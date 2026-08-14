Το σπίτι δεν χτίζεται πια, κληρονομείται
Το σπίτι δεν χτίζεται πια, κληρονομείται
Η απόκτηση κατοικίας παύει σταδιακά να αποτελεί αποτέλεσμα εισοδήματος και επαγγελματικής προόδου και εξαρτάται όλο και περισσότερο από την οικογενειακή περιουσία
Ένα ζευγάρι στα τριάντα του, με σταθερή δουλειά και μισθό πάνω από τον μέσο όρο, κάθεται σήμερα σε οποιαδήποτε αμερικανική πόλη και κάνει τους λογαριασμούς. Πόσα χρόνια θέλει να μαζέψει την προκαταβολή; Πόσο θα του κοστίσει το δάνειο με τα σημερινά επιτόκια; Και μετά έρχεται η ερώτηση που πριν τριάντα χρόνια κανείς δεν έκανε με τέτοια συχνότητα: θα βοηθήσουν οι γονείς;
Σύμφωνα με την νέα ετήσια έκθεση του Κέντρου Οικιστικών Σπουδών του Χάρβαρντ οι τιμές κατοικίας έχουν σκαρφαλώσει σχεδόν 55% από την αρχή του 2020, ενώ η ιδιοκατοίκηση υποχώρησε το 2025 για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, με τη μεγαλύτερη πτώση να την πληρώνουν οι κάτω των 35.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Σύμφωνα με την νέα ετήσια έκθεση του Κέντρου Οικιστικών Σπουδών του Χάρβαρντ οι τιμές κατοικίας έχουν σκαρφαλώσει σχεδόν 55% από την αρχή του 2020, ενώ η ιδιοκατοίκηση υποχώρησε το 2025 για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, με τη μεγαλύτερη πτώση να την πληρώνουν οι κάτω των 35.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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