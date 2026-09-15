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28 νεκρές θαλάσσιες χελώνες μέσα σε εννιά μήνες στην Κέρκυρα
28 νεκρές θαλάσσιες χελώνες μέσα σε εννιά μήνες στην Κέρκυρα
Οι περισσότερες ήταν ενήλικα ζώα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις εντοπίστηκαν τραύματα, αγκίστρια και ουλές στα καβούκια – Τι ζητά ο Δήμος από τους πολίτες
Συνολικά 28 νεκρές θαλάσσιες χελώνες έχουν περισυλλεγεί από τις ακτές του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 13 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με την καταγραφή του Δήμου.
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η συγκέντρωση των περιστατικών στον Αλμυρό και την Αχαράβη, όπου εντοπίστηκαν συνολικά 12 χελώνες, δηλαδή το 42,9% του συνόλου.
Ακολουθούν το Σιδάρι και η Αστρακερή με τρία περιστατικά η κάθε περιοχή, ενώ δύο περιστατικά καταγράφηκαν σε Αρίλλα, Άγιο Στέφανο Αυλιωτών και Ρόδα και από 1 σε Σύκι, Άγ. Ιωάννης Καρουσάδω , Απραός και Νησάκι.
Ιδιαίτερη σημασία έχει, σύμφωνα με τον Δήμο, το γεγονός ότι οι χελώνες που περισυλλέχθηκαν ήταν ενήλικα ζώα, τα οποία αποτελούν μέρος του αναπαραγωγικού πληθυσμού. Σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφηκαν σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, καταπομένα αγκίστρια, καθώς και τραύματα και ουλές στα καβούκια.
Τα ευρήματα είναι συμβατά με γνωστούς ανθρωπογενείς κινδύνους για τις θαλάσσιες χελώνες. Ωστόσο, τα σημεία όπου εντοπίστηκαν τα νεκρά ζώα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και τα σημεία όπου τραυματίστηκαν ή πέθαναν.
Η αντιδήμαρχος Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος Σπυριδούλα Κόκκαλη επισημαίνει τη σημασία της συστηματικής καταγραφής, καθώς πλέον υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης της γεωγραφικής κατανομής των περιστατικών και εντοπισμού περιοχών με αυξημένη συγκέντρωση.
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Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΑΡΧΕΛΩΝ, είναι χρήσιμο να καταγράφεται η ακριβής τοποθεσία και να αποστέλλονται φωτογραφίες του ζώου και, ιδιαίτερα, τυχόν εμφανών τραυμάτων. Στη συνέχεια ακολουθεί η προβλεπόμενη διαδικασία περισυλλογής και διαχείρισης.
Για την άμεση ενημέρωση μπορούν να χρησιμοποιούνται τα παρακάτω τηλέφωνα:
• Δήμος Βόρειας Κέρκυρας: 26633 60155
• Αντιδήμαρχος Σπυριδούλα Κόκκαλη: 697 861 4699
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η συγκέντρωση των περιστατικών στον Αλμυρό και την Αχαράβη, όπου εντοπίστηκαν συνολικά 12 χελώνες, δηλαδή το 42,9% του συνόλου.
Ακολουθούν το Σιδάρι και η Αστρακερή με τρία περιστατικά η κάθε περιοχή, ενώ δύο περιστατικά καταγράφηκαν σε Αρίλλα, Άγιο Στέφανο Αυλιωτών και Ρόδα και από 1 σε Σύκι, Άγ. Ιωάννης Καρουσάδω , Απραός και Νησάκι.
Ιδιαίτερη σημασία έχει, σύμφωνα με τον Δήμο, το γεγονός ότι οι χελώνες που περισυλλέχθηκαν ήταν ενήλικα ζώα, τα οποία αποτελούν μέρος του αναπαραγωγικού πληθυσμού. Σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφηκαν σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, καταπομένα αγκίστρια, καθώς και τραύματα και ουλές στα καβούκια.
Τα ευρήματα είναι συμβατά με γνωστούς ανθρωπογενείς κινδύνους για τις θαλάσσιες χελώνες. Ωστόσο, τα σημεία όπου εντοπίστηκαν τα νεκρά ζώα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και τα σημεία όπου τραυματίστηκαν ή πέθαναν.
Η αντιδήμαρχος Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος Σπυριδούλα Κόκκαλη επισημαίνει τη σημασία της συστηματικής καταγραφής, καθώς πλέον υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης της γεωγραφικής κατανομής των περιστατικών και εντοπισμού περιοχών με αυξημένη συγκέντρωση.
Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτεςΟ Δήμος Βόρειας Κέρκυρας καλεί τους πολίτες που εντοπίζουν νεκρή θαλάσσια χελώνα σε παραλία να μην την μετακινούν και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες.
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Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΑΡΧΕΛΩΝ, είναι χρήσιμο να καταγράφεται η ακριβής τοποθεσία και να αποστέλλονται φωτογραφίες του ζώου και, ιδιαίτερα, τυχόν εμφανών τραυμάτων. Στη συνέχεια ακολουθεί η προβλεπόμενη διαδικασία περισυλλογής και διαχείρισης.
Για την άμεση ενημέρωση μπορούν να χρησιμοποιούνται τα παρακάτω τηλέφωνα:
• Δήμος Βόρειας Κέρκυρας: 26633 60155
• Αντιδήμαρχος Σπυριδούλα Κόκκαλη: 697 861 4699
• Αντιδήμαρχος Θεοφάνης Σκέμπρης: 694 455 5184
• 24ωρο Δίκτυο Διάσωσης ΑΡΧΕΛΩΝ: 6941 511 511
• 24ωρο Δίκτυο Διάσωσης ΑΡΧΕΛΩΝ: 6941 511 511
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