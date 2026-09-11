68.000 οι επιτυχείς ρυθμίσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού για €20,56 δισ., το νέο εργαλείο για την πρώτη κατοικία από τις 21 Σεπτεμβρίου
68.000 οι επιτυχείς ρυθμίσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού για €20,56 δισ., το νέο εργαλείο για την πρώτη κατοικία από τις 21 Σεπτεμβρίου
Οι ρυθμοί συνέχισαν να είναι υψηλοί και τον Αύγουστο καθώς οι νέες επιτυχείς ρυθμίσεις έφθασαν τις 1.364
Τα τελευταία στοιχεία για την πορεία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού τον Αύγουστο ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών σημειώνοντας σημειώνοντας ότι οι ρυθμοί συνέχισαν να είναι υψηλοί καθώς οι νέες επιτυχείς ρυθμίσεις έφθασαν τις 1.364, παρά το γεγονός ότι παραδοσιακά, λόγω εποχικότητας, τον μήνα αυτό αναστέλλονται εκ του νόμου οι προθεσμίες για τη χορήγηση πρότασης ρύθμισης από τους πιστωτές (16, παρ. 1 του ν. 4738/2020.).
Με τις αιτήσεις του Αυγούστου ο συνολικός αριθμός των ρυθμίσεων που έχουν πραγματοποιηθεί ανέρχεται στις 69.997 και αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 20,56 δισ. ευρώ.
Στην ανακοίνωση σημειώνεται, επίσης, ότι το ποσοστό εγκρισιμότητας των αιτήσεων παραμένει σταθερά σε υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας το 71%, μετά τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικότητας συμμετοχής των πιστωτών, στοιχείο που ενισχύει περαιτέρω την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού.
Ειδικά για τα οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά καταγράφεται ότι υπάρχουν συνολικά 7.855 επιτυχείς ρυθμίσεις ευάλωτων οφειλετών, εκ των οποίων οι 528 αφορούν Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) ενώ παράλληλα, έχουν επιτευχθεί 627 αναστολές πλειστηριασμών.
Με τις αιτήσεις του Αυγούστου ο συνολικός αριθμός των ρυθμίσεων που έχουν πραγματοποιηθεί ανέρχεται στις 69.997 και αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 20,56 δισ. ευρώ.
Στην ανακοίνωση σημειώνεται, επίσης, ότι το ποσοστό εγκρισιμότητας των αιτήσεων παραμένει σταθερά σε υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας το 71%, μετά τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικότητας συμμετοχής των πιστωτών, στοιχείο που ενισχύει περαιτέρω την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού.
Ειδικά για τα οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά καταγράφεται ότι υπάρχουν συνολικά 7.855 επιτυχείς ρυθμίσεις ευάλωτων οφειλετών, εκ των οποίων οι 528 αφορούν Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) ενώ παράλληλα, έχουν επιτευχθεί 627 αναστολές πλειστηριασμών.
Διμερείς ρυθμίσεις με Χρηματοδοτικούς ΦορείςΤον μήνα συνεχίστηκε, επίσης, η θετική πορεία στις διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τους 4 μεγαλύτερους Χρηματοδοτικούς Φορείς (Intrum, Cepal, DoValue, Qquant). Συνολικά πραγματοποιήθηκαν επιτυχείς ρυθμίσεις ύψους 372 εκατ. ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σε 4.233 οφειλέτες ενώ ύμφωνα με τα στοιχεία των τραπεζών, κατά το Β΄ τρίμηνο του 2026, το 15% των μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχουν παραμείνει στα χαρτοφυλάκιά τους βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης.
Προστασία κύριας κατοικίας μέσω του Εξωδικαστικού ΜηχανισμούΤο ΥΠΟΙΚ θυμίζει, τέλος, ότι από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ενεργοποιείται για πρώτη φορά το πρόσθετο εργαλείο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, δίνοντας τη δυνατότητα στους οφειλέτες της διάσωσης της κύριας κατοικίας τους, με τη ρευστοποίηση τυχόν δευτερευόντων περιουσιακών στοιχείων. Ταυτόχρονα, η πλατφόρμα δέχεται ήδη οφειλές από 5.000 ευρώ, προσφέροντας έως 240 δόσεις προς το Δημόσιο και έως 420 δόσεις προς τις τράπεζες.
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