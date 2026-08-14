Το σπίτι δεν χτίζεται πια, κληρονομείται

Η απόκτηση κατοικίας παύει σταδιακά να αποτελεί αποτέλεσμα εισοδήματος και επαγγελματικής προόδου και εξαρτάται όλο και περισσότερο από την οικογενειακή περιουσία