Γκριμάλντι: Τέσσερα νεότευκτα στην Ελλάδα, επενδύσεις σε Ηγουμενίτσα και Ηράκλειο – «Οχι» σε τρίτο λιμάνι και σε επέκταση δρομολογίων
Γκριμάλντι: Τέσσερα νεότευκτα στην Ελλάδα, επενδύσεις σε Ηγουμενίτσα και Ηράκλειο – «Οχι» σε τρίτο λιμάνι και σε επέκταση δρομολογίων
Ο διευθύνων σύμβουλος του Grimaldi Group ξεκαθαρίζει πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια του ομίλου – Τι απάντησε στην ερώτηση του newmoney – Τα δύο νέα Ro-Pax για την Αδριατική, η ανανέωση της Minoan Lines και η στροφή προς την Ασία
Δύο λιμάνια, τέσσερα νέα Ro-Pax πλοία και δύο βασικοί θαλάσσιοι άξονες συγκροτούν τον πυρήνα της επόμενης ημέρας του Ομίλου Grimaldi στην Ελλάδα. Ο Εμανουέλε Γκριμάλντι, διευθύνων σύμβουλος του ιταλικού ομίλου, απαντώντας σε ερώτηση του newmoney.gr στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο του 27ου Euromed Convention «From Land to Sea», έδωσε σαφές περίγραμμα των σχεδίων του για την ελληνική αγορά.
Τα επόμενα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στην Ηγουμενίτσα και στο Ηράκλειο, τα δύο λιμάνια στα οποία ο όμιλος κατέχει το 67%. Παράλληλα, τέσσερα από τα υπό ναυπήγηση επιβατηγά-οχηματαγωγά του προγράμματος των εννέα νέων πλοίων συνδέονται άμεσα με την ελληνική παρουσία του Grimaldi: δύο θα εξυπηρετούν τις γραμμές της Αδριατικής, ενισχύοντας τον άξονα Ελλάδας–Ιταλίας, και δύο θα ενταχθούν στη Minoan Lines για τη γραμμή Πειραιάς–Μήλος–Ηράκλειο.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Τα επόμενα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στην Ηγουμενίτσα και στο Ηράκλειο, τα δύο λιμάνια στα οποία ο όμιλος κατέχει το 67%. Παράλληλα, τέσσερα από τα υπό ναυπήγηση επιβατηγά-οχηματαγωγά του προγράμματος των εννέα νέων πλοίων συνδέονται άμεσα με την ελληνική παρουσία του Grimaldi: δύο θα εξυπηρετούν τις γραμμές της Αδριατικής, ενισχύοντας τον άξονα Ελλάδας–Ιταλίας, και δύο θα ενταχθούν στη Minoan Lines για τη γραμμή Πειραιάς–Μήλος–Ηράκλειο.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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