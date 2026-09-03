Τα πάνω-κάτω έρχονται στις χρηματοδοτήσεις – Φρένο στα ιστορικά κριτήρια
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Τα πάνω-κάτω έρχονται στις χρηματοδοτήσεις – Φρένο στα ιστορικά κριτήρια

Πώς οι τράπεζες θα βλέπουν σε πραγματικό χρόνο τον κίνδυνο για τον πελάτη

Τα πάνω-κάτω έρχονται στις χρηματοδοτήσεις – Φρένο στα ιστορικά κριτήρια
Ειρήνη Σακελλάρη
Τα πάνω κάτω αναμένεται να έρθουν στις πιστώσεις των τραπεζών καθώς τα τραπεζικά μοντέλα αλλάζουν άρδην.

Οι τραπεζικές συμβάσεις θα υπολογίζουν τον κίνδυνο δυναμικά την ίδια στιγμή που αυτός συμβαίνει και έτσι θα γίνονται αυτομάτως ελαστικές ή ανελαστικές για ιδιώτες και επιχειρήσεις προβλέποντας το μέλλον τους από το παρόν τους.

Μια πρόγευση για τον τρόπο με τον οποίον θα κινηθούν τα πράγματα έδωσε πρόσφατα η Revolut που με χρήση τεχνητής νοημοσύνης μεταβάλει εντελώς τον τρόπο αξιολόγησης των πελατών τόσο στην λιανική όσο και στην επιχειρηματική τραπεζική.

Στοιχεία από την ίδια την αγορά θα τροφοδοτούν μοντέλα αξιολόγησης κινδύνου, χορήγησης και τιμολόγησης δανείων επιτυγχάνοντας ένα εξατομικευμένο αποτέλεσμα και εν τέλει πολύ χαμηλότερο κόστος για τις ίδιες της τράπεζες.

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Ειρήνη Σακελλάρη
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