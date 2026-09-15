Χρηματιστήριο: Παραμένει σε κλοιό εισαγόμενων ρευστοποιήσεων – Δεύτερη σερί πτώση

Διπλό χτύπημα από τις υψηλές τιμές του πετρελαίου και την άνοδο των ομολογιακών αποδόσεων – Στο επίκεντρο τα αποτελέσματα α' εξαμήνου, ανακοινώνει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μετά τη λήξη της συνεδρίασης