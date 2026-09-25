Βελουτέ κολοκύθας, λαβράκι και… Silicon Valley – Η guest list του δείπνου Τραμπ-Σι και το μενού της πολυτέλειας
Βελουτέ κολοκύθας, λαβράκι και… Silicon Valley – Η guest list του δείπνου Τραμπ-Σι και το μενού της πολυτέλειας
Το επίσημο δείπνο Τραμπ – Σι συγκέντρωσε κορυφαίους CEOs της αμερικανικής τεχνολογίας, επιχειρηματίες και κυβερνητικά στελέχη - Η κινεζική αντιπροσωπεία παρέμεινε κυρίως πολιτική, χωρίς αντίστοιχη παρουσία επιχειρηματιών - Τραμπ–Σι: Το δείπνο των τρισ. στον Λευκό Οίκο και η μάχη για την κυριαρχία στην AI
Περισσότερα από 100 άτομα, με κυρίαρχη παρουσία Αμερικανών κυβερνητικών αξιωματούχων, κορυφαίων επιχειρηματιών και των συζύγων τους, περιλαμβάνει η λίστα των προσκεκλημένων για το επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ.
Από την κινεζική πλευρά, η αντιπροσωπεία αποτελείται κυρίως από κυβερνητικά στελέχη που συνοδεύουν τον Σι Τζινπίνγκ και τον Ντόναλντ Τραμπ, μαζί με τις συζύγους τους.
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Από την κινεζική πλευρά, η αντιπροσωπεία αποτελείται κυρίως από κυβερνητικά στελέχη που συνοδεύουν τον Σι Τζινπίνγκ και τον Ντόναλντ Τραμπ, μαζί με τις συζύγους τους.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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