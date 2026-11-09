Η Apple έχει «γκρίζα λίστα» με 100.000 λέξεις και φράσεις που δεν προτείνει το πληκτρολόγιο των iPhone

Πολιτικές αναφορές και εκφράσεις σε πολλές γλώσσες

Κλείσιμο

Πώς εντοπίστηκε η «γκρίζα λίστα»

Μια άγνωστη μέχρι σήμερα λίστα, η οποία περιλαμβάνει δεκάδες χιλιάδες λέξεις και φράσεις σε πολλές γλώσσες και τις οποίες το πληκτρολόγιο τωναποφεύγει να προτείνει μέσω της αυτόματης συμπλήρωσης ή της πληκτρολόγησης με σάρωση (swipe typing), διατηρεί η, σύμφωνα με έρευνα που αποκάλυψε τοΠρόκειται για μια αποκαλούμενη «γκρίζα λίστα» και όχι για ξεκάθαρη απαγόρευση λέξεων. Όπως επισημαίνεται, οι χρήστες των iPhone εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να πληκτρολογούν ελεύθερα όποια λέξη ή φράση επιθυμούν, είτε γράφουν έναείτε συντάσσουν ένα. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι συγκεκριμένοι όροι δεν εμφανίζονται ως προτεινόμενες επιλογές κατά τη χρήση των λειτουργιών πρόβλεψης κειμένου ή πληκτρολόγησης με σύρσιμο του δακτύλου στην οθόνη.Ο ερευνητήςο οποίος εντόπισε τη λίστα, υποστηρίζει ότι η ανακάλυψή του αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο η Apple επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο διαφορετικές επιδιώξεις: αφενός να προβλέπει τι θέλουν να γράψουν εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστεςκαι αφετέρου να αποτρέπει την εμφάνιση προσβλητικών ή πολιτικά φορτισμένων προτάσεων. Όπως επισημαίνει, η συγκεκριμένη πρακτική ενδέχεται να επηρεάζει, χωρίς οι χρήστες να το αντιλαμβάνονται, τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν.«Πρόκειται για μια πολύ ήπια μορφή λογοκρισίας. Όμως, στην κλίμακα στην οποία δραστηριοποιείται η Apple, ακόμη και μια τόσο διακριτική παρέμβαση μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο», δήλωσε οστο, τονίζοντας ότι η πλειονότητα των λέξεων και φράσεων που έχουν επισημανθεί αφορά χυδαίες ή προσβλητικές εκφράσεις, καθώς και όρους που σχετίζονται με τα ναρκωτικά, το σεξ και τη βία. Ωστόσο, στη λίστα περιλαμβάνονται και πολιτικές αναφορές, όπως οι φράσειςκαιδεν έχει προχωρήσει σε κάποιο επίσημο σχόλιο για τα παραπάνω ευρήματα, ούτε έχει δώσει διευκρινίσεις για το μέγεθος και το περιεχόμενο της λίστας ή για τους λόγους που συγκεκριμένες πολιτικές εκφράσεις έχουν συμπεριληφθεί σε αυτήν. Η εταιρεία αρκέστηκε να αναφέρει ότι οι χρήστες των iPhone είχαν πάντοτε τη δυνατότητα να πληκτρολογούν οποιαδήποτε λέξη ή φράση επιθυμούν, παρακάμπτοντας τις προτάσεις του συστήματος πρόβλεψης κειμένου. Παράλληλα, σημείωσε ότι το πληκτρολόγιο έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγει την εμφάνιση προτάσεων που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ακατάλληλες ή προσβλητικές.Μεταξύ των φράσεων που, σύμφωνα με τον Κάουφμαν, δεν εμφανίζονται στις λειτουργίες πρόβλεψης κειμένου του λειτουργικού συστήματοςβρίσκονται επίσης οι εκφράσειςκαιΗ λίστα δεν περιορίζεται στην αγγλική γλώσσα, καθώς κάθε γλωσσική έκδοση του πληκτρολογίου φαίνεται να διαθέτει διαφορετικούς αποκλεισμένους όρους. Για παράδειγμα, στα Χίντι, το πληκτρολόγιο δεν επιτρέπει την πληκτρολόγηση μέσω σάρωσης των φράσεωνκαι, οι οποίες αποτελούν υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς για τον πρωθυπουργό της Ινδίας,και τον βασικό πολιτικό αντίπαλό του,αντίστοιχα.Αντίστοιχα, οι γαλλόφωνοι χρήστες δεν μπορούν να πληκτρολογήσουν με σάρωση τη φράσηενώ στο εβραϊκό πληκτρολόγιο έχει αποκλειστεί η αντίστοιχη λειτουργία για την έκφραση«Κάθε μεγάλη γλώσσα έχει τη δική της εκδοχή αυτής της λίστας», ανέφερε οστο, αναγνωρίζοντας ότι είναι κατανοητό να επιδιώκει η Apple να αποτρέψει την τυχαία αποστολή χυδαίων μηνυμάτων ή εμπρηστικών συνθημάτων από τους χρήστες. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, η εφαρμογή του συγκεκριμένου συστήματος παρουσιάζει ασυνέπειες.Ενδεικτικά, αναφέρει ότι το πληκτρολόγιο επιτρέπει την πληκτρολόγηση της φράσηςαλλά μπλοκάρει την αντίστοιχη έκφραση «, η οποία αναφέρεται σε ομοφυλοφιλικό ερωτικό περιεχόμενο.αποκάλυψε ότι εντόπισε τη λίστα τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν παρατήρησε πως η λειτουργία πληκτρολόγησης με σάρωση παρουσίαζε δυσκολίες σε ορισμένες φράσεις, όπως οικαι, ενώ δεν αντιμετώπιζε αντίστοιχο πρόβλημα με τις εκφράσεις «καιΗ παρατήρηση αυτή κίνησε την περιέργειά του και τον οδήγησε σε μια πιο συστηματική έρευνα, χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τα εργαλείατηςκαιτης, προκειμένου να εντοπίσει την αιτία του φαινομένου.Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ανακάλυψε ένα αρχείο που ήταν αποθηκευμένο βαθιά στο λειτουργικό σύστημα της Apple και περιείχε τις επίμαχες λέξεις και φράσεις. Όπως εξήγησε, υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι υπολογισμού του συνολικού αριθμού των αποκλεισμένων εκφράσεων, καθώς πρέπει να συνυπολογιστούν και οι διαφορετικές παραλλαγές τους. Ωστόσο, μια συντηρητική εκτίμηση ανεβάζει τον αριθμό τους σε περίπου, χωρίς να υπολογίζονται οι κινεζικοί χαρακτήρες.