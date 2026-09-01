Πετρέλαιο: Άλμα σε υψηλό Ιουλίου μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, στα 93,9 δολάρια το Brent

Αυτή την ώρα το Brent ενισχύεται κατά 3,44 δολάρια ή 3,8%, στα 93,93 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI σημειώνει άνοδο 3,72 δολαρίων ή 4,3%, στα 89,48 δολάρια το βαρέλι