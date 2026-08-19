Μύκονος: Ποια ακίνητα βγαίνουν στο σφυρί το επόμενο διάστημα
Μύκονος: Ποια ακίνητα βγαίνουν στο σφυρί το επόμενο διάστημα
Οικόπεδα, οικίες και ημιτελή κτίσματα σε διάφορες περιοχές του «νησιού των ανέμων» βρίσκονται στο στόχαστρο των πλειστηριασμών
Από την… καταιγίδα των πλειστηριασμών που αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου δεν παίρνει εξαίρεση ούτε η Μύκονος. Γιατί μπορεί στο δημοφιλές «νησί των ανέμων» να κυριαρχούν οι μεγαλοπρεπείς βίλες και τα πανάκριβα ξενοδοχεία, εστιατόρια και κέντρα διασκέδασης, αλλά υπάρχει και μια άλλη πλευρά.
Αυτή που καθιστά ακόμη και τη Μύκονο «ευάλωτη» στα ηλεκτρονικά σφυριά για περιπτώσεις εταιρειών ή μεμονωμένων φυσικών προσώπων που για διάφορους λόγους δημιούργησαν χρέη.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Αυτή που καθιστά ακόμη και τη Μύκονο «ευάλωτη» στα ηλεκτρονικά σφυριά για περιπτώσεις εταιρειών ή μεμονωμένων φυσικών προσώπων που για διάφορους λόγους δημιούργησαν χρέη.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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