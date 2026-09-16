VENERGY: Καθελκύστηκε το LADY MARIANNA, το πρώτο δεξαμενόπλοιο του νέου της προγράμματος

Το υπό ναυπήγηση δεξαμενόπλοιο πέρασε στο επόμενο στάδιο των εργασιών, αποτελώντας την πρώτη χειροπιαστή επένδυση της εταιρείας για τη διεύρυνση του στόλου της