50 Best Hotels: Τα 50 καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου για το 2026

Το Rosewood Hong Kong κράτησε την κορυφή, η Ασία κυριάρχησε στο βάθρο και ο δικός μας Αστέρας παρέμεινε στη διεθνή ελίτ, υποχωρώντας όμως δέκα θέσεις