιο των iPhone
Η Apple έχει «γκρίζα λίστα» με 100.000 λέξεις και φράσεις που δεν προτείνει το πληκτρολόγιο των iPhone
Πολιτικοί όροι και φράσεις που παραπέμπουν σε σεξουαλικό περιεχόμενο, δεν προτείνονται στους χρήστες των iPhone όταν γράφουν μηνύματα - Πώς εντοπίστηκε η συγκεκριμένη «γκρίζα λίστα»
Μια άγνωστη μέχρι σήμερα λίστα, η οποία περιλαμβάνει δεκάδες χιλιάδες λέξεις και φράσεις σε πολλές γλώσσες και τις οποίες το πληκτρολόγιο των iPhone αποφεύγει να προτείνει μέσω της αυτόματης συμπλήρωσης ή της πληκτρολόγησης με σάρωση (swipe typing), διατηρεί η Apple, σύμφωνα με έρευνα που αποκάλυψε το Reuters.
Πρόκειται για μια αποκαλούμενη «γκρίζα λίστα» και όχι για ξεκάθαρη απαγόρευση λέξεων. Όπως επισημαίνεται, οι χρήστες των iPhone εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να πληκτρολογούν ελεύθερα όποια λέξη ή φράση επιθυμούν, είτε γράφουν ένα μήνυμα είτε συντάσσουν ένα email. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι συγκεκριμένοι όροι δεν εμφανίζονται ως προτεινόμενες επιλογές κατά τη χρήση των λειτουργιών πρόβλεψης κειμένου ή πληκτρολόγησης με σύρσιμο του δακτύλου στην οθόνη.
Ο ερευνητής Ντέρικ Κάουφμαν, ο οποίος εντόπισε τη λίστα, υποστηρίζει ότι η ανακάλυψή του αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο η Apple επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο διαφορετικές επιδιώξεις: αφενός να προβλέπει τι θέλουν να γράψουν εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες iPhone και αφετέρου να αποτρέπει την εμφάνιση προσβλητικών ή πολιτικά φορτισμένων προτάσεων. Όπως επισημαίνει, η συγκεκριμένη πρακτική ενδέχεται να επηρεάζει, χωρίς οι χρήστες να το αντιλαμβάνονται, τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν.
«Πρόκειται για μια πολύ ήπια μορφή λογοκρισίας. Όμως, στην κλίμακα στην οποία δραστηριοποιείται η Apple, ακόμη και μια τόσο διακριτική παρέμβαση μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο», δήλωσε ο Κάουφμαν στο Reuters, τονίζοντας ότι η πλειονότητα των λέξεων και φράσεων που έχουν επισημανθεί αφορά χυδαίες ή προσβλητικές εκφράσεις, καθώς και όρους που σχετίζονται με τα ναρκωτικά, το σεξ και τη βία. Ωστόσο, στη λίστα περιλαμβάνονται και πολιτικές αναφορές, όπως οι φράσεις «dictator Trump» (δικτάτορας Τραμπ) και «sleepy Joe» (κοιμισμένος Τζο, υποτιμητική αναφορά στον Μπάιντεν).
Η Apple δεν έχει προχωρήσει σε κάποιο επίσημο σχόλιο για τα παραπάνω ευρήματα, ούτε έχει δώσει διευκρινίσεις για το μέγεθος και το περιεχόμενο της λίστας ή για τους λόγους που συγκεκριμένες πολιτικές εκφράσεις έχουν συμπεριληφθεί σε αυτήν. Η εταιρεία αρκέστηκε να αναφέρει ότι οι χρήστες των iPhone είχαν πάντοτε τη δυνατότητα να πληκτρολογούν οποιαδήποτε λέξη ή φράση επιθυμούν, παρακάμπτοντας τις προτάσεις του συστήματος πρόβλεψης κειμένου. Παράλληλα, σημείωσε ότι το πληκτρολόγιο έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγει την εμφάνιση προτάσεων που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ακατάλληλες ή προσβλητικές.
Η λίστα δεν περιορίζεται στην αγγλική γλώσσα, καθώς κάθε γλωσσική έκδοση του πληκτρολογίου φαίνεται να διαθέτει διαφορετικούς αποκλεισμένους όρους. Για παράδειγμα, στα Χίντι, το πληκτρολόγιο δεν επιτρέπει την πληκτρολόγηση μέσω σάρωσης των φράσεων «Modi braggart» και «Rahul is Pappu», οι οποίες αποτελούν υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς για τον πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, και τον βασικό πολιτικό αντίπαλό του, Ραχούλ Γκάντι, αντίστοιχα.
