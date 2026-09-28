Πρωτεΐνη Whey: Η «χρυσή» σκόνη που εξαφανίζουν οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας – Το τοπίο στην ελληνική αγορά

Αν εκτιμάς ότι η πρωτεΐνη σου ακρίβυνε, δεν είναι η ιδέα σου - Ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου εξηγούν στο newmoney τι κρύβεται πίσω από την εκρηκτική άνοδο της ζήτησης και των τιμών για τη whey protein