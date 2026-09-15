Premia Properties: Αύξηση 21% στα έσοδα και 34% στα EBITDA το α’ εξάμηνο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Premia Properties

Premia Properties: Αύξηση 21% στα έσοδα και 34% στα EBITDA το α’ εξάμηνο

Συνεχίζει την επέκτασή της σε ξενοδοχεία και φοιτητικές κατοικίες, διατηρώντας παράλληλα πειθαρχημένο προφίλ δανεισμού και μέσο κόστος χρηματοδότησης 3,8%

Premia Properties: Αύξηση 21% στα έσοδα και 34% στα EBITDA το α’ εξάμηνο
Ισχυρή ανάπτυξη σε έσοδα και λειτουργική κερδοφορία κατέγραψε η Premia Properties στα οικονομικά αποτελέσματα α’ εξάμηνου του 2026, με την αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου να ενισχύεται κατά 9% στα €755,3 εκατ. Η εταιρεία συνεχίζει την επέκτασή της σε ξενοδοχεία και φοιτητικές κατοικίες, διατηρώντας παράλληλα πειθαρχημένο προφίλ δανεισμού και μέσο κόστος χρηματοδότησης 3,8%.

Ειδικότερα, το α’ εξάμηνο η Premia Properties είχε 78 ακίνητα και 575 χιλ. τ.μ. κτιρίων υπό διαχείριση, με τη συνολική αξία επενδύσεων να ανέρχεται σε €755,3 εκατ., αυξημένη κατά 9% σε σχέση με την 31.12.2025. Υψηλός βαθμός διαφοροποίησης και ισχυροί λειτουργικοί δείκτες, με τη μικτή απόδοση των ακινήτων εισοδήματος να διαμορφώνεται σε 7,1% και τη σταθμισμένη μέση διάρκεια των μισθώσεων (WAULT) σε 10,1 έτη την 30.06.2026.

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