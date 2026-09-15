Χρηματιστήριο: Παραμένει σε κλοιό εισαγόμενων ρευστοποιήσεων – Δεύτερη σερί πτώση
Χρηματιστήριο: Παραμένει σε κλοιό εισαγόμενων ρευστοποιήσεων – Δεύτερη σερί πτώση
Διπλό χτύπημα από τις υψηλές τιμές του πετρελαίου και την άνοδο των ομολογιακών αποδόσεων – Στο επίκεντρο τα αποτελέσματα α' εξαμήνου, ανακοινώνει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μετά τη λήξη της συνεδρίασης
Σε πτωτικό έδαφος διατηρείται το Χρηματιστήριο Αθηνών για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, καθώς επηρεάζεται από το αρνητικό κλίμα και τη νευρικότητα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές. Το «εκρηκτικό κοκτέιλ» των υψηλών τιμών πετρελαίου και της ανόδου των ομολογιακών αποδόσεων περιορίζει αισθητά τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (15/9) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,85% και διαπραγματεύεται στις 2.672,11 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.671,20 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.690,63 μονάδες. Με αυτό τον τρόπο, χάνονται τα κέρδη που έχει αποκομίσει το ΧΑ εντός του Σεπτεμβρίου.
Η προσοχή παραμένει στραμμένη στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες κρατούν την τιμή του Brent και του αργού WTI πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου ξεπέρασε το ψυχολογικό όριο του 5%, διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα αντίξοο περιβάλλον για τις μετοχές.
Οι πιέσεις αυτές εκδηλώνονται σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Fed ετοιμάζεται να ανακοινώσει την απόφασή της για τη νομισματική πολιτική, με τις εκτιμήσεις να συγκλίνουν σε μία αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Στον εγχώριο και διεθνή «χάρτη», οι επενδυτές στρέφουν παράλληλα το βλέμμα τους στα εταιρικά αποτελέσματα, τα οποία λειτουργούν ως σημείο αναφοράς εν μέσω αυξημένης μεταβλητότητας.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (15/9) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,85% και διαπραγματεύεται στις 2.672,11 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.671,20 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.690,63 μονάδες. Με αυτό τον τρόπο, χάνονται τα κέρδη που έχει αποκομίσει το ΧΑ εντός του Σεπτεμβρίου.
Η προσοχή παραμένει στραμμένη στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες κρατούν την τιμή του Brent και του αργού WTI πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου ξεπέρασε το ψυχολογικό όριο του 5%, διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα αντίξοο περιβάλλον για τις μετοχές.
Οι πιέσεις αυτές εκδηλώνονται σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Fed ετοιμάζεται να ανακοινώσει την απόφασή της για τη νομισματική πολιτική, με τις εκτιμήσεις να συγκλίνουν σε μία αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Στον εγχώριο και διεθνή «χάρτη», οι επενδυτές στρέφουν παράλληλα το βλέμμα τους στα εταιρικά αποτελέσματα, τα οποία λειτουργούν ως σημείο αναφοράς εν μέσω αυξημένης μεταβλητότητας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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