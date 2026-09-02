Οι μέλισσες που προσλαμβάνονται να δουλέψουν για τους αγρότες
Οι μέλισσες που προσλαμβάνονται να δουλέψουν για τους αγρότες
Πριν φτάσει το φρούτο στο ράφι, κάποιος έχει εξασφαλίσει ότι οι μέλισσες βρίσκονται στο σωστό χωράφι τη σωστή στιγμή – και αυτό πλέον κοστίζει
Η επικονίαση ήταν κάποτε μια δωρεάν υπηρεσία της φύσης. Σήμερα, σε μεγάλο μέρος της οργανωμένης γεωργίας, έχει τιμοκατάλογο. Οι αγρότες πληρώνουν τους μελισσοκόμους για να μεταφέρουν τις κυψέλες τους στις καλλιέργειές τους την κρίσιμη περίοδο της ανθοφορίας, δημιουργώντας έτσι μια αγορά που συνδέει μελισσοκόμους, παραγωγούς και το κόστος της τροφής. Πρόκειται για μια οργανωμένη υπηρεσία μεταφοράς της γύρης από άνθος σε άνθος, με τιμές, συμφωνίες και συγκεκριμένους όρους. Με άλλα λόγια, οι μέλισσες έχουν αποκτήσει έναν δεύτερο, λιγότερο γνωστό ρόλο. Δεν είναι μόνο παραγωγοί μελιού, αλλά και εργατικό δυναμικό της γεωργίας.
Γιατί οι μέλισσες έγιναν υπηρεσία;
Για να φτάσει ένα φρούτο στο ράφι του σούπερ μάρκετ, πρέπει πρώτα να συμβεί κάτι πολύ απλό: η γύρη να βρει τον δρόμο της από το ένα άνθος στο άλλο. Στη φύση, αυτή τη δουλειά την αναλαμβάνουν οι επικονιαστές, όμως στη σύγχρονη γεωργία, το να αφήσει κανείς αυτή τη διαδικασία στην τύχη της είναι ένα ρίσκο που μπορεί να κοστίσει ακριβά. Οι άγριοι μεταφορείς της γύρης, όπως πεταλούδες, σφήκες, πουλιά κ.α., αντιμετωπίζουν διαρκώς περισσότερες πιέσεις, λόγω της απώλειας φυσικών βιοτόπων, της εντατικής γεωργίας, των φυτοφαρμάκων και της κλιματικής αλλαγής. Την ίδια στιγμή, οι καλλιέργειες δεν περιμένουν. Η ανθοφορία κρατά μόνο λίγες ημέρες και για έναν καλλιεργητή μια κακή περίοδος επικονίασης συχνά έχει ως αποτέλεσμα μικρότερη σοδειά και κατ’ επέκταση μικρότερο κέρδος.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Γιατί οι μέλισσες έγιναν υπηρεσία;
Για να φτάσει ένα φρούτο στο ράφι του σούπερ μάρκετ, πρέπει πρώτα να συμβεί κάτι πολύ απλό: η γύρη να βρει τον δρόμο της από το ένα άνθος στο άλλο. Στη φύση, αυτή τη δουλειά την αναλαμβάνουν οι επικονιαστές, όμως στη σύγχρονη γεωργία, το να αφήσει κανείς αυτή τη διαδικασία στην τύχη της είναι ένα ρίσκο που μπορεί να κοστίσει ακριβά. Οι άγριοι μεταφορείς της γύρης, όπως πεταλούδες, σφήκες, πουλιά κ.α., αντιμετωπίζουν διαρκώς περισσότερες πιέσεις, λόγω της απώλειας φυσικών βιοτόπων, της εντατικής γεωργίας, των φυτοφαρμάκων και της κλιματικής αλλαγής. Την ίδια στιγμή, οι καλλιέργειες δεν περιμένουν. Η ανθοφορία κρατά μόνο λίγες ημέρες και για έναν καλλιεργητή μια κακή περίοδος επικονίασης συχνά έχει ως αποτέλεσμα μικρότερη σοδειά και κατ’ επέκταση μικρότερο κέρδος.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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