Αντίστοιχα, οι γαλλόφωνοι χρήστες δεν μπορούν να πληκτρολογήσουν με σάρωση τη φράση «immigration too high» (υπερβολικά υψηλή μετανάστευση), ενώ στο εβραϊκό πληκτρολόγιο έχει αποκλειστεί η αντίστοιχη λειτουργία για την έκφραση «occupied territories» (κατεχόμενα εδάφη).
«Κάθε μεγάλη γλώσσα έχει τη δική της εκδοχή αυτής της λίστας», ανέφερε ο Κάουφμαν στο Reuters, αναγνωρίζοντας ότι είναι κατανοητό να επιδιώκει η Apple να αποτρέψει την τυχαία αποστολή χυδαίων μηνυμάτων ή εμπρηστικών συνθημάτων από τους χρήστες. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, η εφαρμογή του συγκεκριμένου συστήματος παρουσιάζει ασυνέπειες.
Ενδεικτικά, αναφέρει ότι το πληκτρολόγιο επιτρέπει την πληκτρολόγηση της φράσης «read smut» (διάβασε ερωτικά κείμενα), αλλά μπλοκάρει την αντίστοιχη έκφραση «read gay smut», η οποία αναφέρεται σε ομοφυλοφιλικό ερωτικό περιεχόμενο.
Η παρατήρηση αυτή κίνησε την περιέργειά του και τον οδήγησε σε μια πιο συστηματική έρευνα, χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τα εργαλεία Codex της OpenAI και Claude Code της Anthropic, προκειμένου να εντοπίσει την αιτία του φαινομένου.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ανακάλυψε ένα αρχείο που ήταν αποθηκευμένο βαθιά στο λειτουργικό σύστημα της Apple και περιείχε τις επίμαχες λέξεις και φράσεις. Όπως εξήγησε, υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι υπολογισμού του συνολικού αριθμού των αποκλεισμένων εκφράσεων, καθώς πρέπει να συνυπολογιστούν και οι διαφορετικές παραλλαγές τους. Ωστόσο, μια συντηρητική εκτίμηση ανεβάζει τον αριθμό τους σε περίπου 100.000, χωρίς να υπολογίζονται οι κινεζικοί χαρακτήρες.
Πρόκειται για μια αποκαλούμενη «γκρίζα λίστα» και όχι για ξεκάθαρη απαγόρευση λέξεων. Όπως επισημαίνεται, οι χρήστες των iPhone εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να πληκτρολογούν ελεύθερα όποια λέξη ή φράση επιθυμούν, είτε γράφουν ένα μήνυμα είτε συντάσσουν ένα email. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι συγκεκριμένοι όροι δεν εμφανίζονται ως προτεινόμενες επιλογές κατά τη χρήση των λειτουργιών πρόβλεψης κειμένου ή πληκτρολόγησης με σύρσιμο του δακτύλου στην οθόνη.
Ο ερευνητής Ντέρικ Κάουφμαν, ο οποίος εντόπισε τη λίστα, υποστηρίζει ότι η ανακάλυψή του αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο η Apple επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο διαφορετικές επιδιώξεις: αφενός να προβλέπει τι θέλουν να γράψουν εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες iPhone και αφετέρου να αποτρέπει την εμφάνιση προσβλητικών ή πολιτικά φορτισμένων προτάσεων. Όπως επισημαίνει, η συγκεκριμένη πρακτική ενδέχεται να επηρεάζει, χωρίς οι χρήστες να το αντιλαμβάνονται, τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν.
«Πρόκειται για μια πολύ ήπια μορφή λογοκρισίας. Όμως, στην κλίμακα στην οποία δραστηριοποιείται η Apple, ακόμη και μια τόσο διακριτική παρέμβαση μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο», δήλωσε ο Κάουφμαν στο Reuters, τονίζοντας ότι η πλειονότητα των λέξεων και φράσεων που έχουν επισημανθεί αφορά χυδαίες ή προσβλητικές εκφράσεις, καθώς και όρους που σχετίζονται με τα ναρκωτικά, το σεξ και τη βία. Ωστόσο, στη λίστα περιλαμβάνονται και πολιτικές αναφορές, όπως οι φράσεις «dictator Trump» (δικτάτορας Τραμπ) και «sleepy Joe» (κοιμισμένος Τζο, υποτιμητική αναφορά στον Μπάιντεν).
