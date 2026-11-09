ΑΑΔΕ: Προστέθηκε νέος κωδικός στη δήλωση ΦΠΑ για τον ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου

Η νέα αυτή προσθήκη διευκολύνει τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων δημόσιας χρήσης και τους λογιστές τους, περιορίζοντας τη χειροκίνητη καταχώριση και αποτρέποντας πιθανά λάθη κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης