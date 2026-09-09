Πετρέλαιο: Πέρασε και τα 101 δολάρια το Brent με νέο ράλι μετά την κλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν

Στα υψηλότερα επίπεδα από τον Μάιο κινείται το Brent, καθώς η αναζωπύρωση των συγκρούσεων ΗΠΑ-Ιράν ενισχύει τις ανησυχίες για την προσφορά και τις εξαγωγές