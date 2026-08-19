Οι δισεκατομμυριούχοι της κρεμάστρας
Οι δισεκατομμυριούχοι της κρεμάστρας
Από ένα κομμάτι λυγισμένου σύρματος σε μια παγκόσμια βιομηχανία
Είναι από εκείνα τα αντικείμενα που θεωρούμε ότι υπήρχαν πάντα. Ανοίγουμε την ντουλάπα, βλέπουμε δεκάδες ή ακόμα και εκατοντάδες κρεμάστρες. Σπάνια αναρωτιόμαστε ποιος τις κατασκεύασε, πότε εμφανίστηκαν και πώς κατάφεραν να γίνουν απαραίτητες για τον τρόπο με τον οποίο αποθηκεύουμε τα ρούχα μας. Κι όμως, η κρεμάστρα είναι σχετικά νέα εφεύρεση. Για αιώνες τα ρούχα διπλώνονταν, τοποθετούνταν σε σεντούκια ή κρεμιούνταν από απλούς γάντζους. Ακόμη και στις αρχές του 19ου αιώνα, τα πανωφόρια διέθεταν υφασμάτινες θηλιές στο εσωτερικό τους, ώστε να μπορούν να κρεμαστούν. Γύρω στο 1850 άρχισαν να χρησιμοποιούνται μεταλλικές αλυσίδες αντί για τις υφασμάτινες θηλιές, αλλά η ιδέα μιας κατασκευής που θα στηρίζει ολόκληρο το ρούχο από τους ώμους δεν είχε ακόμη καθιερωθεί.
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