Κίνα και Ελλάδα: Τα δύο διαφορετικά μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην παγκόσμια ναυτιλία
Κίνα και Ελλάδα: Τα δύο διαφορετικά μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην παγκόσμια ναυτιλία
Η Κίνα στηρίζεται στο μέγεθος, στην κρατική χρηματοδότηση και στη βιομηχανική της βάση, ενώ η ελληνική ναυτιλία αντλεί τη δύναμή της από την ιδιωτική επιχειρηματικότητα, την παγκόσμια παρουσία και την εμπορική ευελιξία
Κίνα και Ελλάδα αποτελούν σήμερα τους δύο ισχυρότερους πόλους της παγκόσμιας πλοιοκτησίας, εκπροσωπώντας δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Από τη μία βρίσκεται ένα σύστημα που συνδέει το κράτος, τις τράπεζες, τα ναυπηγεία και τις ναυτιλιακές εταιρείες. Από την άλλη, ένα αποκεντρωμένο επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο βασίζεται σε ιδιωτικές, συχνά οικογενειακές επιχειρήσεις με διεθνή προσανατολισμό.
Σύμφωνα με ανάλυση του ναυλομεσιτικού οίκου BRS, η Κίνα ελέγχει περίπου το 25% του παγκόσμιου στόλου με βάση τον αριθμό των πλοίων, έναντι περίπου 11% της Ελλάδας. Η συγκεκριμένη σύγκριση, ωστόσο, αποτυπώνει μόνο μία πλευρά της πραγματικής ισορροπίας δυνάμεων.
Η Ελλάδα εξακολουθεί να προηγείται με κριτήριο τη μεταφορική ικανότητα. Ο ελληνόκτητος στόλος αριθμεί σχεδόν 5.800 πλοία, συνολικής χωρητικότητας άνω των 458 εκατ. dwt, και αντιπροσωπεύει περίπου το 19,1% της παγκόσμιας χωρητικότητας.
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Σύμφωνα με ανάλυση του ναυλομεσιτικού οίκου BRS, η Κίνα ελέγχει περίπου το 25% του παγκόσμιου στόλου με βάση τον αριθμό των πλοίων, έναντι περίπου 11% της Ελλάδας. Η συγκεκριμένη σύγκριση, ωστόσο, αποτυπώνει μόνο μία πλευρά της πραγματικής ισορροπίας δυνάμεων.
Η Ελλάδα εξακολουθεί να προηγείται με κριτήριο τη μεταφορική ικανότητα. Ο ελληνόκτητος στόλος αριθμεί σχεδόν 5.800 πλοία, συνολικής χωρητικότητας άνω των 458 εκατ. dwt, και αντιπροσωπεύει περίπου το 19,1% της παγκόσμιας χωρητικότητας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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