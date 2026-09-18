ΣΟΥΡΩΤΗ: Από το μεταλλικό νερό σε μπύρα, ροφήματα και καλλυντικά
ΣΟΥΡΩΤΗ: Από το μεταλλικό νερό σε μπύρα, ροφήματα και καλλυντικά
Ο νέος σχεδιασμός της εταιρείας στα 110 χρόνια ζωής, η παραγωγική μονάδα του 2028 και η άνοδος των εξαγωγών – Στα 964 χιλ. ευρώ τα κέρδη του 2025
Τη διεύρυνση της δραστηριότητάς της πέρα από το φυσικό μεταλλικό νερό, με την ένταξη στο χαρτοφυλάκιό της προϊόντων μπύρας, φυσικών ροφημάτων, τσαγιού και καλλυντικών, σχεδιάζει η ΣΟΥΡΩΤΗ του Ιβάν Σαββίδη. Η ιστορική εταιρεία της Θεσσαλονίκης, με διευθύνουσα σύμβουλο και γενική διευθύντρια τη Φρίντα Μελετίδη, συμπληρώνει φέτος 110 χρόνια ζωής και προετοιμάζει παράλληλα τη νέα παραγωγική μονάδα που προγραμματίζεται να λειτουργήσει στις αρχές του 2028.
Το επενδυτικό σχέδιο ανακοινώθηκε τον περασμένο Ιούλιο από τον Ιβάν Σαββίδη, μέσω βιντεομηνύματος που προβλήθηκε στην επετειακή εκδήλωση «Από την Πηγή στο Μέλλον». Περιλαμβάνει την ολική ανακατασκευή και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, καθώς και την ανέγερση νέας παραγωγικής μονάδας δίπλα στην υφιστάμενη. Η νέα μονάδα θα διαθέτει δύο σύγχρονες γραμμές παραγωγής και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την παραγωγική δυναμικότητα της ΣΟΥΡΩΤΗ.
Η επένδυση ακολουθεί τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν την προηγούμενη τριετία και, σύμφωνα με την εταιρεία, αύξησαν την παραγωγική δυναμικότητα κατά 80%. Παράλληλα, ο βαθμός αξιοποίησης του νερού της γεώτρησης διπλασιάστηκε, από 40% σε 80%.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Το επενδυτικό σχέδιο ανακοινώθηκε τον περασμένο Ιούλιο από τον Ιβάν Σαββίδη, μέσω βιντεομηνύματος που προβλήθηκε στην επετειακή εκδήλωση «Από την Πηγή στο Μέλλον». Περιλαμβάνει την ολική ανακατασκευή και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, καθώς και την ανέγερση νέας παραγωγικής μονάδας δίπλα στην υφιστάμενη. Η νέα μονάδα θα διαθέτει δύο σύγχρονες γραμμές παραγωγής και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την παραγωγική δυναμικότητα της ΣΟΥΡΩΤΗ.
Η επένδυση ακολουθεί τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν την προηγούμενη τριετία και, σύμφωνα με την εταιρεία, αύξησαν την παραγωγική δυναμικότητα κατά 80%. Παράλληλα, ο βαθμός αξιοποίησης του νερού της γεώτρησης διπλασιάστηκε, από 40% σε 80%.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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