Η Apple δεν έχει προχωρήσει σε κάποιο επίσημο σχόλιο για τα παραπάνω ευρήματα, ούτε έχει δώσει διευκρινίσεις για το μέγεθος και το περιεχόμενο της λίστας ή για τους λόγους που συγκεκριμένες πολιτικές εκφράσεις έχουν συμπεριληφθεί σε αυτήν. Η εταιρεία αρκέστηκε να αναφέρει ότι οι χρήστες των iPhone είχαν πάντοτε τη δυνατότητα να πληκτρολογούν οποιαδήποτε λέξη ή φράση επιθυμούν, παρακάμπτοντας τις προτάσεις του συστήματος πρόβλεψης κειμένου. Παράλληλα, σημείωσε ότι το πληκτρολόγιο έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγει την εμφάνιση προτάσεων που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ακατάλληλες ή προσβλητικές.
Πολιτικές αναφορές και εκφράσεις σε πολλές γλώσσεςΜεταξύ των φράσεων που, σύμφωνα με τον Κάουφμαν, δεν εμφανίζονται στις λειτουργίες πρόβλεψης κειμένου του λειτουργικού συστήματος iOS βρίσκονται επίσης οι εκφράσεις «right wing conspiracy» (συνωμοσία της δεξιάς), «Tibetan independence» (ανεξαρτησία του Θιβέτ) και «United Ireland» (ενωμένη Ιρλανδία).
Η λίστα δεν περιορίζεται στην αγγλική γλώσσα, καθώς κάθε γλωσσική έκδοση του πληκτρολογίου φαίνεται να διαθέτει διαφορετικούς αποκλεισμένους όρους. Για παράδειγμα, στα Χίντι, το πληκτρολόγιο δεν επιτρέπει την πληκτρολόγηση μέσω σάρωσης των φράσεων «Modi braggart» και «Rahul is Pappu», οι οποίες αποτελούν υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς για τον πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, και τον βασικό πολιτικό αντίπαλό του, Ραχούλ Γκάντι, αντίστοιχα.
Αντίστοιχα, οι γαλλόφωνοι χρήστες δεν μπορούν να πληκτρολογήσουν με σάρωση τη φράση «immigration too high» (υπερβολικά υψηλή μετανάστευση), ενώ στο εβραϊκό πληκτρολόγιο έχει αποκλειστεί η αντίστοιχη λειτουργία για την έκφραση «occupied territories» (κατεχόμενα εδάφη).
«Κάθε μεγάλη γλώσσα έχει τη δική της εκδοχή αυτής της λίστας», ανέφερε ο Κάουφμαν στο Reuters, αναγνωρίζοντας ότι είναι κατανοητό να επιδιώκει η Apple να αποτρέψει την τυχαία αποστολή χυδαίων μηνυμάτων ή εμπρηστικών συνθημάτων από τους χρήστες. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, η εφαρμογή του συγκεκριμένου συστήματος παρουσιάζει ασυνέπειες.
Ενδεικτικά, αναφέρει ότι το πληκτρολόγιο επιτρέπει την πληκτρολόγηση της φράσης «read smut» (διάβασε ερωτικά κείμενα), αλλά μπλοκάρει την αντίστοιχη έκφραση «read gay smut», η οποία αναφέρεται σε ομοφυλοφιλικό ερωτικό περιεχόμενο.
Πώς εντοπίστηκε η «γκρίζα λίστα»Ο Κάουφμαν αποκάλυψε ότι εντόπισε τη λίστα τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν παρατήρησε πως η λειτουργία πληκτρολόγησης με σάρωση παρουσίαζε δυσκολίες σε ορισμένες φράσεις, όπως οι «bad boy» και «white man», ενώ δεν αντιμετώπιζε αντίστοιχο πρόβλημα με τις εκφράσεις «bad girl» και «black man».
Η παρατήρηση αυτή κίνησε την περιέργειά του και τον οδήγησε σε μια πιο συστηματική έρευνα, χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τα εργαλεία Codex της OpenAI και Claude Code της Anthropic, προκειμένου να εντοπίσει την αιτία του φαινομένου.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ανακάλυψε ένα αρχείο που ήταν αποθηκευμένο βαθιά στο λειτουργικό σύστημα της Apple και περιείχε τις επίμαχες λέξεις και φράσεις. Όπως εξήγησε, υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι υπολογισμού του συνολικού αριθμού των αποκλεισμένων εκφράσεων, καθώς πρέπει να συνυπολογιστούν και οι διαφορετικές παραλλαγές τους. Ωστόσο, μια συντηρητική εκτίμηση ανεβάζει τον αριθμό τους σε περίπου 100.000, χωρίς να υπολογίζονται οι κινεζικοί χαρακτήρες.
