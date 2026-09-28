Πρωτεΐνη Whey: Η «χρυσή» σκόνη που εξαφανίζουν οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας – Το τοπίο στην ελληνική αγορά
Πρωτεΐνη Whey: Η «χρυσή» σκόνη που εξαφανίζουν οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας – Το τοπίο στην ελληνική αγορά
Αν εκτιμάς ότι η πρωτεΐνη σου ακρίβυνε, δεν είναι η ιδέα σου - Ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου εξηγούν στο newmoney τι κρύβεται πίσω από την εκρηκτική άνοδο της ζήτησης και των τιμών για τη whey protein
Κάποτε ακούγοντας τη λέξη πρωτεΐνη σκεφτόμασταν «γυμναστηριακούς» και επαγγελματίες αθλητές. Πλέον, τα προϊόντα πρωτεΐνης, από τη σκόνη μέχρι τις πουτίγκες και τα ροφήματα, έχουν μπει σχεδόν σε κάθε σπίτι, δημιουργώντας ένα νέο χρυσορυχείο για την αγορά τροφίμων και ποτών. Στο επίκεντρο βρίσκεται η whey protein (ορού γάλακτος), που γίνεται ανάρπαστη. Και το γνωστό τυρόγαλο, από εκεί που ήταν τροφή για τα γουρούνια, πλέον είναι μία από τις πιο περιζήτητες πρώτες ύλες για τη βιομηχανία τροφίμων.
Παρά την κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης, οι γαλακτοβιομηχανίες δεν έχουν αυξήσει την παραγωγή τυριού στον ίδιο ρυθμό, με αποτέλεσμα η προσφορά να μην μπορεί να ακολουθήσει την παγκόσμια ζήτηση.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Παρά την κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης, οι γαλακτοβιομηχανίες δεν έχουν αυξήσει την παραγωγή τυριού στον ίδιο ρυθμό, με αποτέλεσμα η προσφορά να μην μπορεί να ακολουθήσει την παγκόσμια ζήτηση.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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