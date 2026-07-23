Ισχυρή πτώση στο Χρηματιστήριο - Αναστάτωση για τους επενδυτές μετά το μπέρδεμα με τη STOXX

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«Ασανσέρ» ήταν η σημερινή συνεδρίαση του, με την STOXX να φέρνει σύγχυση στις τάξεις των επενδυτών. Αρχικά ο διεθνής οίκος είχε ανακοινώσει ότι η αναβάθμιση του ελληνικού χρηματιστηρίου στις ανεπτυγμένες αγορές θα μετατεθεί για τον Ιούνιο του 2027. Ωστόσο, με διορθωτική του ανακοίνωση, διευκρίνισε ότι οι αλλαγές αφορούν μόνο τους δείκτες STOXX World Indices και ως εκ τούτου, οι αναμενόμενες εισροές περίπου 1,5 δισ. δολαρίων που συνδέονται με την αναταξινόμηση αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά κατά την αναδιάρθρωση (rebalancing) του ερχόμενου Σεπτεμβρίου.Οι πωλητές έσπευσαν μαζικά λίγο μετά τις 15:00, όταν δηλαδή βγήκε η αρχική ανακοίνωση, με τις πιέσεις να περιορίζονται μετά τις 16:00, όταν δημοσιεύθηκε η διευκρινιστική ανακοίνωση. Σε αυτό το πλαίσιο, οι τραπεζικές μετοχές ως ο μεγάλος χαμένος αυτής της υποτιθέμενης χρονικής μετάθεσης, έφτασαν να χάνουν σχεδόν -5% και τελικά έκλεισαν με πτώση -2,5%.Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (23/7) ουποχώρησε κατά 50,63 μονάδες ή -2,02% και έκλεισε στις 2.456,16 μονάδες. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.433,33 μονάδες και το υψηλό ημέρας στις 2.495,64 μονάδες. Ο ΓΔ πέρασε ξανά σε αρνητικό έδαφος εντός του Ιουλίου (-0,15%), με τη φετινή απόδοση να διαμορφώνεται σε +15,82%.Απώλειες -2,49% κατέγραψαν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 2.784,92 μονάδες, διορθώνοντας μετά το τριήμερο ράλι. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε πτωτικά κατά -2,13% στις 6.246,70 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) υποχώρησε κατά -1,01% στις 2.984,18 μονάδες.Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 410,35 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 47,65 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 218,74 εκατ. ευρώ έκαναν οι συστημικές τράπεζες, απασχολώντας το 53% των συναλλαγών. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται σε 179,85 δισ. ευρώ. Αρνητικό ήταν το πρόσημο για 86 μετοχές, θετικό για 19, ενώ 18 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank υποχώρησε κατά -3,28% στα 3,916 ευρώ, ενώ ακολούθησαν η Eurobank (-3,01% στα 4,25 ευρώ), η Πειραιώς (-2,59% στα 9,192 ευρώ) και η Εθνική (-1,65% στα 15,195 ευρώ). Η CrediaBank έχασε -1,94% στο 0,91 ευρώ, η Τράπεζα Κύπρου -2,02% στα 9,965 ευρώ και η Optima bank -3,1% στα 10 ευρώ.Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, συνεχίζεται η ελεύθερη πτώση για την ElvalHalcor (για 9η διαδοχική μέρα) υποχωρώντας κατά -5,36% στα 3,62 ευρώ. Απώλειες άνω του -3% κατέγραψαν η Coca-Cola HBC (-3,76% στα 56,3 ευρώ), η Lamda Development (-3,37% στα 6,03 ευρώ) και η Aegean (-3,09% στα 11,62 ευρώ). Κατά τουλάχιστον -2% υποχώρησαν η Titan (-2,71% στα 50,2 ευρώ), η Aktor (-2,33% στα 10,92 ευρώ), ο ΔΑΑ (-2,3% στα 10,21 ευρώ), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,26% στα 42,44 ευρώ) και η Jumbo (-2,21% στα 22,98 ευρώ). Με πτώση άνω του -1% ακολούθησαν η Viohalco (-1,81% στα 17,4 ευρώ), η ΕΥΔΑΠ (-1,8% στα 10,94 ευρώ), η Metlen (-1,6% στα 43 ευρώ), ο ΟΤΕ (-1,51% στα 19,51 ευρώ), η Allwyn (-1,38% στα 12,85 ευρώ) και η ΔΕΗ (-1,33% στα 22,22 ευρώ). Από την άλλη πλευρά, η Motor Oil «σκαρφάλωσε» κατά +2,3% στα 49,82 ευρώ και σε νέο ιστορικό υψηλό, μετά τη νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Η Cenergy κέρδισε +1,51% στα 21,48 ευρώ, με ώθηση από τη σημερινή έκθεση της Euroxx, η οποία θέτει την τιμή στόχο για τη μετοχή στα 26,5 ευρώ.Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, πάνω από -2% έχασαν η Trade Estates (-2,56% στο 1,902 ευρώ), η Bally’s Intralot (-2,39% στο 1,064 ευρώ) και η Κρι Κρι (-2,16% στα 27,2 ευρώ). Με απώλειες άνω του -1% ακολούθησαν η Qualco (-1,81% στα 5,41 ευρώ), η Quest (-1,54% στα 7,03 ευρώ), η Σαράντης (-1,37% στα 14,4 ευρώ), η Ideal (-1,35% στα 5,85 ευρώ), ο ΟΛΠ (-1,24% στα 43,75 ευρώ) και η Autohellas (-1,23% στα 11,28 ευρώ). Στον αντίποδα, η ΑΒΑΞ κατέγραψε «άλμα» +3,95% και σταμάτησε στα 3,16 ευρώ, απορροφώντας ένα μέρος των χθεσινών απωλειών κατά -6,6%.Η νευρικότητα στις αγορές ενισχύθηκε δραματικά μετά τις νέες προειδοποιήσεις των ΗΠΑ προς την Τεχεράνη για πιθανά πλήγματα σε ιρανικές υποδομές σε περίπτωση παρεμπόδισης της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, με το Ιράν να απαντά με απειλές για αντίποινα. Την κατάσταση επιδείνωσαν περαιτέρω οι επιθέσεις των ανταρτών Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα. Εξαιτίας αυτών των διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα, η τιμή του αργού πετρελαίου τύπου Brent σημείωσε νέο υψηλό έξι εβδομάδων, αγγίζοντας τα 100 δολάρια το βαρέλι. Πάνω από τα 90 δολάρια διαπραγματεύεται το αμερικανικό WTI.Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στη σημερινή συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία διατήρησε αμετάβλητα τα παρεμβατικά της επιτόκια, με τις αγορές ωστόσο να προεξοφλούν δύο αυξήσεις στο εγγύς μέλλον. Όλο το ενδιαφέρον εστιάζεται στη συνέντευξη Τύπου της προέδρου Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι δεν έχουν εκδηλωθεί ακόμη οι πλήρεις επιπτώσεις του ενεργειακού σοκ.Στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, το κλίμα στη Wall Street παραμένει επιβαρυμένο. Η αμερικανική αγορά δέχθηκε πιέσεις από τις αυξημένες δαπάνες που ανακοίνωσαν η Alphabet και η Tesla, ενώ το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στις αποψινές ανακοινώσεις αποτελεσμάτων της Intel. Σε εγχώριο επίπεδο, παρά την επικράτηση της διεθνούς επιφυλακτικότητας, διατηρείται η κινητικότητα μέσω επιλεκτικών αναδιατάξεων χαρτοφυλακίων (rotation), με τους αναλυτές να παρακολουθούν τις διεθνείς εξελίξεις, την απόφαση της ΕΚΤ και τη ροή των εταιρικών αποτελεσμάτων.Στο εταιρικό μέτωπο, ολοκληρώθηκε χθες η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Aktor, η οποία άντλησε 650 εκατ. ευρώ, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τον αρχικό στόχο, και θα εκδώσει 57,77 εκατ. νέες μετοχές στην τιμή των 11,25 ευρώ ανά μετοχή. Η ίδια τιμή ισχύει τόσο για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα όσο και για την ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό. Η συναλλαγή προσέλκυσε ζήτηση ύψους 2,23 δισ. ευρώ, σημειώνοντας υπερκάλυψη 3,6 φορές, στην οποία περιλαμβάνεται ζήτηση ύψους 400 εκατ. ευρώ από μακροπρόθεσμα κεφάλαια (long-only funds), καθώς και η συμμετοχή μεγάλων διεθνών και εγχώριων επενδυτών. Τα επίσημα στοιχεία της κατανομής αναμένονται στις 27 Ιουλίου. Η έκδοση ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ αναμένεται να ολοκληρώσει τον τρέχοντα γύρο χρηματοδότησης, παρέχοντας στον όμιλο σημαντική κεφαλαιακή ισχύ για την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου, ύψους 3 δισ. ευρώ, έως το 2031.