Το Reuters πραγματοποίησε δικές του δοκιμές σε ένα iPhone, εξετάζοντας ένα μικρό δείγμα από τις φράσεις που είχε εντοπίσει ο Κάουφμαν. Όπως διαπίστωσε, σε όλες τις περιπτώσεις είτε υπήρχαν δυσκολίες στην πληκτρολόγησή τους μέσω σάρωσης είτε δεν εμφανίζονταν ως προτεινόμενες επιλογές στην αυτόματη συμπλήρωση.
Για παράδειγμα, οι προσπάθειες πληκτρολόγησης της φράσης «United Ireland» συχνά κατέληγαν στην εμφάνιση της έκφρασης «United Iceland», ενώ το «Tibetan independence» μετατρεπόταν σε «Tibetan independences». Αντίστοιχα, η φράση «white man» έδινε ως αποτέλεσμα το «white mean», την ώρα που οι εκφράσεις «red man» και «blue man» πληκτρολογούνταν κανονικά.
Στην περίπτωση του «Sleepy Joe», το πληκτρολόγιο εμφάνιζε το «Sleepy hope». Όσο για τη φράση «Dictator Trump», μπορούσε να πληκτρολογηθεί μέσω σάρωσης, ωστόσο το όνομα του Αμερικανού προέδρου εμφανιζόταν με πεζά γράμματα και η έκφραση δεν προτεινόταν από την αυτόματη συμπλήρωση. Αντί γι' αυτήν, το σύστημα εμφάνιζε το «dictator trumps».
Ανάλογη ήταν η εικόνα και με τη φράση «read gay smut», η οποία μετατρεπόταν σε «Read gay Smit», ενώ το «read smut» πληκτρολογούνταν χωρίς κανένα πρόβλημα.
Ο Ματ Σουίς, μηχανικός στην εταιρεία κυβερνοασφάλειας Tolmo, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ανέφερε στο πρακτορείο ότι κατάφερε να ανακτήσει ανεξάρτητα την ίδια λίστα. Μάλιστα, διασταύρωσε τα ευρήματα του Κάουφμαν με τα εσωτερικά δεδομένα της Apple, διαπιστώνοντας, όπως είπε, σχεδόν απόλυτη ταύτιση.
Επιπλέον, εκτίμησε ότι η συγκεκριμένη λίστα βρισκόταν ουσιαστικά σε κοινή θέα εδώ και χρόνια, προσφέροντας μια ενδιαφέρουσα εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο η ανθρώπινη επικοινωνία ενδεχομένως επηρεάζεται και φιλτράρεται επί χρόνια μέσα από τις εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων.
Για παράδειγμα, οι προσπάθειες πληκτρολόγησης της φράσης «United Ireland» συχνά κατέληγαν στην εμφάνιση της έκφρασης «United Iceland», ενώ το «Tibetan independence» μετατρεπόταν σε «Tibetan independences». Αντίστοιχα, η φράση «white man» έδινε ως αποτέλεσμα το «white mean», την ώρα που οι εκφράσεις «red man» και «blue man» πληκτρολογούνταν κανονικά.
Στην περίπτωση του «Sleepy Joe», το πληκτρολόγιο εμφάνιζε το «Sleepy hope». Όσο για τη φράση «Dictator Trump», μπορούσε να πληκτρολογηθεί μέσω σάρωσης, ωστόσο το όνομα του Αμερικανού προέδρου εμφανιζόταν με πεζά γράμματα και η έκφραση δεν προτεινόταν από την αυτόματη συμπλήρωση. Αντί γι' αυτήν, το σύστημα εμφάνιζε το «dictator trumps».
Ανάλογη ήταν η εικόνα και με τη φράση «read gay smut», η οποία μετατρεπόταν σε «Read gay Smit», ενώ το «read smut» πληκτρολογούνταν χωρίς κανένα πρόβλημα.
Ο Ματ Σουίς, μηχανικός στην εταιρεία κυβερνοασφάλειας Tolmo, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ανέφερε στο πρακτορείο ότι κατάφερε να ανακτήσει ανεξάρτητα την ίδια λίστα. Μάλιστα, διασταύρωσε τα ευρήματα του Κάουφμαν με τα εσωτερικά δεδομένα της Apple, διαπιστώνοντας, όπως είπε, σχεδόν απόλυτη ταύτιση.
Επιπλέον, εκτίμησε ότι η συγκεκριμένη λίστα βρισκόταν ουσιαστικά σε κοινή θέα εδώ και χρόνια, προσφέροντας μια ενδιαφέρουσα εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο η ανθρώπινη επικοινωνία ενδεχομένως επηρεάζεται και φιλτράρεται επί χρόνια μέσα από τις εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων.
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