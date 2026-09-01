Χρηματιστήριο Αθηνών: Πισωγύρισμα στην πρώτη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου λόγω διεθνών πιέσεων

Δεύτερη σερί συνεδρίαση σημαντικών κερδών για τη Motor Oil, πιέστηκαν ΔΕΗ, Aktor, Metlen, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Allwyn - Το αρνητικό κλίμα στις διεθνείς αγορές παρέσυρε και το ελληνικό Χρηματιστήριο