Σύνταξη: 8.000 νέες θέσεις μέσω ΔΥΠΑ για ανέργους 55+, ποιοι είναι οι δικαιούχοι
Σύνταξη: 8.000 νέες θέσεις μέσω ΔΥΠΑ για ανέργους 55+, ποιοι είναι οι δικαιούχοι
Κατά 8.000 θέσεις διευρύνεται το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για ανέργους άνω των 55 ετών, με το ηλικιακό όριο να φτάνει πλέον τα 74 έτη. Συνολικά προβλέπονται 43.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης, κυρίως σε δημόσιους φορείς
Νέα δυνατότητα επιστροφής στην αγορά εργασίας αποκτούν χιλιάδες άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς το πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ για τους άνω των 55 ετών ενισχύεται με ακόμη 8.000 επιδοτούμενες θέσεις. Παράλληλα, το πλαίσιο διευρύνεται ώστε να καλύπτει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και πολίτες έως 74 ετών, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη συγκεντρώσει τον απαραίτητο χρόνο ασφάλισης για συνταξιοδότηση.
Με τη νέα επέκταση, ο συνολικός σχεδιασμός του προγράμματος ανεβαίνει στις 43.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης, ενισχύοντας σημαντικά ένα από τα βασικά εργαλεία για την επανένταξη μεγαλύτερων σε ηλικία ανέργων στην απασχόληση.
Οι επιπλέον προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν σε δήμους, περιφέρειες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και άλλους επιλέξιμους φορείς, με σημαντικό μέρος των νέων θέσεων να κατευθύνεται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Η επέκταση έχει διπλή στόχευση: αφενός να προσφέρει εργασιακή διέξοδο σε μια ηλικιακή ομάδα που αντιμετωπίζει μεγαλύτερες δυσκολίες στην εύρεση νέας θέσης και αφετέρου να συμβάλει στην κάλυψη αναγκών στελέχωσης του δημόσιου τομέα.
Διαβάστε περισσότερα στο NewMoney.
Με τη νέα επέκταση, ο συνολικός σχεδιασμός του προγράμματος ανεβαίνει στις 43.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης, ενισχύοντας σημαντικά ένα από τα βασικά εργαλεία για την επανένταξη μεγαλύτερων σε ηλικία ανέργων στην απασχόληση.
Οι επιπλέον προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν σε δήμους, περιφέρειες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και άλλους επιλέξιμους φορείς, με σημαντικό μέρος των νέων θέσεων να κατευθύνεται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Η επέκταση έχει διπλή στόχευση: αφενός να προσφέρει εργασιακή διέξοδο σε μια ηλικιακή ομάδα που αντιμετωπίζει μεγαλύτερες δυσκολίες στην εύρεση νέας θέσης και αφετέρου να συμβάλει στην κάλυψη αναγκών στελέχωσης του δημόσιου τομέα.
Διαβάστε περισσότερα στο NewMoney.
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