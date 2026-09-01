DBRS: Ανθεκτική η Ελλάδα στα υψηλά επιτόκια, «ασπίδα» για το χρέος ανάπτυξη και πλεονάσματα
DBRS: Ανθεκτική η Ελλάδα στα υψηλά επιτόκια, «ασπίδα» για το χρέος ανάπτυξη και πλεονάσματα
Η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών που προβλέπεται να εμφανίζουν πρωτογενή πλεονάσματα καθ' όλη την περίοδο 2026-2030, περιορίζοντας τις μελλοντικές χρηματοδοτικές τους ανάγκες
Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες της Ευρωζώνης που επηρεάζονται λιγότερο από την παραμονή των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα, παρά το μεγάλο δημόσιο χρέος της, σύμφωνα με νέα ανάλυση της Morningstar DBRS.
Καθοριστικό ρόλο παίζουν οι ισχυρότερες προοπτικές ανάπτυξης, τα πρωτογενή πλεονάσματα και η αναμενόμενη συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ.
Η έκθεση, εξετάζει τις επιπτώσεις του περιβάλλοντος «higher for longer» στο κόστος εξυπηρέτησης και στη δυναμική του δημόσιου χρέους εννέα χωρών της Ευρωζώνης: Ελλάδας, Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας, Βελγίου, Αυστρίας και Ολλανδίας.
Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι, μολονότι η άνοδος των αποδόσεων αυξάνει τις πιέσεις στα δημόσια οικονομικά, οι επιπτώσεις διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα. Μάλιστα, Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία εμφανίζονται ως οι λιγότερο επηρεαζόμενες οικονομίες του δείγματος.
Έκτοτε, όμως, οι ονομαστικές αποδόσεις συνέχισαν να αυξάνονται στις περισσότερες χώρες, παρά την αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων, και πλέον κινούνται σε γενικές γραμμές στα επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί στις αρχές της δεκαετίας του 2010.
Σύμφωνα με την DBRS, πίσω από αυτή την εξέλιξη βρίσκονται πλέον περισσότερο διαρθρωτικοί παράγοντες. Η προσφορά κρατικών ομολόγων έχει αυξηθεί δραστικά, καθώς πολλές προηγμένες οικονομίες εμφανίζουν μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα και πρέπει παράλληλα να αναχρηματοδοτήσουν υψηλότερα αποθέματα χρέους.
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Καθοριστικό ρόλο παίζουν οι ισχυρότερες προοπτικές ανάπτυξης, τα πρωτογενή πλεονάσματα και η αναμενόμενη συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ.
Η έκθεση, εξετάζει τις επιπτώσεις του περιβάλλοντος «higher for longer» στο κόστος εξυπηρέτησης και στη δυναμική του δημόσιου χρέους εννέα χωρών της Ευρωζώνης: Ελλάδας, Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας, Βελγίου, Αυστρίας και Ολλανδίας.
Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι, μολονότι η άνοδος των αποδόσεων αυξάνει τις πιέσεις στα δημόσια οικονομικά, οι επιπτώσεις διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα. Μάλιστα, Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία εμφανίζονται ως οι λιγότερο επηρεαζόμενες οικονομίες του δείγματος.
Γιατί οι αποδόσεις θα παραμείνουν υψηλέςΤο κόστος δανεισμού των κυβερνήσεων της Ευρωζώνης έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Μετά από μια μακρά περίοδο εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων εκτινάχθηκαν το 2022 εξαιτίας του πληθωριστικού σοκ και της επακόλουθης αυστηροποίησης της νομισματικής πολιτικής.
Έκτοτε, όμως, οι ονομαστικές αποδόσεις συνέχισαν να αυξάνονται στις περισσότερες χώρες, παρά την αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων, και πλέον κινούνται σε γενικές γραμμές στα επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί στις αρχές της δεκαετίας του 2010.
Σύμφωνα με την DBRS, πίσω από αυτή την εξέλιξη βρίσκονται πλέον περισσότερο διαρθρωτικοί παράγοντες. Η προσφορά κρατικών ομολόγων έχει αυξηθεί δραστικά, καθώς πολλές προηγμένες οικονομίες εμφανίζουν μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα και πρέπει παράλληλα να αναχρηματοδοτήσουν υψηλότερα αποθέματα χρέους.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr.
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