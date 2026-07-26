Ο άνθρωπος που έβαλε τα mini bar στα ξενοδοχεία

Ο Ρόμπερτ Άρνολντ κατάλαβε πρώτος ότι η μεγαλύτερη πολυτέλεια είναι να μη χρειάζεται να βγεις από το δωμάτιο