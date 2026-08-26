Κίνα και Ελλάδα: Τα δύο διαφορετικά μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην παγκόσμια ναυτιλία

Η Κίνα στηρίζεται στο μέγεθος, στην κρατική χρηματοδότηση και στη βιομηχανική της βάση, ενώ η ελληνική ναυτιλία αντλεί τη δύναμή της από την ιδιωτική επιχειρηματικότητα, την παγκόσμια παρουσία και την εμπορική ευελιξία