VENERGY: Καθελκύστηκε το LADY MARIANNA, το πρώτο δεξαμενόπλοιο του νέου της προγράμματος
VENERGY: Καθελκύστηκε το LADY MARIANNA, το πρώτο δεξαμενόπλοιο του νέου της προγράμματος
Το υπό ναυπήγηση δεξαμενόπλοιο πέρασε στο επόμενο στάδιο των εργασιών, αποτελώντας την πρώτη χειροπιαστή επένδυση της εταιρείας για τη διεύρυνση του στόλου της
Ένα σημαντικό βήμα στην αναπτυξιακή πορεία της πραγματοποίησε η VENERGY, του Βύρωνα Βασιλειάδη, με την καθέλκυση του υπό ναυπήγηση δεξαμενόπλοιου LADY MARIANNA. Πρόκειται για το πρώτο tanker του νέου επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας που έπεσε στο νερό. Οι εργασίες θα συνεχιστούν έως την τελική παράδοση και την επιχειρησιακή ένταξη του στον στόλο.
Το συγκεκριμένο κατασκευαστικό ορόσημο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί το πρώτο ορατό αποτέλεσμα της στρατηγικής που έχει χαράξει η VENERGY για την ενίσχυση της παρουσίας της στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά. Παράλληλα, δείχνει ότι ο σχεδιασμός της εταιρείας περνά πλέον στη φάση της υλοποίησης.
Για το LADY MARIANNA ακολουθούν οι υπόλοιπες κατασκευαστικές και τεχνικές εργασίες, καθώς και οι προβλεπόμενοι έλεγχοι πριν από την παραλαβή του, τον προσεχή Ιανουάριο.
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Το συγκεκριμένο κατασκευαστικό ορόσημο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί το πρώτο ορατό αποτέλεσμα της στρατηγικής που έχει χαράξει η VENERGY για την ενίσχυση της παρουσίας της στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά. Παράλληλα, δείχνει ότι ο σχεδιασμός της εταιρείας περνά πλέον στη φάση της υλοποίησης.
Για το LADY MARIANNA ακολουθούν οι υπόλοιπες κατασκευαστικές και τεχνικές εργασίες, καθώς και οι προβλεπόμενοι έλεγχοι πριν από την παραλαβή του, τον προσεχή Ιανουάριο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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