Ασκήσεις ισορροπίας στο Χρηματιστήριο: «Μάχη» αγοραστών - πωλητών στο ταμπλό

Σε αναζήτηση νέων καταλυτών το ΧΑ μετά την αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές - Νέο ράλι για τη Viohalco - Rebound για την Coca-Cola HBC - Ισχυρές πιέσεις στις μετοχές των διυλιστηρίων