Βελουτέ κολοκύθας, λαβράκι και… Silicon Valley – Η guest list του δείπνου Τραμπ-Σι και το μενού της πολυτέλειας

Το επίσημο δείπνο Τραμπ – Σι συγκέντρωσε κορυφαίους CEOs της αμερικανικής τεχνολογίας, επιχειρηματίες και κυβερνητικά στελέχη - Η κινεζική αντιπροσωπεία παρέμεινε κυρίως πολιτική, χωρίς αντίστοιχη παρουσία επιχειρηματιών - Τραμπ–Σι: Το δείπνο των τρισ. στον Λευκό Οίκο και η μάχη για την κυριαρχία στην AI