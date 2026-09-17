Μαχλάς στο The Football Show: Ο Κόντης άλλαξε τα πάντα στον ΟΦΗ, η ομάδα βρίσκεται εκεί που έπρεπε να είναι όλα τα χρόνια
SPORTS
The Football Show ΟΦΗ Νίκος Μαχλάς

Μαχλάς στο The Football Show: Ο Κόντης άλλαξε τα πάντα στον ΟΦΗ, η ομάδα βρίσκεται εκεί που έπρεπε να είναι όλα τα χρόνια

Τι είπε για την εξέλιξη του ΟΦΗ, τον Χρήστο Κόντη και τον στόχο να διατηρηθεί η ομάδα στο σημερινό επίπεδο

Μαχλάς στο The Football Show: Ο Κόντης άλλαξε τα πάντα στον ΟΦΗ, η ομάδα βρίσκεται εκεί που έπρεπε να είναι όλα τα χρόνια
Για την πορεία του ΟΦΗ, τη δουλειά του Χρήστου Κόντη αλλά και τους στόχους της ομάδας μίλησε ο Νίκος Μαχλάς στην εκπομπή The Football Show by Stoiximan του protothema.gr.

Ο Νίκος Μαχλάς ανέφερε ότι ο ΟΦΗ βρίσκεται εκεί που έπρεπε να είναι όλα τα χρόνια, επισημαίνοντας τη μεγάλη εξέλιξη που έχει σημειώσει η ομάδα.

Αναφερόμενος στην αλλαγή γηπέδου και στο κατά πόσο αυτή μπορεί να επηρεάσει τους ποδοσφαιριστές, απάντησε: «Όταν έχεις μία καλή ομάδα μπορείς να παίξεις καλά σε οποιοδήποτε γήπεδο».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Χρήστο Κόντη, τονίζοντας ότι από τη στιγμή που ανέλαβε την ομάδα άλλαξε τα πάντα και τη φιλοσοφία της.

Όπως σημείωσε ο Μαχλάς, είναι πολύ σημαντικό για μία ομάδα να διαθέτει έναν προπονητή που μπορεί να διαχειρίζεται σωστά το σύνολο.

Παράλληλα, στάθηκε στην ανάγκη ο ΟΦΗ να διατηρήσει το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται, προκειμένου να μπορέσει στη συνέχεια να κάνει το επόμενο βήμα και να φτάσει ακόμη ψηλότερα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελεί στοίχημα για τον ΟΦΗ να παραμείνει σε αυτό το επίπεδο, ενώ υπογράμμισε ότι η ομάδα διαθέτει προπονητή, παίκτες και διοίκηση που γνωρίζουν τι θέλουν, ώστε να έχει μια αξιοπρεπή πορεία στην Ευρώπη.

Δείτε live την εκπομπή:

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