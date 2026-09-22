Ασκήσεις ισορροπίας στο Χρηματιστήριο: «Μάχη» αγοραστών - πωλητών στο ταμπλό
Ασκήσεις ισορροπίας στο Χρηματιστήριο: «Μάχη» αγοραστών - πωλητών στο ταμπλό
Σε αναζήτηση νέων καταλυτών το ΧΑ μετά την αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές - Νέο ράλι για τη Viohalco - Rebound για την Coca-Cola HBC - Ισχυρές πιέσεις στις μετοχές των διυλιστηρίων
Με συνεχείς εναλλαγές στο πρόσημο του Γενικού Δείκτη έλαβε χώρα η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο βρίσκει σταδιακά τα «πατήματά» του στο πλαίσιο της προσαρμογής του στη νέα πραγματικότητα των ανεπτυγμένων αγορών. Οι αρχικοί κραδασμοί απορροφήθηκαν, με τους αγοραστές να επαναφέρουν τον ΓΔ κοντά στις 2.700 μονάδες στα υψηλά ημέρας. Ωστόσο, τα ενδοσυνεδριακά κέρδη χάθηκαν με αποτέλεσμα να έχουμε κλείσιμο σε ήπια πτωτικό έδαφος.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (22/9) ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 4,52 μονάδες ή -0,17% και έκλεισε στις 2.671,50 μονάδες. Σε 32 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.665,07 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.697,06 μονάδες. Απώλειες -0,22% καταγράφει το ΧΑ εντός του Σεπτεμβρίου, με τη φετινή απόδοση να διαμορφώνεται σε +25,97%.
Αντίρροπες δυνάμεις έκαναν την εμφάνισή τους στο ταμπλό. Οι μετοχές των διυλιστηρίων (Motor Oil και HELLENiQ ENERGY) αναδείχθηκαν σε αρνητικούς πρωταγωνιστές, καθώς δέχθηκαν πιέσεις από την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, σε συνδυασμό με τον χώρο για κατοχύρωση κερδών (profit taking) μετά το πρόσφατο ράλι τους. Αντίθετα, η Viohalco συνέχισε για τρίτη μέρα σε έντονα ανοδική τροχιά, έχοντας αναδειχθεί σε έναν από τους μεγάλους κερδισμένους από τη μετάβαση στις ανεπτυγμένες αγορές. Σημάδια ανάκαμψης έδειξε η Coca-Cola HBC, καταγράφοντας ισχυρή άνοδο και απορροφώντας ένα μέρος των κραδασμών που προκάλεσε η έκθεση του ομίλου στη ρωσική αγορά.
Σε μια περίοδο όπου η εγχώρια ειδησεογραφία παραμένει περιορισμένη, η ελληνική αγορά διατηρεί και αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη στενή συσχέτισή της με τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς δείκτες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, κεντρικός στόχος παραμένει η προσέγγιση και η σταθερή διατήρηση του Γενικού Δείκτη πάνω από το ορόσημο των 2.700 μονάδων στο αμέσως επόμενο διάστημα.
Στο μέτωπο των οικονομικών αποτελεσμάτων, τις επιδόσεις της για το α’ εξάμηνο του 2026 ανακοίνωσε η Πλαστικά Θράκης, πριν την έναρξη των σημερινών συναλλαγών. Μετά τη λήξη της συνεδρίασης θα ακολουθήσουν η Ελλάκτωρ και η Alumil. Αύριο (23/9) σειρά έχουν ο ΑΔΜΗΕ, η ΑΒΑΞ, η Κρι Κρι, η AS Company, η Έλτον και η ΛΑΝΑΚΑΜ, την Πέμπτη (24/9) θα προχωρήσουν σε ανακοινώσεις η Jumbo, η Aktor και η ΕΥΔΑΠ και την Παρασκευή (25/9) θα δημοσιεύσουν αποτελέσματα ο ΟΛΘ, η ΕΥΑΘ, η Quality and Reliability, η Alpha Real Estate Services, η Βιοκαρπέτ, η Interlife και η Εβροφάρμα.
Πλούσιο είναι το καλεντάρι της επόμενης εβδομάδας, καθώς ολοκληρώνεται η περίοδος των ανακοινώσεων για τα αποτελέσματα β’ τριμήνου και α’ εξαμήνου. Ειδικότερα, το πρόγραμμα έχει ως εξής: Δευτέρα (28/9) Intracom Holdings, ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική, Logismos, Loulis Food Ingredients, Πλαστικά Κρήτης, Μαθιός Πυρίμαχα – Τρίτη (29/9) ΟΛΠ, Real Consulting, Εκτέρ, Mevaco, ΟΝΥΞ Τουριστική, CNL Capital, Elinoil, Revoil, Intertech, Μινέρβα, Centric Συμμετοχών, Orilina Properties, Δάιος Πλαστικά – Τετάρτη (30/9) Fais Group, Τεχνική Ολυμπιακή, Yalco, Παΐρης, Έλαστρον, Βογιατζόγλου, Σωληνουργεία Τζιρακιάν, Ν. Λεβεντέρης, SunriseMezz, Interwood-Ξυλεμπορία, Μπλε Κέδρος, Ιατρικό Αθηνών, Εριουργία Τρία Άλφα, Galaxy Cosmos Mezz, Προοδευτική, Μουζάκης, Λάμψα, Mermeren Kombinat, Space Hellas, Medicon, Phoenix Vega Mezz, ΕΛΒΕ, Moda Bagno, Ικτίνος, Unibios, Αγροτικός Οίκος Σπύρου, Αττικές Εκδόσεις, Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, Μπήτρος Συμμετοχική, Αφοί Χ. Κορδέλλου, AVE.
