Βίκυ Σάφρα: Η Ελληνίδα κληρονόμος πίσω από την αυτοκρατορία των Safra και η τράπεζα στην Αθήνα

Από τη Θεσσαλονίκη στη Βραζιλία και από τον γάμο με τον Τζόζεφ Σάφρα στην κορυφή μιας οικογενειακής περιουσίας άνω των 26,5 δισ. δολαρίων – Οι τράπεζες, τα ακίνητα, η τέχνη, η φιλανθρωπία και η τραπεζική άφιξη για την Ελλάδα - H J. Safra Sarasin ανοίγει υποκατάστημα στην Αθήνα