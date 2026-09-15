NBG Securities: Σύσταση outperform και τιμή-στόχος 60 ευρώ για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
NBG Securities: Σύσταση outperform και τιμή-στόχος 60 ευρώ για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Η χρηματιστηριακή ξεκινά την κάλυψη της μετοχής - Την χαρακτηρίζει ως ηγετική δύναμη στις ελληνικές υποδομές με προστατευμένες από τον πληθωρισμό ταμειακές ροές
Η NBG Securities ξεκινά την κάλυψη της μετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με σύσταση outperform (υπεραπόδοση) και τιμή-στόχο τα 60 ευρώ (περιθώριο ανόδου 38% από τα τρέχοντα επίπεδα), υπογραμμίζοντας τον μετασχηματισμό του ομίλου σε ηγετική πλατφόρμα υποδομών και παραχωρήσεων στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με την χρηματιστηριακή εταιρεία, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει εξελιχθεί στον ηγετικό ενιαίο όμιλο υποδομών και παραχωρήσεων της Ελλάδας, συνδυάζοντας ένα εξέχον χαρτοφυλάκιο αυτοκινητοδρόμων με ισχυρές εσωτερικές κατασκευαστικές δυνατότητες. Τα κομβικά στοιχεία του ενεργητικού της —οι παραχωρήσεις της Αττικής Οδού, της Εγνατίας Οδού, καθώς και της Νέας & Κεντρικής Οδού— προσφέρουν υψηλή ορατότητα ταμειακών ροών, διόδια προσαρμοσμένα στον πληθωρισμό και μέση σταθμισμένη διάρκεια παραχώρησης περίπου 25 ετών.
Πέρα από τους δρόμους, το αεροδρόμιο στο Καστέλι, το Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα με Καζίνο (IRC) στο Ελληνικό, καθώς και έργα υδάτων, άρδευσης και διαχείρισης απορριμμάτων διευρύνουν περαιτέρω τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Σύμφωνα με την NBG Securities, το χαρτοφυλάκιο ενεργητικού της ΓΕΚ προσφέρει έναν μοναδικό συνδυασμό ανάπτυξης (μεγάλο ανεκτέλεστο κατασκευαστικό υπόλοιπο με καλά περιθώρια κέρδους, νέες παραχωρήσεις) και ισχυρής θέσης έναντι του πληθωρισμού (παραχωρήσεις).
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Σύμφωνα με την χρηματιστηριακή εταιρεία, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει εξελιχθεί στον ηγετικό ενιαίο όμιλο υποδομών και παραχωρήσεων της Ελλάδας, συνδυάζοντας ένα εξέχον χαρτοφυλάκιο αυτοκινητοδρόμων με ισχυρές εσωτερικές κατασκευαστικές δυνατότητες. Τα κομβικά στοιχεία του ενεργητικού της —οι παραχωρήσεις της Αττικής Οδού, της Εγνατίας Οδού, καθώς και της Νέας & Κεντρικής Οδού— προσφέρουν υψηλή ορατότητα ταμειακών ροών, διόδια προσαρμοσμένα στον πληθωρισμό και μέση σταθμισμένη διάρκεια παραχώρησης περίπου 25 ετών.
Πέρα από τους δρόμους, το αεροδρόμιο στο Καστέλι, το Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα με Καζίνο (IRC) στο Ελληνικό, καθώς και έργα υδάτων, άρδευσης και διαχείρισης απορριμμάτων διευρύνουν περαιτέρω τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Σύμφωνα με την NBG Securities, το χαρτοφυλάκιο ενεργητικού της ΓΕΚ προσφέρει έναν μοναδικό συνδυασμό ανάπτυξης (μεγάλο ανεκτέλεστο κατασκευαστικό υπόλοιπο με καλά περιθώρια κέρδους, νέες παραχωρήσεις) και ισχυρής θέσης έναντι του πληθωρισμού (παραχωρήσεις).
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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