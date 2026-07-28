ΕΕ: Νέοι κανόνες για τις χειραποσκευές και μεγαλύτερη διαφάνεια στα αεροπορικά εισιτήρια
ΕΕ: Νέοι κανόνες για τις χειραποσκευές και μεγαλύτερη διαφάνεια στα αεροπορικά εισιτήρια
Το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει δωρεάν προσωπικό αντικείμενο και μικρή χειραποσκευή, μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές, ταχύτερες αποζημιώσεις και ενισχυμένη προστασία για οικογένειες και ευάλωτους επιβάτες, προκαλώντας αντιδράσεις στις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους
Η εικόνα ενός φθηνού αεροπορικού εισιτηρίου που ακριβαίνει σταδιακά όσο ο ταξιδιώτης ολοκληρώνει την κράτησή του ενδέχεται να περιοριστεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί προωθούν ένα νέο πλαίσιο για τις αερομεταφορές, με βασικό στόχο να ενσωματωθούν στην αρχική τιμή υπηρεσίες που σήμερα χρεώνονται χωριστά και συχνά αυξάνουν αισθητά το τελικό κόστος του ταξιδιού.
Στο επίκεντρο βρίσκεται η μεταφορά χειραποσκευών στην καμπίνα, ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει πολυάριθμες διαμαρτυρίες από επιβάτες και οργανώσεις καταναλωτών. Με βάση τους νέους κανόνες, κάθε ταξιδιώτης θα δικαιούται να έχει μαζί του, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, τόσο ένα προσωπικό αντικείμενο όσο και μία μικρή αποσκευή καμπίνας.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Στο επίκεντρο βρίσκεται η μεταφορά χειραποσκευών στην καμπίνα, ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει πολυάριθμες διαμαρτυρίες από επιβάτες και οργανώσεις καταναλωτών. Με βάση τους νέους κανόνες, κάθε ταξιδιώτης θα δικαιούται να έχει μαζί του, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, τόσο ένα προσωπικό αντικείμενο όσο και μία μικρή αποσκευή καμπίνας.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα