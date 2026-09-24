Η αγαπημένη διακοσμήτρια των δισεκατομμυριούχων

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Όταν το όνομά σου φιγουράρει στις λίστες των Top 100 σχεδιαστών του House & Garden και του Architectural Digest, και το πελατολόγιό σου εκτείνεται από τους αριστοκράτες του Mayfair μέχρι τους μεγιστάνες του Manhattan, η πολυτέλεια γίνεται ένας ολόκληρος τρόπος ζωής. Η Shalini Misra, η διεθνώς αναγνωρισμένη αρχιτέκτων και interior designer με σπουδές στο Delhi School of Architecture και το University of Columbia, έχει καταφέρει κάτι σπάνιο στα σχεδόν τριάντα χρόνια της πορείας της, να επαναπροσδιορίσει την έννοια της υπερπολυτέλειας.Για τη Misra, το design δεν αφορά στην επίδειξη πλούτου, αλλά στην ολιστική ευεξία, στη συναισθηματική σύνδεση, την αρχιτεκτονική αφαίρεση και τη διατήρηση της σπάνιας παγκόσμιας χειροτεχνίας. Με ένα δίκτυο γραφείων που απλώνεται στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, το Ντουμπάι και το Νέο Δελχί, το studio της συνδυάζει την αρχιτεκτονική τεχνολογία αιχμής, από τρισδιάστατα μοντέλα εικονικής πραγματικότητας (VR) με τη μουσειακού επιπέδου επιμέλεια έργων τέχνης έως τη δημιουργία πρωτοποριακών πρωτοβουλιών, όπως η πλατφόρμα Curio και το Shakti Design Residency. Αυτή η ακριβώς η ικανότητά της να μεταμορφώνει τους χώρους σε ζωντανά, αναπνέοντα καταφύγια ψυχής είναι που κάνει τους ισχυρούς του πλανήτη όχι απλώς να της εμπιστεύονται τα σπίτια τους, αλλά να την θεωρούν οργανικό μέλος της καθημερινότητάς τους.Σχέσεις εμπιστοσύνης με την παγκόσμια ελίτΦέτος το καλοκαίρι, η σχεδιάστρια απήλαυσε τις διακοπές της σε ένα επιβλητικό ιδιωτικό γιοτ, δείχνοντας μέσα από την κάμερα του κινητού της τα λαμπερά νερά του Αιγαίου που περιβάλλουν το τεράστιο, σκιερό κατάστρωμα. Όπως αποκάλυψε η ίδια, το σκάφος ανήκε σε έναν από τους αφοσιωμένους πελάτες της, ο οποίος την προσκάλεσε προσωπικά, με την ίδια να ομολογεί πως δυσκολεύτηκε να αποχωριστεί αυτή τη γαλήνη. Δεν υπάρχουν πολλοί διακοσμητές εσωτερικών χώρων στον κόσμο που διατηρούν τέτοια σχέση εμπιστοσύνης με το πελατολόγιό τους, ώστε να τους παραχωρούνται ιδιωτικά γιοτ για τις διακοπές τους, αλλά η Misra γνωρίζει αυτούς τους ανθρώπους σε βάθος. Έχει σχεδιάσει από τα ιδιωτικά τους μπάνια και τις walk-in ντουλάπες, μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια στα ντουλάπια της κουζίνας τους, εξυπηρετώντας την παγκόσμια ελίτ του πλούτου.Η ίδια αναφέρει πως ένας από τους πελάτες της στη Νέα Υόρκη αγόρασε το ιστορικό κτίριο της Εθνικής Ακαδημίας Σχεδίου δίπλα στο Μουσείο Guggenheim, την πρώην εμβληματική κατοικία της οικογένειας Huntington και της εμπιστεύτηκε τη μετατροπή του σε μια υπερπολυτελή ιδιωτική κατοικία με σαλόνια τριπλού ύψους. Παράλληλα, η σχεδιάστρια εξηγεί πώς δύο από τις πιο πρόσφατες ανακαινίσεις που υπέγραψε στο Λονδίνο ξεπέρασαν σε κόστος τα 30 εκατομμύρια λίρες η καθεμία, προσφέροντας στους ιδιοκτήτες υπόγειες πισίνες, ιδιωτικούς ανελκυστήρες και τεχνολογικές υποδομές αιχμής. Από την έδρα της στο Mayfair έως τους διεθνείς της σταθμούς, η Misra τονίζει πως τέτοια έργα ξεπερνούν τα όρια του κλασικού interior design καθώς πρόκειται για γιγαντιαίες δομικές αναμορφώσεις που απαιτούν πλήρη ανακαίνιση και αναδιαμόρφωση.