Οι μέλισσες που προσλαμβάνονται να δουλέψουν για τους αγρότες

Πριν φτάσει το φρούτο στο ράφι, κάποιος έχει εξασφαλίσει ότι οι μέλισσες βρίσκονται στο σωστό χωράφι τη σωστή στιγμή – και αυτό πλέον κοστίζει