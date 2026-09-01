Πετρέλαιο: Άλμα σε υψηλό Ιουλίου μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, στα 93,9 δολάρια το Brent
Πετρέλαιο: Άλμα σε υψηλό Ιουλίου μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, στα 93,9 δολάρια το Brent
Αυτή την ώρα το Brent ενισχύεται κατά 3,44 δολάρια ή 3,8%, στα 93,93 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI σημειώνει άνοδο 3,72 δολαρίων ή 4,3%, στα 89,48 δολάρια το βαρέλι
Τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά στόχων των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) στο Ιράν, σε συνδυασμό με την ανταλλαγή στρατιωτικών επιθέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, επανέφεραν στο προσκήνιο τους φόβους για μια ευρύτερη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, προκαλώντας νέο άλμα στις τιμές του αργού πετρελαίου και αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ.
Αυτή την ώρα το Brent ενισχύεται κατά 3,44 δολάρια ή 3,8%, στα 93,93 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI σημειώνει άνοδο 3,72 δολαρίων ή 4,3%, στα 89,48 δολάρια το βαρέλι, αγγίζοντας τα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιούλιο, καθώς οι αγορές τιμολογούν αυξημένο γεωπολιτικό ρίσκο και τον κίνδυνο νέων διαταραχών σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.
Η άνοδος ήρθε μετά την επιβεβαίωση από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά στόχων των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) στο Ιράν.
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Αυτή την ώρα το Brent ενισχύεται κατά 3,44 δολάρια ή 3,8%, στα 93,93 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI σημειώνει άνοδο 3,72 δολαρίων ή 4,3%, στα 89,48 δολάρια το βαρέλι, αγγίζοντας τα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιούλιο, καθώς οι αγορές τιμολογούν αυξημένο γεωπολιτικό ρίσκο και τον κίνδυνο νέων διαταραχών σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.
Η άνοδος ήρθε μετά την επιβεβαίωση από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά στόχων των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) στο Ιράν.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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