Μεταμορφώνοντας ένα ιδιωτικό τζετ σε αιθέριο καταφύγιοΤο πιο πρόσφατο και πολυσυζητημένο project της, πάντως, δεν απαίτησε εκσκαφές εδάφους. Η Misra περιγράφει πως όταν αντίκρισε για πρώτη φορά το αεροσκάφος Bombardier Global Express XRS 15 ετών στο αεροδρόμιο του Luton, ο ιδιοκτήτης του, ο Puneet Mahendra ένας 54χρονος θερμικός μηχανικός με έδρα την Ινδία και διευθυντής στρατηγικής της εταιρείας χειροτεχνίας Curio, της εξήγησε πως θεωρούσε το εσωτερικό του βαρετό. Καθώς ο Mahendra περνά περίπου 300 ώρες τον χρόνο στον αέρα, ζήτησε από τη σχεδιάστρια να δημιουργήσει έναν χώρο που να μοιάζει περισσότερο με σπίτι, γεμάτο λεπτομέρειες και ιστορίες, μετατρέποντας κάθε υπερατλαντικό ταξίδι σε μια εμπειρία ηρεμίας, αισθητικής και ανακάλυψης.Η ανακαίνιση, που άγγιξε το ένα εκατομμύριο λίρες, μεταμόρφωσε το τζετ 14 θέσεων σε ένα αεροναυτικό «κουκούλι» υψηλής αισθητικής σε χαλαρωτικές κρεμ αποχρώσεις. Η Misra εξηγεί πως κάθε εκατοστό σχεδιάστηκε ειδικά καθώς οι τοίχοι επενδύθηκαν με μεταξωτές ταπετσαρίες de Gournay, ζωγραφισμένες στο χέρι στην Κίνα με ινδικές σκηνές, ενώ στο δάπεδο τοποθετήθηκε χειροποίητο χαλί από μαλλί και βαμβάκι Νέας Ζηλανδίας από την Jaipur Rugs με μοτίβο σύννεφων. Η ίδια επισημαίνει ότι το μπάνιο διακοσμήθηκε με μάρμαρο Calacatta Borghini, το οποίο κόπηκε στη Γερμανία σε πάχος μόλις 4 χιλιοστών για λόγους βάρους, ενώ οι τοίχοι από πυρίμαχο συνθετικό δέρμα κεντήθηκαν στο χέρι με πεταλούδες και άνθη από τον αγγλικό οίκο Rosemaryrose.Η αφοσίωση στη χειροτεχνία αναδεικνύεται σε κάθε γωνιά. Η σχεδιάστρια αναφέρει πως τα τραπέζια κατασκευάστηκαν από τη Simon Orrell Designs με τη μέθοδο της μαρκετερί, συνδυάζοντας επτά διαφορετικά είδη ξύλου και φίλντισι από τις Φιλιππίνες. Παράλληλα, αποκαλύπτει πως οι ζωγράφοι χρειάστηκαν 140 ώρες για κάθε πάνελ ταπετσαρίας, οκτώ Ινδοί υφαντές εργάστηκαν για 15 εβδομάδες για τα χαλιά, ενώ τα καθίσματα επενδύθηκαν με δέρματα των οίκων Garrett και Lance Woven Leather. Η Misra σημειώνει πως η ολοκλήρωση της ανακαίνισης απαιτούσε έναν ολόκληρο χρόνο, καθώς κάθε στοιχείο έπρεπε να ελεγχθεί αυστηρά για την αεροναυτική του ασφάλεια, από τις πυράντοχες επεξεργασίες στα υφάσματα μέχρι τα ειδικά πιστοποιημένα εξαρτήματα στερέωσης.Όπως μεταφέρει η σχεδιάστρια, ο Mahendra ήταν απόλυτα αυστηρός στο να μην υπάρχει καμία εμφανής ετικέτα σχεδιαστή. Έτσι, οι κουβέρτες προήλθαν από την Janavi, τα κρύσταλλα από τον οίκο Baccarat, τα ασημικά από την Christofle και τα λινά από την Heirlooms Linens στην Ιταλία, ενώ η ίδια παραδέχεται πως τα πιάτα Dior επιλέχθηκαν αποκλειστικά επειδή έδεναν αρμονικά με την ταπετσαρία. Σε γραπτή του επικοινωνία, ο Mahendra επιβεβαιώνει την απόλυτη ικανοποίησή του, τονίζοντας πως ήταν σημαντικό το εσωτερικό να αποπνέει την αίσθηση ενός προσωπικού χώρου και όχι ενός τυπικού ιδιωτικού τζετ, κάτι που η Misra και η ομάδα της πέτυχαν στο ακέραιο.Η Shalini Misra παραμένει μια γυναίκα που αντλεί την έμπνευσή της από τις προσωπικές της ρίζες, τα ταξίδια και την οικογένειά της. Μοιράζοντας τον χρόνο της ανάμεσα στο Λονδίνο, το Νέο Δελχί και τους αγαπημένους της διεθνείς προορισμούς, η ίδια δηλώνει συλλέκτρια εμπειριών, τέχνης και σπάνιων αντικειμένων, βρίσκοντας την απόλυτη ισορροπία ανάμεσα στη δυναμική επαγγελματική της πορεία και την προσωπική της γαλήνη. Για τη Misra, η ζωή, όπως και το design είναι μια συνεχής αναζήτηση ομορφιάς, αρμονίας και ουσιαστικής σύνδεσης με τον κόσμο γύρω μας.