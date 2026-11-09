Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι παρούσα στις συνομιλίες για την Ουκρανία στο Αμπού Ντάμπι
«Προσβλέπω στη συνάντησή μου με τον πρόεδρο Ζελένσκι στο Δουβλίνο αργότερα αυτή την εβδομάδα και στη συζήτηση με τους άλλους ηγέτες για τα επόμενα βήματα προς την ειρήνη», τόνισε σε δήλωσή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
«Συζητήσαμε για τις συνεχιζόμενες ειρηνευτικές προσπάθειες και τις συνομιλίες που θα διεξαχθούν αυτή την εβδομάδα στο Αμπού Ντάμπι, όπου η ΕΕ θα είναι παρούσα μαζί με τους εταίρους μας. Προσβλέπω στη συνάντησή μου με τον πρόεδρο Ζελένσκι στο Δουβλίνο αργότερα αυτή την εβδομάδα και στη συζήτηση με τους άλλους ηγέτες για τα επόμενα βήματα προς την ειρήνη», τονίζει με δήλωσή της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
Κατά τη σημερινή ενημέρωση της Επιτροπής προς τον Τύπο, η εκπρόσωπος Πάολα Πίνιο τόνισε ότι η ΕΕ επιδιώκει να διατυπώσει ενιαία θέση στις συνομιλίες και να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της, καθώς οι εξελίξεις αφορούν άμεσα την ασφάλειά της. Όπως είπε, μία από τις θέσεις που θα μεταφέρει η ΕΕ στο Αμπού Ντάμπι είναι ότι οι συζητήσεις για το πλαίσιο της ευρωπαϊκής ασφάλειας πρέπει να διεξαχθούν μετά τον τερματισμό του πολέμου.
Today, I begin a visit to the Black Sea region, where security threats are escalating, attacks are increasing, and innocent lives have been lost. In Romania and Bulgaria, I will meet with leaders to discuss the situation on the ground and how Europe can strengthen its response. Ahead of the visit, I had a good call with President @ZelenskyyUA Freedom of navigation in the Black Sea must be restored and preserved. I reiterated my support for his call for a ceasefire covering food and energy infrastructure. We also discussed ongoing peace efforts and the talks in Abu Dhabi this week, where the EU will be present alongside our partners. I look forward to meeting President Zelenskyy in Dublin later this week and discussing the next steps towards peace with fellow leaders.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 9, 2026
Η Π. Πίνιο δεν διευκρίνισε ποιος θα εκπροσωπήσει την ΕΕ στο Αμπού Ντάμπι, ωστόσο, σύμφωνα με το Euronews, επικεφαλής της κοινής αντιπροσωπείας της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα είναι ο Μπγερν Ζάιμπερτ, επικεφαλής του γραφείου της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και η Άννα-Μαρία Μπούρα, επικεφαλής σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.
Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Επιτροπής, οι ειρηνευτικές προσπάθειες θα συζητηθούν επίσης σε επίπεδο ευρωπαίων ηγετών, στις 13 Νοεμβρίου στο Δουβλίνο, στο πλαίσιο του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και στη συνάντηση στο Φόρουμ του Βερολίνου. Όπως είπε, οι διπλωματικές προσπάθειες, η ενίσχυση της Ουκρανίας και τα ζητήματα χρηματοδότησής της, θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων.
Παράλληλα, η πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε ότι ξεκινά σήμερα επίσκεψη στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, τονίζοντας ότι οι απειλές για την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα κλιμακώνονται και οι επιθέσεις πληθαίνουν, με απώλειες αθώων ανθρώπων. Η Φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα πρέπει να αποκατασταθεί και να διαφυλαχθεί και επανέλαβε τη στήριξή της στην έκκληση του Β. Ζελένσκι για κατάπαυση του πυρός που θα καλύπτει τις υποδομές τροφίμων και ενέργειας.
Η εκπρόσωπος της Επιτροπής, Π. Πίνιο, χαρακτήρισε δραματική την ανθρωπιστική κατάσταση στην Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι η Ρωσία πλήττει σκόπιμα τις υποδομές από τις οποίες εξαρτάται η χώρα για να αντέξει τον χειμώνα.
«Δεν θα αφήσουμε τη Ρωσία να γονατίσει την Ουκρανία με το κρύο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η ΕΕ έχει κινητοποιηθεί για να διατηρηθούν βασικές υπηρεσίες, όπως η ηλεκτροδότηση, η θέρμανση και η υδροδότηση.
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