ΕΕ: Νέοι κανόνες για τις χειραποσκευές και μεγαλύτερη διαφάνεια στα αεροπορικά εισιτήρια

Το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει δωρεάν προσωπικό αντικείμενο και μικρή χειραποσκευή, μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές, ταχύτερες αποζημιώσεις και ενισχυμένη προστασία για οικογένειες και ευάλωτους επιβάτες, προκαλώντας αντιδράσεις στις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους