Drones made in Greece στα τρία εργοστάσια του ΥΠΕΘΑ: Από τις 15.000 μονάδες το 2026, στο 1 εκατ. ετησίως
Drones made in Greece στα τρία εργοστάσια του ΥΠΕΘΑ: Από τις 15.000 μονάδες το 2026, στο 1 εκατ. ετησίως
Από τις Αχαρνές και την Ξάνθη μέχρι το νέο εργοστάσιο στη Μαλακάσα – Οι κινητές γραμμές παραγωγής που θα ακολουθούν τις Ταξιαρχίες και ο σχεδιασμός για παραγωγική δυνατότητα άνω του 1 εκατ. drones ετησίως στο τέλος της δεκαετίας
Από μια περιορισμένη παρουσία μη επανδρωμένων συστημάτων πριν από λίγα χρόνια, οι Ένοπλες Δυνάμεις επιχειρούν πλέον να δημιουργήσουν τη δική τους παραγωγική βάση στα drones, με τον σχεδιασμό του υπουργείου Εθνικής Άμυνας να προβλέπει σημαντική αύξηση της δυνατότητας κατασκευής τους ήδη έως το τέλος του 2026 και πολύ μεγαλύτερη κλιμάκωση μέχρι το τέλος της δεκαετίας.
Το νέο ορόσημο έθεσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος σε πρόσφατο άρθρο του ανέφερε ότι στα τέλη του 2026 τα εργοστάσια του υπουργείου Εθνικής Άμυνας θα μπορούν να παράγουν 15.000 drones ετησίως. Πρόκειται για στόχο που αφορά αποκλειστικά τις παραγωγικές δομές των Ενόπλων Δυνάμεων και δεν συνυπολογίζει τις δυνατότητες που αναπτύσσονται παράλληλα από το ελληνικό οικοσύστημα αμυντικής καινοτομίας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Το νέο ορόσημο έθεσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος σε πρόσφατο άρθρο του ανέφερε ότι στα τέλη του 2026 τα εργοστάσια του υπουργείου Εθνικής Άμυνας θα μπορούν να παράγουν 15.000 drones ετησίως. Πρόκειται για στόχο που αφορά αποκλειστικά τις παραγωγικές δομές των Ενόπλων Δυνάμεων και δεν συνυπολογίζει τις δυνατότητες που αναπτύσσονται παράλληλα από το ελληνικό οικοσύστημα αμυντικής καινοτομίας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα