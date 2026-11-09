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Σπαθί 3.300 ετών βρέθηκε σε ηφαιστειακή λίμνη στην Ιταλία και παραμένει ακόμη κοφτερό, δείτε φωτογραφία
Σπαθί 3.300 ετών βρέθηκε σε ηφαιστειακή λίμνη στην Ιταλία και παραμένει ακόμη κοφτερό, δείτε φωτογραφία
Οι ειδικοί πιστεύουν ότι το ξίφος ενδέχεται να είχε τοποθετηθεί εκεί σκόπιμα ως μέρος μιας τελετουργικής προσφοράς, μια πρακτική που έχει ήδη συνδεθεί με αρκετούς ευρωπαϊκούς αρχαιολογικούς χώρους της Εποχής του Χαλκού
Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν σπαθί 3.300 ετών στον πυθμένα μιας λίμνης στην Ιταλία. Παρά το γεγονός ότι παρέμεινε ανέπαφο για περισσότερα από 3.000 χρόνια, η λεπίδα του παραμένει εξαιρετικά κοφτερή.
Το άριστα διατηρημένο όπλο, το οποίο χρονολογείται γύρω στο 1300 π.Χ., βρέθηκε κατά τη διάρκεια υποβρύχιας ανασκαφής στην Μετσάνο, μια μικρή ηφαιστειακή λίμνη, σύμφωνα με την Daily Mail.
Οι ειδικοί πιστεύουν ότι το ξίφος ενδέχεται να είχε τοποθετηθεί εκεί σκόπιμα ως μέρος μιας τελετουργικής προσφοράς, μια πρακτική που έχει ήδη συνδεθεί με αρκετούς ευρωπαϊκούς αρχαιολογικούς χώρους της Εποχής του Χαλκού. Η ανακάλυψη ανακοινώθηκε από την Ιταλική Εφορεία Αρχαιολογίας, Καλών Τεχνών και Τοπίου για την Επαρχία του Βιτέρμπο και τη Νότια Ετρουρία.
«Το αντικείμενο, το οποίο διατηρείται σε άριστη κατάσταση και εξακολουθεί να έχει κοφτερή λεπίδα, προσφέρει σημαντική συμβολή για την κατανόηση των κοινοτήτων που σύχναζαν στη λεκάνη της λίμνης πριν από πάνω από τρεις χιλιάδες χρόνια. Λόγω των τυπολογικών και χρονολογικών χαρακτηριστικών του, το ξίφος εντάσσεται απόλυτα στο πλαίσιο της παραγωγής όπλων στην κεντρική Ιταλία κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού, αποδεικνύοντας το επίπεδο μεταλλουργικής εξειδίκευσης που είχαν επιτύχει οι κοινότητες της εποχής», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.
Το ξίφος είναι το τρίτο που έχει βρεθεί στον χώρο τα τελευταία 50 χρόνια, ενισχύοντας τη φήμη της περιοχής ως αρχαιολογικού θησαυρού. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι στη λίμνη υπήρχε κάποτε ένα χωριό που άκμαζε στην Εποχή του Χαλκού, χτισμένο πάνω σε ξύλινους πασσάλους πάνω από το νερό. Η τελευταία ανασκαφή έφερε επίσης στο φως άθικτα αγγεία και έναν θησαυρό από χάλκινα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων τσεκούρια, στιλέτα, αιχμές δόρατος και ένα ξυράφι.
Οι ειδικοί εντυπωσιάστηκαν ιδιαίτερα από τη θέση του ξίφους δίπλα σε ένα χάλκινο ξυράφι, καθώς τέτοιου είδους συνδυασμοί έχουν βρεθεί σε τάφους και προσωπικά αντικείμενα ελίτ πολεμιστών της Εποχής του Χαλκού σε άλλα μέρη της Ευρώπης. «Σε αυτό το πλαίσιο, τα χάλκινα όπλα δεν ήταν μόνο όργανα μάχης, αλλά και σύμβολα κύρους, ταυτότητας και εξουσίας», ανέφεραν.
Το άριστα διατηρημένο όπλο, το οποίο χρονολογείται γύρω στο 1300 π.Χ., βρέθηκε κατά τη διάρκεια υποβρύχιας ανασκαφής στην Μετσάνο, μια μικρή ηφαιστειακή λίμνη, σύμφωνα με την Daily Mail.
Οι ειδικοί πιστεύουν ότι το ξίφος ενδέχεται να είχε τοποθετηθεί εκεί σκόπιμα ως μέρος μιας τελετουργικής προσφοράς, μια πρακτική που έχει ήδη συνδεθεί με αρκετούς ευρωπαϊκούς αρχαιολογικούς χώρους της Εποχής του Χαλκού. Η ανακάλυψη ανακοινώθηκε από την Ιταλική Εφορεία Αρχαιολογίας, Καλών Τεχνών και Τοπίου για την Επαρχία του Βιτέρμπο και τη Νότια Ετρουρία.
«Το αντικείμενο, το οποίο διατηρείται σε άριστη κατάσταση και εξακολουθεί να έχει κοφτερή λεπίδα, προσφέρει σημαντική συμβολή για την κατανόηση των κοινοτήτων που σύχναζαν στη λεκάνη της λίμνης πριν από πάνω από τρεις χιλιάδες χρόνια. Λόγω των τυπολογικών και χρονολογικών χαρακτηριστικών του, το ξίφος εντάσσεται απόλυτα στο πλαίσιο της παραγωγής όπλων στην κεντρική Ιταλία κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού, αποδεικνύοντας το επίπεδο μεταλλουργικής εξειδίκευσης που είχαν επιτύχει οι κοινότητες της εποχής», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.
Το ξίφος είναι το τρίτο που έχει βρεθεί στον χώρο τα τελευταία 50 χρόνια, ενισχύοντας τη φήμη της περιοχής ως αρχαιολογικού θησαυρού. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι στη λίμνη υπήρχε κάποτε ένα χωριό που άκμαζε στην Εποχή του Χαλκού, χτισμένο πάνω σε ξύλινους πασσάλους πάνω από το νερό. Η τελευταία ανασκαφή έφερε επίσης στο φως άθικτα αγγεία και έναν θησαυρό από χάλκινα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων τσεκούρια, στιλέτα, αιχμές δόρατος και ένα ξυράφι.
Οι ειδικοί εντυπωσιάστηκαν ιδιαίτερα από τη θέση του ξίφους δίπλα σε ένα χάλκινο ξυράφι, καθώς τέτοιου είδους συνδυασμοί έχουν βρεθεί σε τάφους και προσωπικά αντικείμενα ελίτ πολεμιστών της Εποχής του Χαλκού σε άλλα μέρη της Ευρώπης. «Σε αυτό το πλαίσιο, τα χάλκινα όπλα δεν ήταν μόνο όργανα μάχης, αλλά και σύμβολα κύρους, ταυτότητας και εξουσίας», ανέφεραν.
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