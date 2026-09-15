NBG Securities: Σύσταση outperform και τιμή-στόχος 60 ευρώ για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η χρηματιστηριακή ξεκινά την κάλυψη της μετοχής - Την χαρακτηρίζει ως ηγετική δύναμη στις ελληνικές υποδομές με προστατευμένες από τον πληθωρισμό ταμειακές ροές