DBRS: Ανθεκτική η Ελλάδα στα υψηλά επιτόκια, «ασπίδα» για το χρέος ανάπτυξη και πλεονάσματα

Η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών που προβλέπεται να εμφανίζουν πρωτογενή πλεονάσματα καθ' όλη την περίοδο 2026-2030, περιορίζοντας τις μελλοντικές χρηματοδοτικές τους ανάγκες