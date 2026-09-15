Βίκυ Σάφρα: Η Ελληνίδα κληρονόμος πίσω από την αυτοκρατορία των Safra και η τράπεζα στην Αθήνα
Βίκυ Σάφρα: Η Ελληνίδα κληρονόμος πίσω από την αυτοκρατορία των Safra και η τράπεζα στην Αθήνα
Από τη Θεσσαλονίκη στη Βραζιλία και από τον γάμο με τον Τζόζεφ Σάφρα στην κορυφή μιας οικογενειακής περιουσίας άνω των 26,5 δισ. δολαρίων – Οι τράπεζες, τα ακίνητα, η τέχνη, η φιλανθρωπία και η τραπεζική άφιξη για την Ελλάδα - H J. Safra Sarasin ανοίγει υποκατάστημα στην Αθήνα
Η Βίκυ Σάφρα έχει ένα από τα πιο διακριτικά προφίλ ανάμεσα στις γυναίκες που βρίσκονται στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας πλούτου. Ελληνίδα με ρίζες στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Ελβετίας και επικεφαλής πλέον της οικογενειακής περιουσίας των Safra, βρίσκεται πίσω από μια επιχειρηματική αυτοκρατορία που απλώνεται από το private banking και τα ακίνητα έως τις επενδύσεις και τη φιλανθρωπία.
Η οικογένεια Σάφρα διαθέτει περιουσία που υπολογίζεται σε πάνω από 26,5 δισ. δολάρια, ενώ η ίδια έχει καταγραφεί από το Forbes μεταξύ των πλουσιότερων Ελληνίδων στον κόσμο. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι ο πλούτος αυτός δεν δημιουργήθηκε μέσα σε μία γενιά. Η ιστορία των Safra ξεκινά σχεδόν δύο αιώνες πριν και περνά από το Χαλέπι της Συρίας στη Βραζιλία και από εκεί στα μεγαλύτερα χρηματοοικονομικά κέντρα του κόσμου.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η οικογένεια Σάφρα διαθέτει περιουσία που υπολογίζεται σε πάνω από 26,5 δισ. δολάρια, ενώ η ίδια έχει καταγραφεί από το Forbes μεταξύ των πλουσιότερων Ελληνίδων στον κόσμο. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι ο πλούτος αυτός δεν δημιουργήθηκε μέσα σε μία γενιά. Η ιστορία των Safra ξεκινά σχεδόν δύο αιώνες πριν και περνά από το Χαλέπι της Συρίας στη Βραζιλία και από εκεί στα μεγαλύτερα χρηματοοικονομικά κέντρα του κόσμου.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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