Serenata, Amaretti, Tottis Chips: Πώς τα σνακ της οικογένειας Τόττη πλησιάζουν τα 150 εκατ. ευρώ

Η Tottis Bingo κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό πωλήσεων, η Tottis Foods International επενδύει στη Φλώρινα και οι διοικήσεις των δύο εταιρειών βλέπουν περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων και το 2026