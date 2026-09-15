Πιερρακάκης στη Handelsblatt: Η ελληνική εμπειρία μπορεί να εμπνεύσει τη Γερμανία

«Οι μεταρρυθμίσεις μπορεί να είναι επώδυνες, αλλά αποδίδουν»

«Η Γερμανία είναι η βιομηχανική ατμομηχανή της Ευρώπης»

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Τι λέει για την άνοδο των αποδόσεων

Την ανάγκη για δημοσιονομική πειθαρχία, μεταρρυθμίσεις και ταχύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση των αγορών υπογραμμίζει ο Πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στη γερμανική Handelsblatt.Με αφορμή την επίσκεψή του στο Βερολίνο, όπου θα συναντηθεί σήμερα με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και με τον αντικαγκελάριο και ομοσπονδιακό υπουργό Οικονομικών, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, ο κ. Πιερρακάκης μιλά για την άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, τη δημοσιονομική κατάσταση στην Ευρώπη, την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και τις διασυνοριακές τραπεζικές συγχωνεύσεις.Ερωτηθείς εάν η Ελλάδα, μετά την εμπειρία της κρίσης χρέους, μπορεί να δώσει συμβουλές στη Γερμανία, ο κ. Πιερρακάκης αποφεύγει να εμφανιστεί ως «δάσκαλος» του Βερολίνου.«Συνεργάζομαι πολύ στενά με τον αντικαγκελάριο Λαρς Κλίνγκμπαϊλ. Είναι εξαιρετικός συνάδελφος και δεν χρειάζεται συμβουλές από εμένα», αναφέρει, επισημαίνοντας ότι μεταρρυθμίσεις που λειτουργούν σε μία χώρα δεν είναι απαραίτητο να έχουν τα ίδια αποτελέσματα σε μια άλλη.Ωστόσο, θεωρεί ότι η ελληνική εμπειρία μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης. Όπως σημειώνει, η Ελλάδα κατάφερε να ξεπεράσει «μια δεκαετία γεμάτη στερήσεις», έχοντας βρεθεί αντιμέτωπη με μια υπαρξιακή κρίση.«Τώρα βρισκόμαστε κοντά σε ένα ιστορικά χαμηλό επίπεδο ανεργίας. Πετυχαίνουμε πρωτογενή πλεονάσματα στον προϋπολογισμό και οι ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας είναι διπλάσιοι από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης», τονίζει.Το βασικό μήνυμα από την ελληνική περίπτωση, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ότι «οι μεταρρυθμίσεις μπορεί αρχικά να είναι επώδυνες, αλλά αποδίδουν τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά».Ο Πρόεδρος του Eurogroup εμφανίζεται αισιόδοξος για τις προοπτικές της γερμανικής οικονομίας, παρά την παρατεταμένη αδυναμία ανάπτυξης.«Η Γερμανία είναι η βιομηχανική ατμομηχανή της Ευρώπης», τονίζει, προσθέτοντας ότι διαθέτει τεράστιες δυνατότητες να δημιουργήσει ανάπτυξη τόσο στο εσωτερικό της όσο και συνολικά στην Ευρώπη.Παράλληλα, επισημαίνει ότι η χώρα βρίσκεται σε ισχυρή θέση χάρη στο συγκριτικά χαμηλό δημόσιο χρέος της και εκφράζει την πεποίθηση ότι η γερμανική κυβέρνηση θα προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις που έχει εξαγγείλει και τις οποίες ζητεί η επιχειρηματική κοινότητα.Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο κ. Πιερρακάκης στην αναταραχή στις διεθνείς αγορές ομολόγων και στην άνοδο των αποδόσεων.Όπως εξηγεί, η αύξηση των αποδόσεων δεν αποτελεί πρόβλημα αποκλειστικά της Ευρωζώνης, αλλά αντανακλά παράγοντες που επηρεάζουν όλες τις μεγάλες οικονομίες: υψηλότερες τιμές ενέργειας, αυξημένες πληθωριστικές προσδοκίες και ισχυρή παγκόσμια ζήτηση για κεφάλαια, κυρίως λόγω των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.