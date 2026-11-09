ΑΑΔΕ: Προστέθηκε νέος κωδικός στη δήλωση ΦΠΑ για τον ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου
ΑΑΔΕ: Προστέθηκε νέος κωδικός στη δήλωση ΦΠΑ για τον ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου
Η νέα αυτή προσθήκη διευκολύνει τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων δημόσιας χρήσης και τους λογιστές τους, περιορίζοντας τη χειροκίνητη καταχώριση και αποτρέποντας πιθανά λάθη κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης
Με νέο κωδικό εμπλουτίζεται το έντυπο δήλωσης ΦΠΑ για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1η Νοεμβρίου 2026 και εφεξής, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α. 1241/2026).
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής, στο έντυπο «050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2026, Φ2 TAXIS» προστίθεται ο κωδικός 424 «Ποσό ΦΠΑ επί ΕΦΚ πετρελαίου αγροτών», ο οποίος προσυμπληρώνεται αυτόματα από τα διαθέσιμα στοιχεία της ΑΑΔΕ.
Η νέα αυτή προσθήκη διευκολύνει τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων δημόσιας χρήσης και τους λογιστές τους, περιορίζοντας τη χειροκίνητη καταχώριση και αποτρέποντας πιθανά λάθη κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης.
Ταυτόχρονα, συνεχίζεται η αυτόματη προσυμπλήρωση των κωδικών εισροών, εκροών και των αντίστοιχων ποσών φόρου στη δήλωση ΦΠΑ, με βάση τα δεδομένα που διαβιβάζονται στην πλατφόρμα myDATA.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής, στο έντυπο «050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2026, Φ2 TAXIS» προστίθεται ο κωδικός 424 «Ποσό ΦΠΑ επί ΕΦΚ πετρελαίου αγροτών», ο οποίος προσυμπληρώνεται αυτόματα από τα διαθέσιμα στοιχεία της ΑΑΔΕ.
Η νέα αυτή προσθήκη διευκολύνει τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων δημόσιας χρήσης και τους λογιστές τους, περιορίζοντας τη χειροκίνητη καταχώριση και αποτρέποντας πιθανά λάθη κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης.
Ταυτόχρονα, συνεχίζεται η αυτόματη προσυμπλήρωση των κωδικών εισροών, εκροών και των αντίστοιχων ποσών φόρου στη δήλωση ΦΠΑ, με βάση τα δεδομένα που διαβιβάζονται στην πλατφόρμα myDATA.
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