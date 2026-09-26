Γκριμάλντι: Τέσσερα νεότευκτα στην Ελλάδα, επενδύσεις σε Ηγουμενίτσα και Ηράκλειο – «Οχι» σε τρίτο λιμάνι και σε επέκταση δρομολογίων

Ο διευθύνων σύμβουλος του Grimaldi Group ξεκαθαρίζει πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια του ομίλου – Τι απάντησε στην ερώτηση του newmoney – Τα δύο νέα Ro-Pax για την Αδριατική, η ανανέωση της Minoan Lines και η στροφή προς την Ασία