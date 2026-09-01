Χρηματιστήριο Αθηνών: Πισωγύρισμα στην πρώτη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου λόγω διεθνών πιέσεων
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πισωγύρισμα στην πρώτη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου λόγω διεθνών πιέσεων
Δεύτερη σερί συνεδρίαση σημαντικών κερδών για τη Motor Oil, πιέστηκαν ΔΕΗ, Aktor, Metlen, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Allwyn - Το αρνητικό κλίμα στις διεθνείς αγορές παρέσυρε και το ελληνικό Χρηματιστήριο
Με το «αριστερό» μπήκε στον Σεπτέμβριο το Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά το +4,18% του Αυγούστου, με το επενδυτικό κοινό να επηρεάζεται από το διεθνές αρνητικό κλίμα, λόγω της έντασης της κρίσης στη Μέση Ανατολή, της ανόδου της τιμής του πετρελαίου και του sell off στην αγορά ομολόγων. O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε με πτώση 0,75% στις 2.657,05 μονάδες και ο τζίρος έφτασε λίγο πάνω από τα 222 εκατ. ευρώ.
Αντίστοιχα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης, έκλεισε με πτώση 0,72%, ο Mid Cap στο -0,77% και ο τραπεζικός δείκτης στο -0,51%.
Στο ταμπλό ξεχώρισε για δεύτερη σερί συνεδρίαση η μετοχή της Motor Oil, με κέρδη 3,08%, καθώς η εισηγμένη επέστρεψε στον δείκτη MSCI Greece Standard. Θετικές επιδόσεις κατέγραψαν και η Eurobank (+0,41%), η Λάμψα (+1,27%), η Κρι Κρι (+1,74%). Στον αντίποδα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχασε 2,62%, η ΔΕΗ 1,58%, η Allwyn 0,89%, η Metlen 1,94% και η Aktor 0,97%.
Στο μέτωπο των οικονομικών αποτελεσμάτων, η Quest Holdings αναμένεται να ανακοινώσει αύριο μετά το κλείσιμο της αγοράς, τα οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο και το πρώτο εξάμηνο του 2026.
Τέλος, η Alpha Trust Holdings υπέβαλε αίτημα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη διαγραφή των 3,22 εκατ. μετοχών της από τη Euronext Athens, μετά την έγκριση του μοναδικού μετόχου της, της Alpha Bank, η οποία ελέγχει πλέον το 100% της εταιρείας. Η διαγραφή αποτελεί το τελευταίο διοικητικό βήμα μετά την απόκτηση του πλήρους ελέγχου της Alpha Trust Holdings από την Alpha Bank και δεν συνεπάγεται πρόσθετη οικονομική επίπτωση για τον τραπεζικό όμιλο.
Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού Treasury ενισχύθηκε σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τον Ιανουάριο του 2025. Την ίδια στιγμή, η απόδοση του 10ετούς ιαπωνικού κρατικού ομολόγου έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 1996, ενώ η αντίστοιχη γερμανική απόδοση αναφοράς ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2011.
Νωρίτερα στα ασιατικά χρηματιστήρια, ο Nikkei 225 σημείωνε οριακή άνοδο 0,04%, ενώ ο ευρύτερος δείκτης TOPIX κινούνταν αντίθετα, καταγράφοντας άνοδο 0,78%. Στη Νότια Κορέα, ο KOSPI έχανε 0,14%, παρά τα ιδιαίτερα ισχυρά στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο. Στην Κίνα, η εικόνα ήταν μικτή. Ο Shanghai Composite και ο CSI 300 κινούνταν κοντά στο αμετάβλητο, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng υποχωρούσε κατά 0,9%.
Τέλος, στις ευρωαγορές, ο Stoxx 600 υποχωρεί 0,49%, ο γερμανικός Dax διολισθαίνει 1,04%, ο FTSE 100 στο Λονδίνο χάνει 0,34%, ο γαλλικός CAC -0,35% και ο FTSE MIB στο Μιλάνο -0,96%.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Αντίστοιχα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης, έκλεισε με πτώση 0,72%, ο Mid Cap στο -0,77% και ο τραπεζικός δείκτης στο -0,51%.
Στο ταμπλό ξεχώρισε για δεύτερη σερί συνεδρίαση η μετοχή της Motor Oil, με κέρδη 3,08%, καθώς η εισηγμένη επέστρεψε στον δείκτη MSCI Greece Standard. Θετικές επιδόσεις κατέγραψαν και η Eurobank (+0,41%), η Λάμψα (+1,27%), η Κρι Κρι (+1,74%). Στον αντίποδα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχασε 2,62%, η ΔΕΗ 1,58%, η Allwyn 0,89%, η Metlen 1,94% και η Aktor 0,97%.
Στο μέτωπο των οικονομικών αποτελεσμάτων, η Quest Holdings αναμένεται να ανακοινώσει αύριο μετά το κλείσιμο της αγοράς, τα οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο και το πρώτο εξάμηνο του 2026.
Τέλος, η Alpha Trust Holdings υπέβαλε αίτημα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη διαγραφή των 3,22 εκατ. μετοχών της από τη Euronext Athens, μετά την έγκριση του μοναδικού μετόχου της, της Alpha Bank, η οποία ελέγχει πλέον το 100% της εταιρείας. Η διαγραφή αποτελεί το τελευταίο διοικητικό βήμα μετά την απόκτηση του πλήρους ελέγχου της Alpha Trust Holdings από την Alpha Bank και δεν συνεπάγεται πρόσθετη οικονομική επίπτωση για τον τραπεζικό όμιλο.
Στο κόκκινο οι διεθνείς αγορές – Sell off στα ομόλογαΣε αρνητικό έδαφος ξεκίνησε η πρώτη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου στη Wall Street, καθώς οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό και οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου οδήγησαν σε άνοδο τις αποδόσεις των ομολόγων στις ΗΠΑ και διεθνώς, εντείνοντας τους προβληματισμούς για το εάν η Fed θα προχωρήσει σε αυστηρότερη νομισματική πολιτική αργότερα μέσα στον μήνα. Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 301 μονάδες ή 0,6%, ενώ ο S&P 500 σημείωσε πτώση 0,7%. Ο τεχνολογικός Nasdaq κινήθηκε χαμηλότερα κατά 1,1%.
Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού Treasury ενισχύθηκε σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τον Ιανουάριο του 2025. Την ίδια στιγμή, η απόδοση του 10ετούς ιαπωνικού κρατικού ομολόγου έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 1996, ενώ η αντίστοιχη γερμανική απόδοση αναφοράς ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2011.
Νωρίτερα στα ασιατικά χρηματιστήρια, ο Nikkei 225 σημείωνε οριακή άνοδο 0,04%, ενώ ο ευρύτερος δείκτης TOPIX κινούνταν αντίθετα, καταγράφοντας άνοδο 0,78%. Στη Νότια Κορέα, ο KOSPI έχανε 0,14%, παρά τα ιδιαίτερα ισχυρά στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο. Στην Κίνα, η εικόνα ήταν μικτή. Ο Shanghai Composite και ο CSI 300 κινούνταν κοντά στο αμετάβλητο, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng υποχωρούσε κατά 0,9%.
Τέλος, στις ευρωαγορές, ο Stoxx 600 υποχωρεί 0,49%, ο γερμανικός Dax διολισθαίνει 1,04%, ο FTSE 100 στο Λονδίνο χάνει 0,34%, ο γαλλικός CAC -0,35% και ο FTSE MIB στο Μιλάνο -0,96%.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα