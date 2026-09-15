Πιερρακάκης στο Βερολίνο: Συναντήσεις με Μερτς και Κλίνγκμπαϊλ – Στο επίκεντρο ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα

Πρώτη επίσκεψη του Κυριάκου Πιερρακάκη στη Γερμανία ως Προέδρου του Eurogroup, με ατζέντα τον δημοσιονομικό συντονισμό, την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση της Ευρώπης