Πετρέλαιο: Πάνω από τα $107 κινείται το Brent, παραμένει κλειστός ο κρίσιμος αγωγός East-West της Σαουδικής Αραβίας

Συνεχίζεται η πίεση στις τιμές καθώς παραμένουν κλειστοί κρίσιμοι ενεργειακοί δρόμοι στη Μέση Ανατολή και αυξάνεται η αβεβαιότητα γύρω από τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