Πετρέλαιο: Επιστροφή του Brent πάνω από τα $90 μετά το «όχι» Τραμπ στους όρους συμφωνίας με το Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν άνω του 2% μετά από τρεις συνεδριάσεις απωλειών, καθώς η στάση του Τραμπ απέναντι στο Ιράν απομακρύνει τις προσδοκίες για άμεση διπλωματική αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή