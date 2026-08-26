Σύνταξη: 8.000 νέες θέσεις μέσω ΔΥΠΑ για ανέργους 55+, ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Κατά 8.000 θέσεις διευρύνεται το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για ανέργους άνω των 55 ετών, με το ηλικιακό όριο να φτάνει πλέον τα 74 έτη. Συνολικά προβλέπονται 43.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης, κυρίως σε δημόσιους φορείς