H πόλη των ευτυχισμένων κατοίκων
H πόλη των ευτυχισμένων κατοίκων
Ικανοποιητικά εισοδήματα, αίσθηση ισχυρής κοινότητας, χαμηλό ποσοστό κατάθλιψης και υψηλό προσδόκιμο ζωής εγγυώνται την ευεξία και την ασφάλεια που αναζητά ο μέσος άνθρωπος
Η εύκολη απάντηση είναι το χρήμα. Η δύσκολη έχει να κάνει με τη συμπερίληψη, που σημαίνει καμία διάκριση. Αρκεί μια πόλη να είναι ευτυχισμένη, επειδή καταγράφει εντυπωσιακούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης; Μπορούν τα οφέλη αυτής της ανάπτυξης να διαχέονται δίκαια σε όλους τους κατοίκους; Σε έναν ολοένα πιο αστικοποιημένο πλανήτη, όπου σήμερα περίπου 4,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε πόλεις και ο αριθμός αυτός εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα έξι δισεκατομμύρια μέχρι το 2045, η έννοια της ευτυχίας αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο και εξελίσσεται σε μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις της σύγχρονης εποχής.
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