Πετρέλαιο: Πάνω από τα $107 κινείται το Brent, παραμένει κλειστός ο κρίσιμος αγωγός East-West της Σαουδικής Αραβίας
Πετρέλαιο: Πάνω από τα $107 κινείται το Brent, παραμένει κλειστός ο κρίσιμος αγωγός East-West της Σαουδικής Αραβίας
Συνεχίζεται η πίεση στις τιμές καθώς παραμένουν κλειστοί κρίσιμοι ενεργειακοί δρόμοι στη Μέση Ανατολή και αυξάνεται η αβεβαιότητα γύρω από τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ
Νέα άνοδο καταγράφει η τιμή του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 107 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι αγορές προσπαθούν να διαχειριστούν την αυξημένη αβεβαιότητα γύρω από την παγκόσμια προσφορά. Στο επίκεντρο παραμένουν οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, ενώ η διακοπή λειτουργίας κρίσιμων ενεργειακών υποδομών εντείνει τις ανησυχίες για τις ροές αργού.
Το Brent ενισχύθηκε 1,75% στα 107,5 δολάρια το βαρέλι την Τρίτη, μετά τις έντονες διακυμάνσεις που χαρακτήρισαν την έναρξη της εβδομάδας.
Η αγορά παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς παραμένει εκτός λειτουργίας ο αγωγός East-West της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος αποτελεί εναλλακτική οδό μεταφοράς πετρελαίου που παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ.
Ο αγωγός παραμένει κλειστός μετά τις επιθέσεις με drones, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει σαφής ένδειξη για το πότε θα επαναληφθεί η λειτουργία του. Η εξέλιξη ενισχύει την ανησυχία των επενδυτών για την ανθεκτικότητα των ενεργειακών ροών σε περίπτωση παρατεταμένης αναταραχής στην περιοχή.
Η αναβολή προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο αβεβαιότητας στις προσπάθειες για τη δημιουργία ενός πλαισίου που θα μπορούσε να διασφαλίσει τη ναυσιπλοΐα και τις ενεργειακές μεταφορές από μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου.
Την ίδια ώρα, το Ιράν υποστήριξε ότι ένα υπερδεξαμενόπλοιο, το οποίο επιχειρούσε να εισέλθει σε περιοχή περιορισμένης πρόσβασης στα Στενά του Ορμούζ, εξερράγη αφού προσέκρουσε σε νάρκες. Η Τεχεράνη υποστήριξε επίσης ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ έως ότου ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της.
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών ενεργειακών υποδομών, υπό την προϋπόθεση ότι η Ρωσία θα πράξει το ίδιο.
Η τοποθέτηση του Ζελένσκι έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον οποίο η Μόσχα και το Κίεβο είχαν ήδη συμφωνήσει να αναστείλουν τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές η μία της άλλης.
Οι εξελίξεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία διατηρούν έτσι την ενέργεια στο επίκεντρο των γεωπολιτικών κινδύνων για τις αγορές, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τόσο τη διαθεσιμότητα του πετρελαίου όσο και τις πιθανότητες περαιτέρω διαταραχών στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.
Το Brent ενισχύθηκε 1,75% στα 107,5 δολάρια το βαρέλι την Τρίτη, μετά τις έντονες διακυμάνσεις που χαρακτήρισαν την έναρξη της εβδομάδας.
Η αγορά παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς παραμένει εκτός λειτουργίας ο αγωγός East-West της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος αποτελεί εναλλακτική οδό μεταφοράς πετρελαίου που παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ.
Ο αγωγός παραμένει κλειστός μετά τις επιθέσεις με drones, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει σαφής ένδειξη για το πότε θα επαναληφθεί η λειτουργία του. Η εξέλιξη ενισχύει την ανησυχία των επενδυτών για την ανθεκτικότητα των ενεργειακών ροών σε περίπτωση παρατεταμένης αναταραχής στην περιοχή.
Αναβολή της διπλωματικής συνάντησηςΠαράλληλα, αναβλήθηκε αιφνιδίως διπλωματική συνάντηση μεταξύ του Ιράν και των αραβικών κρατών του Κόλπου, η οποία επρόκειτο να επικεντρωθεί στην κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ.
Η αναβολή προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο αβεβαιότητας στις προσπάθειες για τη δημιουργία ενός πλαισίου που θα μπορούσε να διασφαλίσει τη ναυσιπλοΐα και τις ενεργειακές μεταφορές από μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου.
Την ίδια ώρα, το Ιράν υποστήριξε ότι ένα υπερδεξαμενόπλοιο, το οποίο επιχειρούσε να εισέλθει σε περιοχή περιορισμένης πρόσβασης στα Στενά του Ορμούζ, εξερράγη αφού προσέκρουσε σε νάρκες. Η Τεχεράνη υποστήριξε επίσης ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ έως ότου ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της.
Διαφωνία Τραμπ – ΖελένσκιΣτο μεταξύ, η γεωπολιτική αβεβαιότητα επεκτείνεται και στην Ανατολική Ευρώπη.
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών ενεργειακών υποδομών, υπό την προϋπόθεση ότι η Ρωσία θα πράξει το ίδιο.
Η τοποθέτηση του Ζελένσκι έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον οποίο η Μόσχα και το Κίεβο είχαν ήδη συμφωνήσει να αναστείλουν τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές η μία της άλλης.
Οι εξελίξεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία διατηρούν έτσι την ενέργεια στο επίκεντρο των γεωπολιτικών κινδύνων για τις αγορές, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τόσο τη διαθεσιμότητα του πετρελαίου όσο και τις πιθανότητες περαιτέρω διαταραχών στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.
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