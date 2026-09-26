Drones made in Greece στα τρία εργοστάσια του ΥΠΕΘΑ: Από τις 15.000 μονάδες το 2026, στο 1 εκατ. ετησίως

Από τις Αχαρνές και την Ξάνθη μέχρι το νέο εργοστάσιο στη Μαλακάσα – Οι κινητές γραμμές παραγωγής που θα ακολουθούν τις Ταξιαρχίες και ο σχεδιασμός για παραγωγική δυνατότητα άνω του 1 εκατ. drones ετησίως στο τέλος της δεκαετίας