Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Θετικός ο Τσάβι στη συνύπαρξη των Ντε Γιονγκ και Φέερμαν στην αναμέτρηση της Ολλανδίας κόντρα στην Εθνική
Θετικός ο Τσάβι στη συνύπαρξη των Ντε Γιονγκ και Φέερμαν στην αναμέτρηση της Ολλανδίας κόντρα στην Εθνική
Ο προπονητής των «οράνιε» καταστρώνει τα σχέδιά του για τον αγώνα της Παρασκευής (13/11, 21:45) με αντίπαλο την Ελλάδα στο πλαίσιο του Nations League
Στραμμένο το βλέμμα στην αναμέτρηση με την Εθνική Ελλάδας έχει η Ολλανδία, η οποία υποδέχεται τη «γαλανόλευκη» την Παρασκευή (13/11, 21:45) στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα», στο πλαίσιο του Nations League.
Ο Τσάβι καταστρώνει τα πλάνα του για το σημαντικό παιχνίδι και ένα από τα ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο είναι η σύνθεση της μεσαίας γραμμής. Μάλιστα, ο Ισπανός τεχνικός ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου της Δευτέρας (9/11) για το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει ταυτόχρονα τους Φρένκι ντε Γιονγκ και Τζόι Φέερμαν.
Η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη, καθώς εμφανίστηκε ιδιαίτερα θετικός στο ενδεχόμενο να συνυπάρξουν οι δύο ποδοσφαιριστές, με τον έναν να αναλαμβάνει τον ρόλο του «6» και τον άλλον εκείνον του «8».
«Είναι πιθανό να παίξουν μαζί. Ο Φέερμαν τα πηγαίνει πολύ καλά στην Ντόρτμουντ. Έχει αποδώσει καλά και εδώ. Ο Φρένκι ντε Γιονγκ είναι κορυφαίος ποδοσφαιριστής. Μπορεί να παίξει οπουδήποτε στο γήπεδο. Χθες αγωνίστηκε ως δεξιός μπακ», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Ολλανδός μέσος της Μπαρτσελόνα, άλλωστε, απέδειξε και στο πρόσφατο παιχνίδι με την Ατλέτικο Μαδρίτης ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε διαφορετικούς ρόλους. Στη νίκη των Καταλανών με 2-1 πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο ημίχρονο, αγωνιζόμενος αρχικά ως κεντρικός αμυντικός, στη συνέχεια ως δεξιός μπακ και στο τέλος ως αμυντικός μέσος.
Για να εξηγήσει τη φιλοσοφία του σχετικά με τη συνύπαρξη ποιοτικών ποδοσφαιριστών στην ίδια ενδεκάδα, ο Τσάβι έφερε ως παράδειγμα τη δική του συνεργασία με τον Αντρές Ινιέστα στην Μπαρτσελόνα.
«Πολλοί έλεγαν ότι εγώ και ο Αντρές Ινιέστα δεν μπορούσαμε να παίξουμε μαζί. Μπορείτε να το πιστέψετε; Αλλά δείτε τι συνέβη στη συνέχεια. Ο Φρένκι μπορεί να βοηθήσει την ομάδα. Έχουμε καλούς ποδοσφαιριστές. Όλοι μπορούν να παίξουν με όλους. Ο Τζόι και ο Φρένκι μπορούν να αγωνιστούν μαζί, ο ένας ως εξάρι και ο άλλος ως οκτάρι, εκατό τοις εκατό», πρόσθεσε.
Παράλληλα, ο Ολλανδός ομοσπονδιακός προπονητής αναφέρθηκε και στην απόφασή του να αφήσει εκτός κλήσεων τον Κένεθ Τέιλορ, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη επιλογή ως την πιο δύσκολη της διαδικασίας. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, πως ο μέσος της Λάτσιο εξακολουθεί να βρίσκεται στα πλάνα του.
Ο Τσάβι καταστρώνει τα πλάνα του για το σημαντικό παιχνίδι και ένα από τα ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο είναι η σύνθεση της μεσαίας γραμμής. Μάλιστα, ο Ισπανός τεχνικός ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου της Δευτέρας (9/11) για το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει ταυτόχρονα τους Φρένκι ντε Γιονγκ και Τζόι Φέερμαν.
🚨🇳🇱 XAVI HERNÁNDEZ SE RINDE ANTE LA POLIVALENCIA DE DE JONG ⭐️ "Es un jugador top. Puede jugar en todas partes" 🔃 "También lo he utilizado como defensa central en el Barça. Puede jugar de 6, de 8, etc" https://t.co/kddJmH94Ch— Post United (@postunited) November 9, 2026
Η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη, καθώς εμφανίστηκε ιδιαίτερα θετικός στο ενδεχόμενο να συνυπάρξουν οι δύο ποδοσφαιριστές, με τον έναν να αναλαμβάνει τον ρόλο του «6» και τον άλλον εκείνον του «8».
«Είναι πιθανό να παίξουν μαζί. Ο Φέερμαν τα πηγαίνει πολύ καλά στην Ντόρτμουντ. Έχει αποδώσει καλά και εδώ. Ο Φρένκι ντε Γιονγκ είναι κορυφαίος ποδοσφαιριστής. Μπορεί να παίξει οπουδήποτε στο γήπεδο. Χθες αγωνίστηκε ως δεξιός μπακ», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Ολλανδός μέσος της Μπαρτσελόνα, άλλωστε, απέδειξε και στο πρόσφατο παιχνίδι με την Ατλέτικο Μαδρίτης ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε διαφορετικούς ρόλους. Στη νίκη των Καταλανών με 2-1 πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο ημίχρονο, αγωνιζόμενος αρχικά ως κεντρικός αμυντικός, στη συνέχεια ως δεξιός μπακ και στο τέλος ως αμυντικός μέσος.
Για να εξηγήσει τη φιλοσοφία του σχετικά με τη συνύπαρξη ποιοτικών ποδοσφαιριστών στην ίδια ενδεκάδα, ο Τσάβι έφερε ως παράδειγμα τη δική του συνεργασία με τον Αντρές Ινιέστα στην Μπαρτσελόνα.
«Πολλοί έλεγαν ότι εγώ και ο Αντρές Ινιέστα δεν μπορούσαμε να παίξουμε μαζί. Μπορείτε να το πιστέψετε; Αλλά δείτε τι συνέβη στη συνέχεια. Ο Φρένκι μπορεί να βοηθήσει την ομάδα. Έχουμε καλούς ποδοσφαιριστές. Όλοι μπορούν να παίξουν με όλους. Ο Τζόι και ο Φρένκι μπορούν να αγωνιστούν μαζί, ο ένας ως εξάρι και ο άλλος ως οκτάρι, εκατό τοις εκατό», πρόσθεσε.
Παράλληλα, ο Ολλανδός ομοσπονδιακός προπονητής αναφέρθηκε και στην απόφασή του να αφήσει εκτός κλήσεων τον Κένεθ Τέιλορ, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη επιλογή ως την πιο δύσκολη της διαδικασίας. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, πως ο μέσος της Λάτσιο εξακολουθεί να βρίσκεται στα πλάνα του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα