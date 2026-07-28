Serenata, Amaretti, Tottis Chips: Πώς τα σνακ της οικογένειας Τόττη πλησιάζουν τα 150 εκατ. ευρώ
Serenata, Amaretti, Tottis Chips: Πώς τα σνακ της οικογένειας Τόττη πλησιάζουν τα 150 εκατ. ευρώ
Η Tottis Bingo κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό πωλήσεων, η Tottis Foods International επενδύει στη Φλώρινα και οι διοικήσεις των δύο εταιρειών βλέπουν περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων και το 2026
Τις βάσεις για να προσεγγίσουν τα 150 εκατ. ευρώ σε πωλήσεις βάζουν οι δύο εταιρείες τροφίμων της οικογένειας Τόττη. Οι διοικήσεις της Tottis Bingo και της Tottis Foods International εκτιμούν ότι το 2026 ο συνδυασμένος κύκλος εργασιών τους θα φτάσει περίπου τα 145 εκατ. ευρώ, μετά το ιστορικό υψηλό πωλήσεων που κατέγραψε η πρώτη και τη συνέχιση του επενδυτικού προγράμματος της δεύτερης στη μονάδα της Φλώρινας.
Με αιχμή προϊόντα που βρίσκονται εδώ και δεκαετίες στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως οι Serenata, τα Amaretti, τα Tottis Chips, τα Tottis Bread Chips και τα Tottis Bruschettini οι δύο εταιρείες είχαν το 2025 συνδυασμένο κύκλο εργασιών 136,3 εκατ. ευρώ και πλέον βάζουν τον πήχη ακόμη υψηλότερα. Η εκτίμηση αυτή στηρίζεται στις προβλέψεις των διοικήσεων για αύξηση των πωλήσεων κατά περίπου 7% στην Tottis Bingo και κατά 5% στην Tottis Foods International, εξέλιξη που, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα οδηγήσει σε νέο ιστορικό υψηλό για τις δραστηριότητες της οικογένειας Τόττη.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Με αιχμή προϊόντα που βρίσκονται εδώ και δεκαετίες στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως οι Serenata, τα Amaretti, τα Tottis Chips, τα Tottis Bread Chips και τα Tottis Bruschettini οι δύο εταιρείες είχαν το 2025 συνδυασμένο κύκλο εργασιών 136,3 εκατ. ευρώ και πλέον βάζουν τον πήχη ακόμη υψηλότερα. Η εκτίμηση αυτή στηρίζεται στις προβλέψεις των διοικήσεων για αύξηση των πωλήσεων κατά περίπου 7% στην Tottis Bingo και κατά 5% στην Tottis Foods International, εξέλιξη που, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα οδηγήσει σε νέο ιστορικό υψηλό για τις δραστηριότητες της οικογένειας Τόττη.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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