Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι παρούσα στις συνομιλίες για την Ουκρανία στο Αμπού Ντάμπι

«Προσβλέπω στη συνάντησή μου με τον πρόεδρο Ζελένσκι στο Δουβλίνο αργότερα αυτή την εβδομάδα και στη συζήτηση με τους άλλους ηγέτες για τα επόμενα βήματα προς την ειρήνη», τόνισε σε δήλωσή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής