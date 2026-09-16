50 Best Hotels: Τα 50 καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου για το 2026
50 Best Hotels: Τα 50 καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου για το 2026
Το Rosewood Hong Kong κράτησε την κορυφή, η Ασία κυριάρχησε στο βάθρο και ο δικός μας Αστέρας παρέμεινε στη διεθνή ελίτ, υποχωρώντας όμως δέκα θέσεις
Στο Παρίσι, στους υπόγειους χώρους του Carrousel du Louvre και σε μια βραδιά που έμοιαζε περισσότερο με συνάντηση της παγκόσμιας ξενοδοχειακής κοινότητας παρά με απλή απονομή, ανακοινώθηκαν τα “The 50 Best Hotels 2026”. Η τέταρτη έκδοση του θεσμού είχε δύο πρωτιές. Ήταν η πρώτη που πραγματοποιήθηκε εκτός Λονδίνου και η πρώτη που παρουσιάστηκε με τη νέα ταυτότητα The 50. Πίσω από τα φώτα, όμως, η λίστα αποτύπωσε κάτι ουσιαστικότερο. Tη μετατόπιση του κέντρου βάρους της σύγχρονης πολυτέλειας προς την Ασία, την ανθεκτικότητα των μεγάλων ευρωπαϊκών ξενοδοχείων και μια αγορά όπου κανένα όνομα, όσο ιστορικό και αν είναι, δεν μπορεί να θεωρεί τη θέση του δεδομένη.
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