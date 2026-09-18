Βόμβα στο παγκόσμιο αθλητικό marketing: Ο Κιλιάν Μπαπέ αφήνει τη Nike για την On – Η ελβετική εταιρεία ενάντια στους κολοσσούς του ποδοσφαίρου
Βόμβα στο παγκόσμιο αθλητικό marketing: Ο Κιλιάν Μπαπέ αφήνει τη Nike για την On – Η ελβετική εταιρεία ενάντια στους κολοσσούς του ποδοσφαίρου
Με όπλο την επαναστατική τεχνολογία LightSpray και την πρόσληψη του Τιερί Ανρί στη θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου, η On πραγματοποιεί μια επιθετική εισβολή στο λαοφιλέστερο άθλημα του πλανήτη, προκαλώντας τριγμούς στη μετοχή των Nike και Adidas
Επιθετική εισβολή στην παγκόσμια αγορά ποδοσφαίρου πραγματοποιεί η On Holding AG, αμφισβητώντας ευθέως την επί δεκαετίες κυριαρχία της Nike Inc. και της Adidas AG. Η ελβετική εταιρεία αθλητικών ειδών, η οποία υποστηρίζεται από τον θρύλο του τένις Ρότζερ Φέντερερ, ανακοίνωσε τη σύναψη πολυετούς συμφωνίας με τον Γάλλο σούπερ σταρ Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος αποχωρεί από τη Nike για να καταστεί το κεντρικό πρόσωπο της On στο λαοφιλέστερο άθλημα του πλανήτη.
Η είδηση προκάλεσε άμεση αντίδραση στις αγορές, με τη μετοχή της On να σημειώνει άλμα έως και 7,4% στις προ-αγοραίες συναλλαγές στις ΗΠΑ. Αντίθετα, η Nike υποχώρησε κατά 0,6% στη Νέα Υόρκη, ενώ η Adidas κατέγραψε ανάλογη πτώση στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης.
Στο πλαίσιο του ίδιου στρατηγικού ανοίγματος, η On ανακοίνωσε την πρόσληψη του Τιερί Ανρί, πρώην διεθνούς επιθετικού της Γαλλίας και της Άρσεναλ, στη θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου (Director of Football). Παράλληλα, η εταιρεία επέκτεινε τη συνεργασία της με τη ανερχόμενη Ελβετίδα σταρ της Μπαρτσελόνα, Σίντνεϊ Σέρτενλεϊμπ, η οποία θα συμβάλει στην ανάπτυξη εξειδικευμένων προϊόντων για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Αν και οι οικονομικοί όροι των συμφωνιών δεν δημοσιοποιήθηκαν, οι ανακοινώσεις έρχονται λίγο πριν από την προγραμματισμένη ημερίδα επενδυτών της On την Τρίτη, όπου η διοίκηση αναμένεται να παρουσιάσει τους νέους μεσοπρόθεσμους οικονομικούς της στόχους.
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Η είδηση προκάλεσε άμεση αντίδραση στις αγορές, με τη μετοχή της On να σημειώνει άλμα έως και 7,4% στις προ-αγοραίες συναλλαγές στις ΗΠΑ. Αντίθετα, η Nike υποχώρησε κατά 0,6% στη Νέα Υόρκη, ενώ η Adidas κατέγραψε ανάλογη πτώση στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης.
Στο πλαίσιο του ίδιου στρατηγικού ανοίγματος, η On ανακοίνωσε την πρόσληψη του Τιερί Ανρί, πρώην διεθνούς επιθετικού της Γαλλίας και της Άρσεναλ, στη θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου (Director of Football). Παράλληλα, η εταιρεία επέκτεινε τη συνεργασία της με τη ανερχόμενη Ελβετίδα σταρ της Μπαρτσελόνα, Σίντνεϊ Σέρτενλεϊμπ, η οποία θα συμβάλει στην ανάπτυξη εξειδικευμένων προϊόντων για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Αν και οι οικονομικοί όροι των συμφωνιών δεν δημοσιοποιήθηκαν, οι ανακοινώσεις έρχονται λίγο πριν από την προγραμματισμένη ημερίδα επενδυτών της On την Τρίτη, όπου η διοίκηση αναμένεται να παρουσιάσει τους νέους μεσοπρόθεσμους οικονομικούς της στόχους.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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