Πηγή: Newmoney.gr
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (22/9) ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 4,52 μονάδες ή -0,17% και έκλεισε στις 2.671,50 μονάδες. Σε 32 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.665,07 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.697,06 μονάδες. Απώλειες -0,22% καταγράφει το ΧΑ εντός του Σεπτεμβρίου, με τη φετινή απόδοση να διαμορφώνεται σε +25,97%.
Αντίρροπες δυνάμεις έκαναν την εμφάνισή τους στο ταμπλό. Οι μετοχές των διυλιστηρίων (Motor Oil και HELLENiQ ENERGY) αναδείχθηκαν σε αρνητικούς πρωταγωνιστές, καθώς δέχθηκαν πιέσεις από την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, σε συνδυασμό με τον χώρο για κατοχύρωση κερδών (profit taking) μετά το πρόσφατο ράλι τους. Αντίθετα, η Viohalco συνέχισε για τρίτη μέρα σε έντονα ανοδική τροχιά, έχοντας αναδειχθεί σε έναν από τους μεγάλους κερδισμένους από τη μετάβαση στις ανεπτυγμένες αγορές. Σημάδια ανάκαμψης έδειξε η Coca-Cola HBC, καταγράφοντας ισχυρή άνοδο και απορροφώντας ένα μέρος των κραδασμών που προκάλεσε η έκθεση του ομίλου στη ρωσική αγορά.
Μπαράζ οικονομικών αποτελεσμάτων μέχρι την επόμενη ΤετάρτηΣε αναζήτηση νέων καταλυτών βρίσκεται η Λεωφόρος Αθηνών μετά την αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές. Το ευνοϊκό κλίμα που επικρατεί διεθνώς, με αιχμή του δόρατος την ισχυρή πορεία των τεχνολογικών μετοχών και τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, λειτουργεί ως καταλύτης για την ενίσχυση της επενδυτικής ψυχολογίας στο ΧΑ.
Σε μια περίοδο όπου η εγχώρια ειδησεογραφία παραμένει περιορισμένη, η ελληνική αγορά διατηρεί και αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη στενή συσχέτισή της με τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς δείκτες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, κεντρικός στόχος παραμένει η προσέγγιση και η σταθερή διατήρηση του Γενικού Δείκτη πάνω από το ορόσημο των 2.700 μονάδων στο αμέσως επόμενο διάστημα.
Στο μέτωπο των οικονομικών αποτελεσμάτων, τις επιδόσεις της για το α’ εξάμηνο του 2026 ανακοίνωσε η Πλαστικά Θράκης, πριν την έναρξη των σημερινών συναλλαγών. Μετά τη λήξη της συνεδρίασης θα ακολουθήσουν η Ελλάκτωρ και η Alumil. Αύριο (23/9) σειρά έχουν ο ΑΔΜΗΕ, η ΑΒΑΞ, η Κρι Κρι, η AS Company, η Έλτον και η ΛΑΝΑΚΑΜ, την Πέμπτη (24/9) θα προχωρήσουν σε ανακοινώσεις η Jumbo, η Aktor και η ΕΥΔΑΠ και την Παρασκευή (25/9) θα δημοσιεύσουν αποτελέσματα ο ΟΛΘ, η ΕΥΑΘ, η Quality and Reliability, η Alpha Real Estate Services, η Βιοκαρπέτ, η Interlife και η Εβροφάρμα.
Πλούσιο είναι το καλεντάρι της επόμενης εβδομάδας, καθώς ολοκληρώνεται η περίοδος των ανακοινώσεων για τα αποτελέσματα β’ τριμήνου και α’ εξαμήνου. Ειδικότερα, το πρόγραμμα έχει ως εξής: Δευτέρα (28/9) Intracom Holdings, ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική, Logismos, Loulis Food Ingredients, Πλαστικά Κρήτης, Μαθιός Πυρίμαχα – Τρίτη (29/9) ΟΛΠ, Real Consulting, Εκτέρ, Mevaco, ΟΝΥΞ Τουριστική, CNL Capital, Elinoil, Revoil, Intertech, Μινέρβα, Centric Συμμετοχών, Orilina Properties, Δάιος Πλαστικά – Τετάρτη (30/9) Fais Group, Τεχνική Ολυμπιακή, Yalco, Παΐρης, Έλαστρον, Βογιατζόγλου, Σωληνουργεία Τζιρακιάν, Ν. Λεβεντέρης, SunriseMezz, Interwood-Ξυλεμπορία, Μπλε Κέδρος, Ιατρικό Αθηνών, Εριουργία Τρία Άλφα, Galaxy Cosmos Mezz, Προοδευτική, Μουζάκης, Λάμψα, Mermeren Kombinat, Space Hellas, Medicon, Phoenix Vega Mezz, ΕΛΒΕ, Moda Bagno, Ικτίνος, Unibios, Αγροτικός Οίκος Σπύρου, Αττικές Εκδόσεις, Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, Μπήτρος Συμμετοχική, Αφοί Χ. Κορδέλλου, AVE.
Πηγή: Newmoney.gr
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